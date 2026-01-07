Bitget 在測試版需求刷新紀錄後，正式向所有用戶開放 TradFi 交易

塞舌爾維多利亞, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 在私人測試版獲得熱烈迴響後，現在正式向所有用戶開放其 TradFi 交易套件。測試期間，TradFi 在黃金、外匯及全球宏觀資產的交易表現尤其突出。

是次全面開放是 Bitget 邁向全景交易所的重要里程碑。 自 12 月開放測試版以來，超過 80,000 名用戶加入等候名單，藉此體驗加密貨幣以外的交易，這反映市場對能夠連接數碼資產與傳統市場的單一平台需求殷切。 測試階段的活動量超出預期，其中 XAU/USD 錄得超過 1 億美元單日交易量，堪稱整個測試期的一大亮眼點。

隨著測試階段的洞察分析融入產品，Bitget TradFi 提供更加豐富的產品線及達致更臻完善的執行，全面開放予公眾使用。 用戶可直接透過現有 Bitget 帳戶買賣 79 種工具，橫跨金屬、外匯、指數及商品，所有交易均以 USDT 結算。 此體驗設計讓加密原生交易者倍感熟悉，同時亦為宏觀策略開啟大門，不必轉換平台。

是次推出亦印證 Bitget 的全景交易所願景，讓交易不再受限於資產類別。 Bitget 將黃金、外匯及商品融入與加密貨幣相同的生態系統，力求定位為專門為當代交易者如何實際思考風險、分散配置及機遇而建構的平台。 測試期間，平台根據真實用戶意見改善深度流動性、窄幅點差及靈活槓桿選項，確保產品能夠適時擴展。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「交易者期望能在統一生態系統內靈活地選擇資產。他們希望隨著形勢變遷，可以在加密貨幣與傳統市場之間自由切換。 TradFi 全面開放，旨在一站式為用戶帶來流暢無阻的便捷體驗。」

隨著 TradFi 全面啟用，Bitget 繼續拓展加密貨幣交易所的潛力。 此舉標誌著交易所演變的更全面轉向，不再局限於投機舞台，而是化身為通往全球市場的宏大通道，在單一統合交易體驗下開創新格局。

若想親身體驗 Bitget TradFi，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中。 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合註冊、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，包括擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

