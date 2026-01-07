Block Scholes décrypte la montée en puissance des actions tokenisées et souligne le positionnement stratégique de Bitget

VICTORIA, Seychelles, 07 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un récent rapport, Block Scholes, acteur de référence de l’analyse et de la recherche sur les actifs numériques, s’intéresse à Bitget, première bourse universelle au monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange pour plateforme d’échange universelle). L’étude revient sur l’essor des actions tokenisées et sur la manière dont les plateformes d’échange redéfinissent le lien entre marchés traditionnels et on-chain. Selon ce rapport, les actions tokenisées constituent une passerelle de plus en plus populaire vers les marchés mondiaux. Les plateformes d’échange à l’image de Bitget jouent un rôle croissant dans l’apport de liquidité, les mécanismes de découverte des cours et l’exécution fluide des opérations.

Le rapport met en évidence que les actifs tokenisés, jusqu’ici largement cantonnés aux stablecoins, évoluent désormais vers une nouvelle phase portée par les actions et les ETF tokenisés. Depuis le troisième trimestre 2025, les produits adossés à l’indice S&P 500, aux principales valeurs américaines et aux titres technologiques séduisent de plus en plus, portés par une plus grande liquidité, une meilleure convergence des cours et la participation plus prononcée des investisseurs, tant particuliers qu’institutionnels. Cette tendance traduit une demande plus forte pour des marchés accessibles en continu et hors horaires de négociation traditionnels.

Les données du rapport indiquent que les actions tokenisées suivent généralement de près leurs équivalents off-chain pendant les plages normales d’ouverture des marchés et enregistrent des écarts intrajournaliers souvent compris dans des fourchettes serrées. Les écarts de prix ont tendance à se creuser durant la nuit ou le week-end, c’est-à-dire lorsque les marchés sous-jacents sont fermés et que les opérations de souscription ou de rachat sont suspendues, ce qui fait ressortir à la fois le potentiel et le différentiel structurel d’un trading on-chain envisageable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Néanmoins, la cohérence plus marquée des cours durant les principales séances d’ouverture suppose que l’infrastructure de marché arrive rapidement à maturité.

Le modèle de bourse universelle poursuivi par Bitget se trouve au cœur de cette transition. L’environnement est conçu pour échanger sous le même toit des actifs crypto, des stablecoins et des instruments traditionnels tokenisés, sans avoir besoin de recourir à des comptes de courtage distincts ou de se reposer sur des plateformes fragmentées. En intégrant les actions et ETF tokenisés aux marchés spot et dérivés, la bourse universelle permet aux utilisateurs de gérer et de négocier un éventail plus large d’actifs depuis une seule interface, et alimentée directement en actifs numériques comme les stablecoins. Le rapport souligne également que les plateformes présentant une infrastructure intégrée et une plus forte liquidité sont mieux positionnées pour accompagner la prochaine phase d’adoption des actions tokenisées, précisant que l’activité croissante et la profondeur de marché de Bitget témoignent bien de cette dynamique.

En revenant sur les conclusions du rapport, Gracy Chen, PDG de Bitget, fait part des observations suivantes : « La tokenisation ne fonctionne que si l’accès aux marchés est simple et si la liquidité est au rendez-vous. Notre approche de bourse d’échange universelle répond à notre priorité de rendre la négociation d’actifs réels aussi fluide que celle des cryptomonnaies, tout en conservant la transparence et la rapidité des marchés numériques attendues par les utilisateurs. »

Le rapport souligne également une convergence dans le comportement des utilisateurs. Une grande majorité des traders de titres tokenisés détient déjà des actifs crypto, ce qui sous-tend que la demande provient davantage d’acteurs de marché existants en quête d’une exposition plus large que de nouveaux utilisateurs. Ce constat positionne les plateformes d’échange comme des passerelles naturelles vers les actifs réels (ou RWA, de l’anglais Real-World Assets) tokenisés, d’autant que les institutions poursuivent leurs recherches axées sur des gains d’efficacité liés au règlement et à la conservation on-chain.

Pour Thabib Rahman, analyste chez Block Scholes : « Dans un contexte marqué par une administration américaine favorable aux cryptomonnaies et une participation institutionnelle en hausse, les actifs tokenisés ont connu une croissance exponentielle en 2025. Toute l’année, Block Scholes a défendu l’idée que les stablecoins constituent la première clé de la tokenisation on-chain, en soulignant leur rôle dans l’avancement des cibles budgétaires retenues par l’administration Trump. La prochaine phase de cette croissance, que nous considérons comme un sujet majeur en 2026, verra la tokenisation on-chain des actions et des matières premières du monde de la finance traditionnelle. Bitget a essuyé les premiers plâtres en ce sens avec sa stratégie de bourse universelle proposant un environnement unique pour échanger des actions et des ETF d’Ondo Finance et de xStocks, et en rassemblant leur gestion et leur conservation au cœur même de Bitget Wallet. Nous estimons toutefois que le marché est encore prématuré. Les actifs tokenisés répliquent de près leurs équivalents off-chain pendant les heures d’ouverture de marché habituelles même si les écarts y sont légèrement plus prononcés en dehors. Nous y voyons là la poursuite de la croissance de la tokenisation des actifs réels en 2026. »

À l’heure où les actifs tokenisés se développent au-delà des stablecoins pour intégrer les actions, les bons du Trésor ou les produits indexés, le rapport conclut que si le marché demeure jeune, il prend de plus en plus d’envergure. À l’appui d’une disponibilité permanente, d’une plus forte liquidité et d’une gestion de portefeuille rationalisée, l’évolution du modèle Bitget vers celui de bourse universelle témoigne de la manière dont les plateformes crypto redéfinissent les modalités d’accès et d’échange des marchés mondiaux et réconcilient plus que jamais les actifs numériques et traditionnels.

Pour consulter le rapport dans son intégralité, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs, elle facilite l’accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et d’autres cryptomonnaies au cœur d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de ses plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour se familiariser, trader, dégager des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a272bf03-08fb-4245-a5ba-4191f3eba642