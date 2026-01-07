FORVIA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Nanterre, le 7 janvier 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ FORVIA

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORVIA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

10 761 547 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat : 3 343 027 titres (13 930 transactions) – 37 171 755,68 €

Vente : 3 508 027 titres (15 596 transactions) – 39 003 186,43 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

165 000 titres

8 930 116 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat : 3 016 869 titres (8 484 transactions) – 26 021 025,24 €

Vente : 3 076 869 titres (9 229 transactions) – 26 672 336,22 €

FORVIA SE

au capital de 1 379 625 380 € - 542 005 376 RCS Nanterre

23-27 avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre Cedex – France

T +33 1 72 36 70 00

forvia.com

Pièce jointe