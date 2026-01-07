דו"ח Block Scholes מדגיש את הצמיחה של אסימוני מניות, תוך שהוא מציין את Bitget כאחד המנועים הראשיים של השוק  

ויקטוריה, סיישל, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הוצגה בדו"ח שפורסם לאחרונה בידי Block Scholes, חברת אנליטיקה ומחקר נכסים דיגיטליים מובילה, ובוחן את הצמיחה המהירה של אסימוני מניות ואת התפקיד המתפתח של הבורסות בגישור בין שווקים מסורתיים לשווקי בלוקצ'יין. על פי הדו"ח של Block Scholes, אסימוני מניות משמשים יותר ויותר כשער לשווקים גלובליים, כשבורסות כמו Bitget ממלאות תפקיד הולך וגדל בהענקת נזילות, גילוי מחירים וביצוע חלק.

הדו"ח מראה כי אסימוני נכסים, אשר נשלטים זה מכבר בידי מטבעות יציבים, נכנסים כעת לשלב חדש המונע בידי אסימוני מניות וקרנות סל מחקות מדד. מוצרים העוקבים אחר נכסים כמו מדד S&P 500, מניות אמריקאיות מרכזיות ומניות טכנולוגיה זכו לאימוץ משמעותי מאז הרבעון השלישי של 2025, עם תמיכה בדמות נזילות משופרת, מרווחים הדוקים יותר והשתתפות גוברת מצד משקיעים קמעונאיים ומוסדיים כאחד. שינוי זה משקף ביקוש רחב יותר לשווקים פעילים תמידית הפועלים מעבר לשעות המסחר המסורתיות.

הנתונים בדו"ח מראים שאסימוני שמניות עוקבים בדרך כלל מקרוב אחר מקבילותיהן מחוץ לרשת במהלך שעות השוק הרגילות, כאשר מרווחי המסחר במהלך היום נשארים לעתים קרובות בטווחים צרים. סטיות המחירים נוטות יותר להתרחב בלילה או בסופי שבוע, כאשר שוקי הבסיס סגורים וההטבעה או המימוש מופסקים, מה שמדגיש את ההזדמנות ואת ההבדלים המבניים של מסחר ברשת 24/7. עם זאת, העקביות הגוברת של התמחור במהלך זמני הליבה מצביעה על כך שתשתית השוק מתבגרת במהירות.

במרכז המעבר הזה עומד מודל הבורסה האוניברסלית של Bitget. UEX נועד להביא נכסי קריפטו, מטבעות יציבים ומכשירים מסורתיים עם מטבעות לסביבת מסחר אחת, תוך ביטול הצורך בחשבונות ברוקראז' נפרדים או בפלטפורמות מקוטעות. על ידי שילוב מניות וקרנות סל עם מטבעות לצד שווקי ספוט ונגזרים, UEX מאפשר למשתמשים לנהל ולסחור במגוון רחב יותר של נכסים באמצעות ממשק אחד, במימון ישיר מנכסים דיגיטליים כמו מטבעות יציבים. הדו"ח ציין גם כי בורסות עם תשתית משולבת ונזילות עמוקה יותר ממוקמות בצורה הטובה ביותר לתמוך בשלב הבא של אימוץ מניות עם מטבעות, תוך ציון הפעילות הגוברת של Bitget ועומק השוק כמעידים על שינוי זה.

בתגובה לממצאי הדו"ח, אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, כי " יצירת אסימונים עובדת רק אם הגישה פשוטה והשווקים נזילים. המיקוד שלנו עם UEX הוא לגרום לנכסים בעולם האמיתי להרגיש חלקים למסחר כמו קריפטו, תוך שמירה על השקיפות והמהירות שמשתמשים מצפים להם משווקים דיגיטליים."

הדו"ח מצביע גם על התכנסות בהתנהגות המשתמשים. הרוב המכריע של הסוחרים המעורבים באסימוני מניות כבר מחזיקים בנכסים קריפטוגרפים, דבר המצביע על כך שהביקוש מגיע ממשתתפים קיימים בשוק שמעוניינים להרחיב את חשיפתם ולא מקהל חדש לגמרי. חפיפה זו מציבה את הבורסות כשער הטבעי לאסימוני נכנסים בעולם האמיתי, במיוחד כאשר מוסדות ממשיכים לחקור יעילות של סליקה ומשמורת ברשת.

ת'אביב רחמן (Thabib Rahman), אנליסט מחקר ב- Block Schols, אמר כי "היקף הנכסים הממומנים גדל באופן אקספוננציאלי בשנת 2025, בהתאם לממשל אמריקאי ידידותי לקריפטו ולהשתתפות מוסדית גוברת. לאורך השנה, Block Schols דגלה בכך שמטבעות יציבים הם הצעד הראשון באסימון ברשת, תוך ציטוט תפקידם בקידום היעדים הפיסקליים של ממשל טראמפ. השלב הבא של צמיחה זו, שלדעתנו יהיה נרטיב מרכזי בשנת 2026, הוא אסימון ברשת של מניות וסחורות מהעולם האמיתי מעולם ה-TradFi. Bitget עשתה את הצעדים הראשונים לקראת זה עם Bitget UEX שלה, המספקת מקום יחיד למסחר במניות ובקרנות סל מ-Ondo Finance ו-xStocks, כולם מנוהלים ומוחזקים בתוך Bitget Wallet. עם זאת, אנו מאמינים שהשוק נמצא בשלב ההתחלתי שלו - נכסים ממומנים עוקבים מקרוב אחר עמיתיהם מחוץ לרשת במהלך שעות השוק המסורתיות, אם כי המרווחים רחבים מעט יותר מחוץ לשעות אלה. זה מכין את הדרך לצמיחה מתמשכת באסימון נכסים בעולם האמיתי בשנת 2026".

הדו"ח מסכם כי ככל שאסימוני נכסים מתרחבים מעבר למטבעות יציבים אל מניות, אג"ח ממשלתיות ומוצרים צמודים למדד, השוק עדין בשלב המוקדם שלו ניתן יכול להתרחב יותר ויותר. עם גישה 24/7, נזילות משופרת וניהול תיקי השקעות מאוחד, ההתפתחות של Bitget לבורסה אוניברסלית משקפת כיצד פלטפורמות הקריפטו משנות את אופן הגישה והמסחר בשווקים גלובליים, ומקרבות נכסים דיגיטליים ומסורתיים מתמיד.

