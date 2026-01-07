ADUX - Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2025

Communiqué de presse
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, 7 Janvier 2026,18:00
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 Décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 45 611 titres ADUX
- Espèces : 48.466,55 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 Juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 41 298 titres ADUX
- Espèces : 56.119,58 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 876 titres ADUX
- 70.510,04 euros
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Achats
|33 497
|73 800,94 €
|183 transactions
|Ventes
|29 184
|66 147,91 €
|131 transactions
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|183
|33 497
|73 800,94
|TOTAL
|131
|29 184
|66 147,91
|01/07/2025
|2
|600
|1449
|01/07/2025
|4
|1400
|3471,02
|04/07/2025
|3
|900
|2214
|02/07/2025
|3
|1019
|2540,27
|07/07/2025
|4
|1184
|2853,08
|03/07/2025
|2
|704
|1776,19
|08/07/2025
|2
|228
|550,07
|07/07/2025
|1
|100
|244
|10/07/2025
|1
|300
|750
|08/07/2025
|2
|401
|990,47
|11/07/2025
|2
|140
|364,8
|09/07/2025
|2
|800
|2004
|14/07/2025
|2
|600
|1593
|10/07/2025
|1
|400
|1012
|15/07/2025
|5
|1210
|3116,48
|11/07/2025
|6
|2000
|5291
|16/07/2025
|3
|900
|2268
|14/07/2025
|1
|400
|1080
|17/07/2025
|2
|325
|810
|18/07/2025
|2
|800
|2020
|21/07/2025
|3
|900
|2277
|23/07/2025
|4
|1825
|4361,02
|22/07/2025
|6
|1410
|3402,75
|24/07/2025
|1
|400
|988
|24/07/2025
|1
|300
|723
|29/07/2025
|6
|2400
|5865,12
|25/07/2025
|3
|900
|2169
|31/07/2025
|4
|1600
|3644
|28/07/2025
|1
|460
|1094,8
|01/08/2025
|4
|1600
|3436,16
|29/07/2025
|2
|1000
|2365
|04/08/2025
|2
|1000
|2125
|30/07/2025
|2
|1000
|2525
|05/08/2025
|1
|15
|32,7
|31/07/2025
|6
|2200
|4856,94
|06/08/2025
|1
|500
|1090
|01/08/2025
|5
|1900
|4008,05
|12/08/2025
|1
|500
|1075
|04/08/2025
|3
|1001
|2062,06
|15/08/2025
|1
|500
|1080
|08/08/2025
|1
|500
|1070
|19/08/2025
|2
|401
|874,14
|18/08/2025
|2
|249
|536,87
|20/08/2025
|1
|1
|2,18
|19/08/2025
|1
|1
|2,15
|21/08/2025
|1
|1
|2,18
|20/08/2025
|1
|1
|2,18
|22/08/2025
|2
|620
|1347,2
|21/08/2025
|1
|1
|2,18
|25/08/2025
|2
|232
|502,07
|26/08/2025
|1
|50
|109
|26/08/2025
|1
|1
|2,18
|27/08/2025
|2
|350
|749
|28/08/2025
|1
|1
|2,14
|28/08/2025
|1
|1
|2,14
|29/08/2025
|1
|20
|42,8
|02/09/2025
|1
|1
|2,12
|02/09/2025
|1
|1
|2,12
|03/09/2025
|2
|350
|724,5
|03/09/2025
|1
|16
|33,44
|04/09/2025
|1
|50
|104,5
|09/09/2025
|1
|100
|207
|05/09/2025
|2
|55
|115,5
|10/09/2025
|1
|1
|2,06
|08/09/2025
|1
|30
|63
|11/09/2025
|1
|1
|2,05
|10/09/2025
|1
|1
|2,06
|12/09/2025
|1
|100
|205
|11/09/2025
|1
|1
|2,05
|15/09/2025
|1
|300
|609
|12/09/2025
|1
|300
|606
|16/09/2025
|1
|1
|2,03
|15/09/2025
|2
|400
|803
|17/09/2025
|3
|412
|837,84
|16/09/2025
|1
|1
