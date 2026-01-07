Crédit Agricole d'Ile-de-France : bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

 | Source: Crédit Agricole d'Ile-de-France Crédit Agricole d'Ile-de-France

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC ODDO CORPORATE FINANCE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM PARIS ET ILE-DE-FRANCE à Oddo Corporate Finance à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 506 Titres
  • 845 183,38 Euros en espèces

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

  • 892 Transactions à l’achat
  • 1 138 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 17 173 Titres et 1 768 338,00 Euros à l’achat
  • 21 438 Titres et 2 142 060,64 Euros à la vente


Il est rappelé :

- Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 4 771 Titres
  • 471 460,74 Euros en espèces

- Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 504 Titres
  • 205 415,60 Euros en espèces


Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique "Finance / Informations réglementées" (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

Pièce jointe


Tags

activité titres bank

Attachments

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Related Links

Recommended Reading