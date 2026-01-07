Block Scholes 보고서, 토큰화 주식의 성장세 조명하며 Bitget을 핵심 시장 견인자로 지목

빅토리아 세이셸, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget은 디지털 자산 분석·리서치 전문 기업 Block Scholes가 최근 공개한 보고서에 소개됐다. 해당 보고서는 토큰화 주식의 빠른 성장과 전통 시장과 온체인 시장을 연결하는 거래소의 역할 변화를 분석했다. Block Scholes 보고서에 따르면, 토큰화 주식은 글로벌 시장으로의 진입 관문으로 점점 더 활용되고 있으며, Bitget과 같은 거래소는 유동성 공급, 가격 발견, 원활한 체결을 제공하는 데 있어 역할이 확대되고 있다.

보고서는 그동안 스테이블코인이 주도해 온 토큰화 자산 시장이 이제 토큰화 주식과 ETF를 중심으로 한 새로운 단계에 접어들고 있음을 보여준다. S&P 500, 주요 미국 주식, 기술주 등을 추종하는 상품들은 2025년 3분기 이후 의미 있는 채택을 기록했으며, 이는 유동성 개선, 스프레드 축소, 개인 및 기관 투자자의 참여 확대에 힘입은 것이다. 이러한 변화는 전통적인 거래 시간을 넘어 24시간 가동되는 상시 시장에 대한 광범위한 수요를 반영한다.

보고서에 따르면 토큰화 주식은 정규 시장 거래 시간 동안 오프체인 자산과 대체로 밀접하게 연동되며, 일중 스프레드도 대개 좁은 범위에서 유지되는 것으로 나타났다. 반면 기초 시장이 휴장하고 발행·상환이 중단되는 야간이나 주말에는 가격 괴리가 확대되는 경향을 보였는데, 이는 24시간 가동되는 온체인 거래가 지닌 기회와 구조적 차이를 동시에 부각한다. 그럼에도 불구하고 핵심 거래 시간대에서 가격 일관성이 점차 높아지고 있다는 점은 시장 인프라가 빠르게 성숙 단계로 접어들고 있음을 시사한다.

이러한 전환의 중심에는 Bitget의 유니버설 거래소(UEX) 모델이 있다. UEX는 암호화폐 자산, 스테이블코인, 토큰화된 전통 금융 상품을 하나의 거래 환경으로 통합해, 별도의 증권 계좌나 분절된 플랫폼을 이용할 필요를 없애도록 설계됐다. 토큰화 주식과 ETF를 현물 및 파생상품 시장과 함께 통합함으로써, UEX는 사용자가 스테이블코인 등 디지털 자산으로 직접 자금을 조달해 하나의 인터페이스에서 더 폭넓은 자산을 관리·거래할 수 있도록 한다. 보고서는 또한 통합된 인프라와 깊은 유동성을 갖춘 거래소가 토큰화 주식 채택의 다음 단계를 가장 효과적으로 뒷받침할 수 있다고 평가하며, Bitget의 증가하는 거래 활동과 시장 깊이를 이러한 변화의 지표로 언급했다.

보고서의 분석 결과와 관련해 Bitget의 최고경영자(CEO)인 그레이시 첸 (Gracy Chen)은 “토큰화는 접근이 단순하고 시장에 충분한 유동성이 있을 때만 제대로 작동한다”며 “UEX를 통해 우리가 집중하는 목표는 실물 자산을 암호화폐만큼 자연스럽게 거래할 수 있도록 만드는 동시에, 디지털 시장에서 사용자가 기대하는 투명성과 속도를 유지하는 것”이라고 말했다.

보고서는 또한 사용자 행동의 수렴 현상에도 주목했다. 토큰화 주식을 거래하는 트레이더의 대다수는 이미 암호화폐 자산을 보유하고 있는 것으로 나타났는데, 이는 수요가 완전히 새로운 투자자층에서 나오기보다는 기존 시장 참여자들이 투자 범위를 확장하려는 데서 발생하고 있음을 시사한다. 이러한 중첩 구조는, 기관 투자자들이 온체인 결제와 수탁 효율성을 지속적으로 모색하는 가운데, 거래소가 토큰화된 실물자산(RWA)의 자연스러운 관문으로 자리 잡을 수 있는 환경을 조성하고 있다.

Block Scholes의 리서치 애널리스트인 타비브 라만(Thabib Rahman)은 보고서에서 “2025년 토큰화 자산 거래량은 친(親)암호화폐 성향의 미국 행정부와 기관 투자자의 참여 확대에 힘입어 기하급수적으로 증가했다”고 말했다. 그는 이어 “Block Scholes는 연중 내내 스테이블코인이 온체인 토큰화의 첫 단계라고 주장해 왔으며, 이는 트럼프 행정부의 재정 목표를 진전시키는 데 있어 스테이블코인이 수행한 역할을 근거로 한 것”이라고 설명했다. 또 “우리가 보기에 2026년의 핵심 서사가 될 다음 성장 단계는 전통 금융(TradFi) 영역의 실물 주식과 원자재를 온체인으로 토큰화하는 것”이라며 “Bitget은 Bitget UEX를 통해 Ondo Finance와 xStocks의 주식 및 ETF를 하나의 거래 환경에서 제공하고, 이를 Bitget Wallet 내에서 관리·보관할 수 있도록 함으로써 그 첫걸음을 내디뎠다”고 평가했다. 다만 그는 “현재 시장은 여전히 초기 단계로, 토큰화 자산은 전통적인 거래 시간 동안에는 오프체인 자산과 밀접하게 연동되지만, 거래 시간 외에는 스프레드가 다소 확대된다”며 “이는 2026년 실물자산 토큰화의 지속적인 성장을 예고하는 환경을 조성하고 있다”고 덧붙였다.

보고서는 토큰화 자산이 스테이블코인을 넘어 주식, 국채, 지수 연계 상품으로 확대되면서 시장이 아직 초기 단계에 머물러 있지만 점차 확장 가능성이 커지고 있다고 결론지었다. 24시간 접근성, 향상된 유동성, 통합된 포트폴리오 관리를 바탕으로 Bitget이 유니버설 거래소로 진화하는 과정은, 암호화폐 플랫폼이 글로벌 시장에 대한 접근과 거래 방식을 어떻게 재편하고 있는지를 보여주며, 디지털 자산과 전통 자산 간의 거리를 그 어느 때보다 가깝게 만들고 있다.

보고서 전문은 여기에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet)이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

