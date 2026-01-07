Agenda financier 2026

Paris, le 7 janvier 2026, 18h CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui son agenda financier 2026.

ÉvènementsDates*
Chiffre d’affaires annuel 2025Mercredi 25 février 2026
Résultats annuels 2025Mardi 28 avril 2026
Assemblée généraleMercredi 10 juin 2026
Chiffre d’affaires semestriel 2026Jeudi 23 juillet 2026
Résultats semestriels 2026Mercredi 14 octobre 2026

(*) : Ce calendrier peut faire l’objet de modifications. Les publications auront lieu après la fermeture du marché.

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »
Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

  • Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;
  • Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;
  • Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.

Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD
Code ISIN : FR00140059B5
Euronext Growth Paris

CONTACTS

 Éléonore de Rose
eleonore.derose@audacia.fr
+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53
 

Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Relations investisseurs
audacia@newcap.eu
+33 1 44 71 94 92


