Fnac Darty : Bilan semestriel du contrat de liquidité Fnac Darty - Décembre 2025

Ivry-sur-Seine, le 7 janvier 2026

Information réglementée

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

DE LA SOCIÉTÉ FNAC DARTY

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Fnac Darty (www.fnacdarty.com) à BNP Paribas signé le 1er février 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

39 484 titres

745 697 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

À l'achat, 253 841 titres, pour un montant de 7 526 996 € (1667 transactions).

À la vente, 261 086 titres, pour un montant de 7 741 440 € (1466 transactions)

Il est rappelé que :

1. Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :





50 166 titres





420 755 € (retrait de 3,3 millions d’euros le 25 juin 2025)

2. Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

À l'achat, 287 888 titres, pour un montant de 8 369 072 € (1 916 transactions).

À la vente, 335 778 titres, pour un montant de 9 963 241 € (2 173 transactions)





3. Au 31/01/2024, veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :





144 654 titres FNAC-DARTY





660 825 €

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

Pièce jointe