Laporan Block Scholes Menyerlahkan Pertumbuhan Saham Ditokenisasi, dengan Bitget sebagai Pemacu Utama Pasaran

VICTORIA, Seychelles, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah diketengahkan dalam laporan terbaharu oleh Block Scholes, sebuah firma analitik dan penyelidikan aset digital terkemuka, yang meneliti pertumbuhan pesat saham ditokenisasi serta peranan bursa yang semakin berkembang dalam merapatkan jurang antara pasaran tradisional dengan pasaran on-chain. Menurut laporan Block Scholes, ekuiti yang ditokenisasi semakin digunakan sebagai pintu masuk ke pasaran global, dengan bursa seperti Bitget memainkan peranan yang semakin penting dalam menyediakan kecairan, penemuan harga dan pelaksanaan transaksi yang lancar.

Laporan tersebut menunjukkan bahawa aset ditokenisasi, yang sebelum ini didominasi oleh stablecoin, kini memasuki fasa baharu yang dipacu oleh ekuiti dan ETF yang ditokenisasi. Produk yang menjejak aset seperti S&P 500, ekuiti utama Amerika Syarikat dan saham teknologi telah mencatatkan penerimaan yang ketara sejak S3 2025, disokong oleh kecairan yang bertambah baik, spread yang lebih ketat serta penyertaan yang semakin meningkat daripada pelabur runcit dan institusi. Peralihan ini mencerminkan permintaan yang lebih meluas terhadap pasaran yang beroperasi sepanjang masa, melangkaui waktu dagangan biasa.

Data dalam laporan tersebut menunjukkan bahawa saham yang ditokenisasi secara umumnya menjejak aset setara off-chain dengan rapat sepanjang waktu dagangan biasa, dengan spread harian sering kekal dalam julat yang sempit. Perbezaan harga cenderung melebar pada waktu malam atau hujung minggu, apabila pasaran asas ditutup dan proses penciptaan atau penebusan dihentikan sementara, sekali gus menekankan peluang serta perbezaan struktur dagangan on-chain 24/7. Meskipun demikian, pengukuhan konsistensi harga sepanjang sesi teras menandakan kematangan pesat infrastruktur pasaran.

Di pusat peralihan ini ialah model Universal Exchange Bitget. UEX direka untuk menyatukan aset kripto, stablecoin dan instrumen tradisional yang ditokenisasi ke dalam satu persekitaran dagangan, sekali gus menghapuskan keperluan akaun broker berasingan atau platform berfragmentasi. Dengan mengintegrasikan saham dan ETF yang ditokenisasi bersama pasaran spot dan derivatif, UEX membolehkan pengguna mengurus serta memperdagangkan rangkaian aset yang lebih luas melalui satu antara muka, yang dibiayai secara langsung oleh aset digital seperti stablecoin. Laporan itu turut menyatakan bahawa bursa dengan infrastruktur bersepadu dan kecairan mendalam berada pada kedudukan terbaik untuk menyokong fasa seterusnya penerimaan saham ditokenisasi. Aktiviti Bitget yang semakin meningkat bersama kedalaman pasaran pula menjadi penanda jelas kepada peralihan ini.

Mengulas mengenai penemuan laporan tersebut, Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, berkata, “Tokenisasi hanya berfungsi jika akses mudah dan pasaran cair. Fokus kami di UEX adalah untuk menjadikan aset dunia sebenar semudah dagangan kripto, sambil mengekalkan ketelusan dan kepantasan yang menjadi jangkaan pengguna pasaran digital.”

Laporan tersebut turut menunjukkan konvergensi dalam tingkah laku pengguna. Sebahagian besar pedagang yang terlibat dengan saham ditokenisasi sudah pun memegang aset kripto, menunjukkan bahawa permintaan datang daripada peserta pasaran sedia ada yang ingin meluaskan pendedahan pelaburan mereka, bukannya daripada audiens baharu sahaja. Pertindihan ini meletakkan bursa sebagai pintu masuk semula jadi bagi aset dunia sebenar bertoken (RWA), khususnya ketika institusi terus menerokai kecekapan penyelesaian dan jagaan on-chain.

Thabib Rahman, Penganalisis Penyelidikan Block Scholes, berkata, “Jumlah aset yang ditokenisasi meningkat secara eksponen pada tahun 2025, sejajar dengan pentadbiran Amerika Syarikat yang mesra kripto serta penyertaan institusi yang semakin berkembang. Sepanjang tahun, Block Scholes menegaskan bahawa stablecoin ialah langkah pertama dalam tokenisasi on-chain, sambil menekankan peranan mereka dalam merealisasikan matlamat fiskal pentadbiran Trump.. Fasa seterusnya pertumbuhan itu, yang kami percaya akan menjadi naratif utama pada tahun 2026, ialah tokenisasi on-chain bagi saham dan komoditi dunia sebenar daripada dunia TradFi. Bitget telah mengambil langkah awal ke arah ini melalui Bitget UEX, dengan menyediakan satu platform tunggal untuk dagangan saham dan ETF daripada Ondo Finance dan xStocks, semuanya diurus serta disimpan dalam Bitget Wallet. Namun, kami percaya pasaran masih berada pada fasa peringkat awal — aset yang ditokenisasi menjejak rapat aset setara off-chain mereka semasa waktu dagangan tradisional, walaupun spread cenderung melebar di luar waktu tersebut. Ini mewujudkan asas kukuh bagi pertumbuhan berterusan tokenisasi aset dunia sebenar pada 2026.”

Dengan aset yang ditokenisasi kini merangkumi bukan sahaja stablecoin tetapi juga ekuiti, sekuriti perbendaharaan dan produk berkaitan indeks, laporan itu menyimpulkan bahawa pasaran masih berada di peringkat awal tetapi semakin berskala. Dengan akses 24/7, kecairan yang dipertingkat serta pengurusan portfolio bersepadu, evolusi Bitget menjadi Universal Exchange mencerminkan cara platform kripto sedang membentuk semula cara pasaran global diakses serta didagangkan, sekali gus menghubungkan aset digital dan tradisional dengan lebih erat berbanding sebelumnya.

Untuk mendapatkan laporan penuh, layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto lebih mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pendapatan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan yang paling mendebarkan di dunia.

