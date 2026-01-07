Block Scholes 報告強調代幣化股票的增長趨勢，指出 Bitget 是關鍵市場推動力

塞舌爾維多利亞, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 獲數碼資產分析與研究權威 Block Scholes 最新發表的報告加以介紹；該報告剖析代幣化股票的飛速發展，並闡述交易所在銜接傳統市場與鏈上市場方面持續演進的關鍵功能。 Block Scholes 報告指出，代幣化股票正逐漸成為進軍全球市場的途徑，而 Bitget 等交易所對於提供流動性、價格探索及順暢交易執行發揮日益重要的作用。

報告顯示，代幣化資產長期由穩定幣主導，但開始進入由代幣化股票及交易所買賣基金 (ETF) 驅動的新階段。 自 2025 年第三季起，追蹤 S&P 500、美國主要股票及科技股的產品逐到廣泛普及，原因包括流動性增加、價差收窄，以及零售與機構投資者的積極參與。 此轉變反映投資者越來越追求打破傳統交易時間束縛，實現全天候運作的市場環境。

根據報告數據，在正常交易時段內，代幣化股票的價格通常與其鏈下對應資產緊密同步，且即日價差往往維持於窄幅範圍。 當相關市場休市且鑄幣或贖回機制暫停時（例如夜間或週末），價差往往擴大；這不但突顯機會，亦反映每日 24 小時鏈上交易的結構性特點。 儘管如此，核心交易時段內價格越來越一致，顯示市場基礎設施正迅速成熟。

Bitget 的全景交易所模式，正是此轉型的核心。 全景交易所旨在將加密資產、穩定幣及代幣化傳統工具匯聚於單一交易環境，省卻分開設置經紀帳戶或使用零散平台的繁瑣。 全景交易所整合代幣化股票、交易所買賣基金與現貨、衍生品市場，使用者以單一界面即可統籌管理及買賣更為多元的資產，並可直接運用穩定幣等數碼資產作為交易資金。 報告亦指出，交易所具備整合基礎設施及更高流動性，便能最有效地支持代幣化股票普及的下一階段，並以 Bitget 活動增長及市場深度作為此轉變的例證。

Bitget 行政總裁 Gracy Chan 就報告結果表示：「代幣化若要成功，關鍵在於取用簡便，且市場流動性充足。 我們透過全景交易所致力使現實世界資產 (RWA) 的交易感受如加密貨幣般順暢無礙，同時恪守用戶對數碼市場所要求的透明度及迅捷速度。」

報告同時指出，用戶行為似乎逐漸趨向一致： 參與代幣化股票交易的投資者，絕大多數本身持有加密資產，這顯示需求主要來自現有市場參與者期望拓展投資覆蓋面，而非源於全新客群。 這種重疊格局令交易所自然成為代幣化現實世界資產的主要通道，在機構積極研究鏈上結算及託管效率的環境下尤其如此。

Block Scholes 研究分析師 Thabib Rahman 表示：「代幣化資產的規模在 2025 年呈爆炸性增長，這與美國政府對加密貨幣友好及機構參與度提升的趨勢如出一轍。 過去一年，Block Scholes 倡導穩定幣是鏈上代幣化的第一步，並指出其在推動特朗普政府財政目標方面發揮的作用。 我們相信，此增長的下個階段將成為 2026 年的重要主題，那就是將傳統金融 (TradFi) 領域的實體股票與商品進行鏈上代幣化。 Bitget 已透過 Bitget UEX 在此方向踏出第一步，提供單一平台，讓用戶買賣 Ondo Finance 與 xStocks 提供的股票及交易所買賣基金，所有資產皆於 Bitget Wallet 內管理及持有。 然而，我們認為市場尚處早期階段——在傳統交易時段內，代幣化資產價格與其鏈下對應資產緊密同步，但在非交易時段的價差則會略為擴闊， 這為 2026 年現實世界資產代幣化的持續增長奠定基礎。」

隨著代幣化資產從穩定幣擴展至股票、國債及指數掛鈎產品，報告總結市場仍在早期階段，但擴展潛力正逐漸增強。 憑藉每日 24 小時全天候交易通道、日益增強的流動性及統一投資組合管理，Bitget 蛻變為全景交易所的歷程，正彰顯加密平台如何革新全球市場的參與及交易模式，令數碼資產與傳統資產的距離前所未有地拉近。

如欲查看完整報告，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中。 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合註冊、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，包括擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

