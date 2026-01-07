FORVIA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Nanterre, le 7 janvier 2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ FORVIA
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORVIA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre
- 10 761 547 €
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
Achat : 3 343 027 titres (13 930 transactions) – 37 171 755,68 €
Vente : 3 508 027 titres (15 596 transactions) – 39 003 186,43 €
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 165 000 titres
- 8 930 116 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
Achat : 3 016 869 titres (8 484 transactions) – 26 021 025,24 €
Vente : 3 076 869 titres (9 229 transactions) – 26 672 336,22 €
FORVIA SE
au capital de 1 379 625 380 € - 542 005 376 RCS Nanterre
23-27 avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre Cedex – France
T +33 1 72 36 70 00
forvia.com
Pièce jointe