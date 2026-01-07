Block Scholes 报告强调代币化股票增长，并指出 Bitget 是市场核心推动力

塞舌尔维多利亚, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的数字资产分析与研究公司 Block Scholes 发布最新报告，聚焦代币化股票的快速增长及交易所在打通传统市场与链上市场中日益演变的作用。报告特别提及了全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget。 Block Scholes 的报告指出，代币化股票正日益成为通向全球市场的门户，而像 Bitget 这样的交易所在提供流动性、价格发现和高效执行方面的作用也愈加凸显。

报告显示，长期由稳定币主导的代币化资产，如今正进入由代币化股票和 ETF 驱动的新阶段。 自 2025 年第三季度以来，追踪标普 500 指数、美国主要股票及科技股等资产的产品获得了显著普及，这得益于流动性改善、买卖价差收窄，以及散户和机构投资者参与度的持续增长。 这一转变反映了投资者对超越传统交易时间、全天候运行市场的更广泛需求。

报告数据显示，在常规交易时间内，代币化股票通常紧密跟随其链下对应资产的走势，日内价差往往维持在窄幅区间内。 而在标的资产市场休市、代币铸造或赎回暂停的夜间或周末，价格偏差往往扩大，这既凸显了全天候链上交易的独特机遇，也反映了其固有的结构性差异。 即便如此，核心交易时段内定价日益趋于一致，这表明市场基础设施正迅速走向成熟。

Bitget 的全景交易所模式正是推动这一变革的核心所在。 全景交易所旨在将加密资产、稳定币及代币化的传统金融工具整合至统一交易环境，无需开设独立经纪账户或使用分散平台。 通过将代币化股票和 ETF 与现货及衍生品市场相结合，UEX 使用户能够通过单一界面管理和交易更多样化的资产，并可直接使用稳定币等数字资产进行资金操作。 报告还指出，具备整合型基础设施和充足流动性的交易所，在推动代币化股票进入下一普及阶段时最具优势，并以 Bitget 日益活跃的交易量和市场深度作为这一趋势的佐证。

针对报告的发现，Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“代币化要真正奏效，前提是准入门槛低且市场流动性充裕。 我们打造全景交易所的核心目标，是让现实世界资产的交易体验如加密资产般顺畅，同时保持用户对数字市场所期望的透明度与交易速度。”

报告还揭示了用户行为趋同的现象。 在代币化股票的交易者中，绝大多数已持有加密资产，这表明当前需求主要来自希望扩大投资敞口的现有市场参与者，而非全新的受众群体。 正是这种重合，使交易所成为投资代币化现实世界资产的天然入口，尤其是在机构持续探索链上结算与托管效率的背景下更是如此。

Block Scholes 研究分析师 Thabib Rahman 表示：“得益于美国政府对加密货币的友好态度以及机构参与度不断提升，代币化资产在 2025 年实现了指数级增长。 在这一年里，Block Scholes 始终强调，稳定币是链上代币化的第一步，并以其在推动特朗普政府财政目标中所发挥的作用为例证。 我们相信，下一阶段的增长将由传统金融领域的真实股票与大宗商品的链上代币化引领，这也将成为 2026 年的主要市场趋势。 Bitget 已通过其全景交易所迈出初步步伐，提供了一个统一平台，用于交易来自 Ondo Finance 和 xStocks 的股票与 ETF，所有资产均可通过 Bitget Wallet 管理与持有。 不过，我们认为市场仍处于起步阶段——代币化资产在传统交易时段内与链下对应资产紧密挂钩，而在盘后时段，价差则略有扩大。 这为现实世界资产代币化在 2026 年的持续增长奠定了基础。”

报告总结道，随着代币化资产从稳定币扩展至股票、国债及指数类产品，市场虽仍处于初期阶段，但其可规模化潜力正不断增强。 凭借全天候交易、更优流动性和统一的投资组合管理，Bitget 向全景交易所的发展历程，正体现了加密平台在重塑全球市场准入与交易方式中的作用，使数字资产与传统资产的联系比以往任何时候都更加紧密。

如需查看完整报告，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供入驻、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格易受波动影响，并可能出现大幅度的价格变动。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司《使用条款》。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a272bf03-08fb-4245-a5ba-4191f3eba642