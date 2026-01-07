Paris, le 7 janvier 2026, 18h CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui son agenda financier 2026.

Évènements Dates* Chiffre d’affaires annuel 2025 Mercredi 25 février 2026 Résultats annuels 2025 Mardi 28 avril 2026 Assemblée générale Mercredi 10 juin 2026 Chiffre d’affaires semestriel 2026 Jeudi 23 juillet 2026 Résultats semestriels 2026 Mercredi 14 octobre 2026

(*) : Ce calendrier peut faire l’objet de modifications. Les publications auront lieu après la fermeture du marché.

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD

Code ISIN : FR00140059B5

Euronext Growth Paris



CONTACTS

Éléonore de Rose

eleonore.derose@audacia.fr

+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53



Dusan Oresansky / Pierre Laurent

Relations investisseurs

audacia@newcap.eu

+33 1 44 71 94 92





