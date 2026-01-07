Dassault Aviation : Livraisons, prises de commandes, carnet de commandes en nombre d’avions neufs, et prévision de chiffre d’affaires

Dassault Aviation

(données consolidées au 31 décembre 2025)

Livraisons, prises de commandes, carnet de commandes

en nombre d’avions neufs , et prévision de chiffre d’affaires

(données non auditées par les Commissaires aux Comptes)



AVIONS LIVRÉS EN 2025

26 Rafale (15 Export, 11 France) ont été livrés, pour une prévision de 25, contre

21 Rafale (14 France, 7 Export) livrés en 2024.

37 Falcon ont été livrés, pour une prévision de 40, contre 31 Falcon livrés en 2024.

AVIONS COMMANDÉS EN 2025

26 Rafale Export ont été commandés contre 30 Rafale Export en 2024.

31 Falcon ont été commandés contre 26 Falcon en 2024.

AVIONS EN CARNET DE COMMANDES

Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes inclut :

220 Rafale (175 Export, 45 France) contre 220 Rafale (164 Export, 56 France) au

31 décembre 2024,

73 Falcon contre 79 Falcon au 31 décembre 2024.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2025

Dassault Aviation relève sa prévision de chiffre d’affaires 2025 au-dessus de 7 milliards d’euros.

PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Dassault Aviation publiera le 4 mars 2026 ses résultats annuels complets dont le montant en euros du chiffre d’affaires (ainsi que les montants en euros des prises et carnet de commandes).

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. L’effectif compte 14 600 collaborateurs.

