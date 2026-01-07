Informe de Block Scholes destaca el crecimiento de las acciones tokenizadas y señala a Bitget como un impulsor clave del mercado

VICTORIA, Seychelles, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el Universal Exchange (UEX) líder mundial, ha sido destacado en un informe recientemente publicado por Block Scholes, una firma líder en análisis e investigación de activos digitales, que examina el rápido crecimiento de las acciones tokenizadas y el rol evolutivo de los exchanges en la conexión entre los mercados tradicionales y los mercados on-chain. Según el informe de Block Scholes, las acciones tokenizadas se utilizan cada vez más como una puerta de acceso a los mercados globales, con exchanges como Bitget desempeñando un papel cada vez más relevante en la provisión de liquidez, el descubrimiento de precios y una ejecución fluida de las operaciones

El informe muestra que los activos tokenizados, históricamente dominados por las stablecoins, están entrando ahora en una nueva fase impulsada por acciones y ETF tokenizados. Los productos que replican activos como el S&P 500, las principales acciones estadounidenses y valores tecnológicos han experimentado una adopción significativa desde el tercer trimestre de 2025, respaldada por una mayor liquidez, spreads más ajustados y una participación creciente tanto de inversores minoristas como institucionales. Este cambio refleja una demanda más amplia de mercados siempre activos que operen más allá de los horarios tradicionales de negociación.

Los datos del informe indican que las acciones tokenizadas, por lo general, siguen de cerca a sus equivalentes off-chain durante el horario regular de mercado, con spreads intradía que a menudo se mantienen dentro de rangos estrechos. Las desviaciones de precio tienden a ampliarse durante la noche o los fines de semana, cuando los mercados subyacentes están cerrados y se pausan los procesos de emisión o redención, lo que pone de relieve tanto las oportunidades como las diferencias estructurales del trading on-chain 24/7. Aun así, la creciente consistencia de los precios durante las sesiones principales sugiere que la infraestructura del mercado está madurando rápidamente.

En el centro de esta transición se encuentra el modelo de Universal Exchange (UEX) de Bitget. UEX está diseñado para integrar activos cripto, stablecoins e instrumentos tradicionales tokenizados en un único entorno de trading, eliminando la necesidad de cuentas de corretaje separadas o plataformas fragmentadas. Al integrar acciones y ETF tokenizados junto con los mercados spot y de derivados, UEX permite a los usuarios gestionar y operar una gama más amplia de activos desde una sola interfaz, financiada directamente con activos digitales como stablecoins. El informe también señala que los exchanges con infraestructura integrada y mayor profundidad de liquidez están mejor posicionados para respaldar la próxima fase de adopción de acciones tokenizadas, citando la creciente actividad y profundidad de mercado de Bitget como indicativas de este cambio.

Al comentar los hallazgos del informe, Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, dijo, “La tokenización solo funciona si el acceso es sencillo y los mercados son líquidos. Nuestro enfoque con UEX es hacer que los activos del mundo real se negocien de forma tan fluida como las criptomonedas, manteniendo al mismo tiempo la transparencia y la velocidad que los usuarios esperan de los mercados digitales".

El informe también señala una convergencia en el comportamiento de los usuarios. Una gran mayoría de los traders que operan con acciones tokenizadas ya poseen activos cripto, lo que sugiere que la demanda proviene principalmente de participantes existentes del mercado que buscan ampliar su exposición, más que de una audiencia completamente nueva. Esta superposición posiciona a los exchanges como la puerta de entrada natural para los activos del mundo real tokenizados (RWA), especialmente a medida que las instituciones continúan explorando las eficiencias de liquidación y custodia on-chain.

Thabib Rahman, analista de investigación de Block Scholes, comentó, “El volumen de activos tokenizados creció de forma exponencial en 2025, en consonancia con una administración estadounidense favorable a las criptomonedas y una mayor participación institucional. A lo largo del año, Block Scholes ha sostenido que las stablecoins representan el primer paso en la tokenización on-chain, destacando su papel en el avance de los objetivos fiscales de la Administración Trump. La siguiente fase de ese crecimiento, que creemos será una narrativa clave en 2026, es la tokenización on-chain de acciones y materias primas del mundo TradFi. Bitget ha dado los primeros pasos en esta dirección con su Bitget UEX, proporcionando un único espacio para la negociación de acciones y ETF de Ondo Finance y xStocks, todos gestionados y custodiados dentro de Bitget Wallet. Aun así, creemos que el mercado se encuentra en una fase incipiente: los activos tokenizados siguen de cerca a sus equivalentes off-chain durante el horario tradicional de mercado, aunque los spreads son ligeramente más amplios fuera de ese horario. Esto sienta las bases para un crecimiento continuo de la tokenización de activos del mundo real en 2026".

A medida que los activos tokenizados se expanden más allá de las stablecoins hacia acciones, bonos del Tesoro y productos vinculados a índices, el informe concluye que el mercado sigue siendo incipiente, pero cada vez más escalable. Con acceso 24/7, mayor liquidez y una gestión de portafolios unificada, la evolución de Bitget hacia un Universal Exchange refleja cómo las plataformas cripto están redefiniendo la forma en que se accede y se negocia en los mercados globales, acercando más que nunca los activos digitales y tradicionales.

