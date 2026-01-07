Crédit Agricole d'Ile-de-France : bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC ODDO CORPORATE FINANCE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM PARIS ET ILE-DE-FRANCE à Oddo Corporate Finance à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

506 Titres

Titres 845 183,38 Euros en espèces

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

892 Transactions à l’achat

Transactions à l’achat 1 138 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

17 173 Titres et 1 768 338,00 Euros à l’achat

Titres et Euros à l’achat 21 438 Titres et 2 142 060,64 Euros à la vente





Il est rappelé :

- Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 771 Titres

Titres 471 460,74 Euros en espèces

- Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 504 Titres

Titres 205 415,60 Euros en espèces





Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

