Relatório da Block Scholes Destaca Crescimento das Ações Tokenizadas, Cita a Bitget Como um dos Principais Impulsionadores do Mercado

VICTORIA, Seychelles, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, foi destacada em um relatório recém publicado da Block Scholes, uma empresa líder em análise e pesquisa de ativos digitais, que examinou o rápido crescimento das ações tokenizadas e o papel em evolução das exchanges na ponte entre os mercados tradicionais e on-chain. De acordo com o relatório da Block Scholes, as ações tokenizadas estão cada vez mais sendo usadas como porta de entrada para os mercados globais, com exchanges como a Bitget desempenhando um papel crescente no fornecimento de liquidez, descoberta de preços e execução contínua.

O relatório mostra que os ativos tokenizados, há muito dominados pelos stablecoins, estão entrando em uma nova fase impulsionada pelas ações tokenizadas e ETFs. Os ativos de rastreamento de produtos, como o S&P 500, as principais ações dos EUA e as ações de tecnologia, tiveram uma adoção significativa desde o terceiro trimestre de 2025, apoiada pela melhor liquidez, spreads mais apertados e crescente participação de investidores de varejo e institucionais. Essa mudança reflete uma demanda mais ampla por mercados sempre ativos que operam além do horário tradicional de negociação.

Os dados do relatório indicam que as ações tokenizadas geralmente acompanham suas contrapartes fora da cadeia de perto durante o horário normal de mercado, com os spreads intradiários geralmente permanecendo dentro de faixas estreitas. Os desvios de preço tendem a aumentar da noite para o dia ou nos fins de semana, quando os mercados subjacentes estão fechados e a cunhagem ou o resgate são pausados, ressaltando tanto a oportunidade quanto as diferenças estruturais da negociação on-chain 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo assim, a crescente consistência dos preços durante as sessões principais sugere que a infraestrutura do mercado está amadurecendo rapidamente.

No centro dessa transição está o modelo de Universal Exchange da Bitget. A UEX foi projetada para trazer criptoativos, stablecoins e instrumentos tradicionais tokenizados para um único ambiente de negociação, eliminando a necessidade de contas de corretagem separadas ou plataformas fragmentadas. Ao integrar ações tokenizadas e ETFs ao lado de mercados spot e derivativos, a UEX permite que os usuários gerenciem e negociem uma gama mais ampla de ativos por meio de uma interface, financiada diretamente com ativos digitais, como stablecoins. O relatório também observou que as bolsas com infraestrutura integrada e liquidez mais profunda estão mais bem posicionadas para apoiar a próxima fase da adoção de ações tokenizadas, citando a crescente atividade da Bitget e a profundidade do mercado como indicativos dessa mudança.

Comentando sobre o relatório, Gracy Chen, Diretora Executiva da Bitget, disse: “A tokenização só funciona se o acesso for simples e os mercados forem líquidos. Nosso foco na UEX faz com que os ativos do mundo real pareçam tão perfeitos para negociação quanto as criptomoedas, mantendo a transparência e a velocidade que os usuários esperam dos mercados digitais.”

O relatório também aponta para uma convergência no comportamento do usuário. A grande maioria dos traders que se envolvem com ações tokenizadas já possui criptoativos, sugerindo que a demanda vem de participantes existentes do mercado que buscam ampliar sua exposição, e não de um público totalmente novo. Essa sobreposição posiciona as exchanges como a porta de entrada natural para os RWAs tokenizados, principalmente com as instituições continuando a explorar as eficiências de liquidação e custódia on-chain.

Thabib Rahman, analista de pesquisa da Block Scholes, disse: “O volume de ativos tokenizados cresceu exponencialmente em 2025, com uma administração americana amigável às criptomoedas e uma crescente participação institucional. Ao longo do ano, a Block Scholes enfatizou que as stablecoins são o primeiro passo na tokenização on-chain, citando seu papel no avanço das metas fiscais do governo Trump. A próxima fase desse crescimento, que acreditamos que venha a ser uma grande narrativa em 2026, é a tokenização on-chain de ações e commodities do mundo real do mundo TradFi. A Bitget deu os primeiros passos em direção a isso com sua Bitget UEX, um único local para negociação de ações e ETFs da Ondo Finance e xStocks, todos gerenciados e mantidos na Bitget Wallet. Acreditamos que o mercado ainda esteja em sua fase nascente — os ativos tokenizados estão acompanhando de perto suas contrapartes fora da cadeia durante o horário tradicional do mercado, embora os spreads sejam um pouco mais amplos fora desse horário. Isso prepara o cenário para um crescimento contínuo na tokenização de ativos do mundo real em 2026.”

Com a expansão dos ativos tokenizados para além das stablecoins em ações, títulos do tesouro e produtos vinculados a índices, o relatório conclui que o mercado permanece inicial, mas cada vez mais escalável. Com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, liquidez aprimorada e gerenciamento unificado do portfólio, a evolução da Bitget para uma Universal Exchange reflete como as plataformas de criptomoedas estão remodelando a forma como os mercados globais são acessados e negociados, aproximando os ativos digitais e tradicionais mais do que nunca.

Para o relatório completo, clique aqui.