|2,03
|19/09/2025
|2
|301
|623,04
|18/09/2025
|1
|19
|38,95
|23/09/2025
|1
|300
|612
|19/09/2025
|2
|301
|614,04
|24/09/2025
|2
|450
|913,5
|23/09/2025
|1
|300
|603
|25/09/2025
|1
|1
|2,05
|25/09/2025
|1
|1
|2,05
|01/10/2025
|2
|400
|810
|26/09/2025
|1
|10
|20,5
|02/10/2025
|3
|820
|1703,22
|29/09/2025
|2
|400
|811
|06/10/2025
|1
|300
|624
|30/09/2025
|2
|355
|715,18
|07/10/2025
|1
|1
|2,1
|02/10/2025
|1
|284
|582,2
|08/10/2025
|1
|18
|38,7
|03/10/2025
|2
|370
|771,71
|16/10/2025
|1
|1
|2,12
|06/10/2025
|1
|175
|358,75
|20/10/2025
|1
|50
|101,5
|07/10/2025
|1
|1
|2,1
|21/10/2025
|2
|16
|32,93
|08/10/2025
|1
|41
|86,92
|22/10/2025
|1
|1
|2,03
|09/10/2025
|3
|900
|1856,97
|23/10/2025
|1
|10
|20,4
|10/10/2025
|2
|349
|741,38
|24/10/2025
|1
|1
|2,04
|13/10/2025
|1
|50
|105
|28/10/2025
|1
|1
|2,03
|14/10/2025
|1
|93
|194,37
|30/10/2025
|2
|301
|617,02
|15/10/2025
|1
|10
|20,9
|05/11/2025
|1
|1
|2
|16/10/2025
|2
|301
|629,12
|06/11/2025
|1
|1
|1,97
|17/10/2025
|2
|600
|1209
|07/11/2025
|2
|245
|485,08
|20/10/2025
|1
|7
|14
|10/11/2025
|2
|401
|805,97
|21/10/2025
|1
|1
|2,03
|11/11/2025
|3
|411
|838,44
|22/10/2025
|1
|1
|2,03
|12/11/2025
|2
|11
|22,44
|24/10/2025
|1
|1
|2,04
|13/11/2025
|1
|1
|2,04
|27/10/2025
|2
|55
|112,6
|17/11/2025
|1
|1
|2
|28/10/2025
|1
|1
|2,03
|18/11/2025
|2
|401
|797,99
|29/10/2025
|1
|60
|123
|19/11/2025
|1
|1
|1,99
|30/10/2025
|1
|1
|2,02
|25/11/2025
|3
|1200
|2352
|31/10/2025
|2
|220
|444,84
|28/11/2025
|1
|150
|298,5
|03/11/2025
|2
|305
|623,36
|01/12/2025
|1
|1
|2
|04/11/2025
|1
|30
|60,9
|02/12/2025
|2
|800
|1596
|05/11/2025
|4
|901
|1774,97
|03/12/2025
|1
|1
|2,02
|06/11/2025
|1
|1
|1,97
|04/12/2025
|1
|1
|1,99
|07/11/2025
|1
|1
|1,96
|08/12/2025
|1
|400
|796
|10/11/2025
|1
|1
|1,98
|09/12/2025
|1
|13
|26,26
|11/11/2025
|3
|515
|1028,76
|10/12/2025
|1
|400
|796
|12/11/2025
|3
|411
|822,82
|15/12/2025
|1
|400
|804
|13/11/2025
|3
|601
|1199,06
|16/12/2025
|1
|51
|102
|14/11/2025
|2
|211
|420,48
|17/12/2025
|2
|11
|22,3
|17/11/2025
|2
|301
|593
|19/12/2025
|1
|1
|2
|18/11/2025
|4
|651
|1271,99
|24/12/2025
|1
|160
|316,8
|19/11/2025
|2
|4
|7,87
|31/12/2025
|2
|576
|1160,06
|24/11/2025
|2
|350
|670,01
|26/11/2025
|2
|360
|711
|27/11/2025
|2
|250
|499
|28/11/2025
|2
|600
|1167
|01/12/2025
|2
|139
|271,11
|03/12/2025
|3
|538
|1068,9
|04/12/2025
|2
|301
|589,99
|05/12/2025
|1
|15
|28,8
|09/12/2025
|1
|15
|29,93
|10/12/2025
|1
|110
|216,15
|11/12/2025
|2
|235
|460,91
|12/12/2025
|2
|159
|311,94
|16/12/2025
|2
|600
|1191
|17/12/2025
|1
|1
|2
|18/12/2025
|2
|330
|660,89
|19/12/2025
|1
|1
|2
|22/12/2025
|1
|90
|180
|23/12/2025
|2
|195
|388,65
À PROPOS DE ADUX
Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2024.
La société est cotée à Paris (Euronext – Growth).
Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ALDUX
Plus d’informations sur : www.adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr
