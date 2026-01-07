ブロック・ショールズのレポート、トークン化株式の成長を強調し、ビットゲットを主要な市場推進力として取り上げる

セーシェル共和国ビクトリア発, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、主要デジタル資産分析・調査会社であるブロック・ショールズ (Block Scholes) が新しく発表したレポートで取り上げられた。同レポートは、トークン化株式の急成長と、従来市場とオンチェーン市場を橋渡しする取引所の役割の変遷を検証している。 ブロック・ショールズのレポートによると、トークン化株式はグローバル市場へのゲートウェイとしてますます活用されるようになっており、ビットゲットのような取引所が流動性の提供、価格発見、シームレスな執行においてますます重要な役割を担っている。

同レポートは、長年ステーブルコインが主体となってきたトークン化資産が、トークン化株式とETFによって駆動される新たな段階に入っていることを示している。 S&P 500、主要米国株式、テクノロジー株などの資産と連動する商品は、流動性の向上、スプレッドの縮小、個人投資家と機関投資家の双方の参加拡大に支えられ、2025年第3四半期以来、有意な普及を見せている。 この変化は、従来の取引時間を超えて稼働する常時稼働市場の需要拡大を反映している。

同レポートのデータによると、トークン化株式は、通常市場時間中はオフチェーンの対応資産とほぼ連動し、日中のスプレッドは狭い範囲内に収まることが多い。 価格乖離は、原資産市場がクローズし、ミントや償還が停止する夜間や週末に拡大する傾向があり、24時間365日稼働するオンチェーン取引のオポチュニティと構造的差異を浮き彫りにしている。 それでも、コアセッション中の価格の一貫性が高まっていることは、市場インフラが急速に成熟していることを示唆している。

この変革の中心にあるのが、ビットゲットのユニバーサル取引所 (UEX) モデルである。 UEXは暗号資産、ステーブルコイン、トークン化した従来の金融商品を単一の取引環境に統合し、別々のブローカー口座や断片化されたプラットフォームが不要になるよう設計されている。 UEXは、スポットとデリバティブ市場と並行してトークン化株式やETFを統合することで、ユーザーが単一のインターフェースを通じてより広範な資産を管理・取引できるようにし、資金はステーブルコインなどのデジタル資産で直接投入できる。 同レポートはまた、統合されたインフラと深い流動性を備えた取引所が、トークン化株式の次の普及段階を支える最適な立場にあると指摘し、ビットゲットの活動拡大と市場の深さがこの変化を示す証拠であると述べた。

ビットゲットの最高経営責任者であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は、同レポートの内容について次のように述べている。 「トークン化が機能するには、簡便なアクセスと流動性のある市場が不可欠です。 当社では、UEXで実世界資産を暗号資産と同様にシームレスに取引できるようにすると同時に、ユーザーがデジタル市場に求める透明性と速度を維持することに注力しています。」

同レポートは、ユーザー行動の収束も指摘している。 トークン化株式を取引するトレーダーの大多数は既に暗号資産を保有しており、需要は新規層ではなく、エクスポージャー拡大志向の既存市場参加者から生じていることを示唆している。 この重複により、特に機関投資家がオンチェーン決済とカストディ効率化を模索し続ける中、取引所がトークン化RWAの自然なゲートウェイとなっている。

ブロック・ショールズのリサーチアナリストであるタビブ・ラーマン (Thabib Rahman) は次のように述べている。「トークン化資産の取引量は2025年に飛躍的に増加しており、暗号資産に友好的な姿勢を示している米国政権と機関投資家の参加拡大と一致する動きとなっています。 ブロック・ショールズは、トランプ政権の財政目標推進におけるステーブルコインの役割を根拠として、年間全体にわたり、ステーブルコインがオンチェーントークン化の第一歩であると提唱してきました。 2026年の主要なテーマとなると考えられるこの成長の次段階は、従来の金融 (トラディファイ) の世界における、実世界の株式やコモディティのオンチェーントークン化です。 ビットゲットは、ビットゲットUEXを通じてこの方向への第一歩を踏み出し、オンド・ファイナンス (Ondo Finance) とxストックス (xStocks) の株式・ETFをビットゲットウォレット (Bitget Wallet) 内で管理・保管し、単一の場で取引できるようにしています。 とはいえ、市場はまだ初期段階にあると考えられます。トークン化資産は、従来の市場時間中はオフチェーンの対応資産とほぼ連動しますが、時間外ではスプレッドがやや広がっています。 これが2026年のリアルワールドアセットのトークン化における、継続的な成長の舞台を整えることになります。」

同レポートは、トークン化資産がステーブルコインから株式、国債、指数連動商品へと拡大する中、市場は依然として初期段階にあるものの、スケーラビリティが向上していると結論づけている。 ビットゲットのユニバーサル取引所への進化は、24時間365日のアクセス、流動性の向上、統合されたポートフォリオ管理により、暗号資産プラットフォームがグローバル市場のアクセス・取引方法を変貌させ、デジタル資産と従来型資産をこれまで以上に近づけていることを示している。

レポート全文はこちらから閲覧可能。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを、すべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン (BNB Chain) 上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンボーディング、トレーディング、収益獲得、決済をシームレスに実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラリーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

