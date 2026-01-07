ADUX - Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2025

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 7 Janvier 2026,18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 Décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

45 611 titres ADUX

Espèces : 48.466,55 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 Juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 298 titres ADUX

Espèces : 56.119,58 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 876 titres ADUX

70.510,04 euros

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 33 497 73 800,94 € 183 transactions Ventes 29 184 66 147,91 € 131 transactions





ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 183 33 497 73 800,94 TOTAL 131 29 184 66 147,91 01/07/2025 2 600 1449 01/07/2025 4 1400 3471,02 04/07/2025 3 900 2214 02/07/2025 3 1019 2540,27 07/07/2025 4 1184 2853,08 03/07/2025 2 704 1776,19 08/07/2025 2 228 550,07 07/07/2025 1 100 244 10/07/2025 1 300 750 08/07/2025 2 401 990,47 11/07/2025 2 140 364,8 09/07/2025 2 800 2004 14/07/2025 2 600 1593 10/07/2025 1 400 1012 15/07/2025 5 1210 3116,48 11/07/2025 6 2000 5291 16/07/2025 3 900 2268 14/07/2025 1 400 1080 17/07/2025 2 325 810 18/07/2025 2 800 2020 21/07/2025 3 900 2277 23/07/2025 4 1825 4361,02 22/07/2025 6 1410 3402,75 24/07/2025 1 400 988 24/07/2025 1 300 723 29/07/2025 6 2400 5865,12 25/07/2025 3 900 2169 31/07/2025 4 1600 3644 28/07/2025 1 460 1094,8 01/08/2025 4 1600 3436,16 29/07/2025 2 1000 2365 04/08/2025 2 1000 2125 30/07/2025 2 1000 2525 05/08/2025 1 15 32,7 31/07/2025 6 2200 4856,94 06/08/2025 1 500 1090 01/08/2025 5 1900 4008,05 12/08/2025 1 500 1075 04/08/2025 3 1001 2062,06 15/08/2025 1 500 1080 08/08/2025 1 500 1070 19/08/2025 2 401 874,14 18/08/2025 2 249 536,87 20/08/2025 1 1 2,18 19/08/2025 1 1 2,15 21/08/2025 1 1 2,18 20/08/2025 1 1 2,18 22/08/2025 2 620 1347,2





21/08/2025 1 1 2,18 25/08/2025 2 232 502,07 26/08/2025 1 50 109 26/08/2025 1 1 2,18 27/08/2025 2 350 749 28/08/2025 1 1 2,14 28/08/2025 1 1 2,14 29/08/2025 1 20 42,8 02/09/2025 1 1 2,12 02/09/2025 1 1 2,12 03/09/2025 2 350 724,5 03/09/2025 1 16 33,44 04/09/2025 1 50 104,5 09/09/2025 1 100 207 05/09/2025 2 55 115,5 10/09/2025 1 1 2,06 08/09/2025 1 30 63 11/09/2025 1 1 2,05 10/09/2025 1 1 2,06 12/09/2025 1 100 205 11/09/2025 1 1 2,05 15/09/2025 1 300 609 12/09/2025 1 300 606 16/09/2025 1 1 2,03 15/09/2025 2 400 803 17/09/2025 3 412 837,84 16/09/2025 1 1 2,03 19/09/2025 2 301 623,04 18/09/2025 1 19 38,95 23/09/2025 1 300 612 19/09/2025 2 301 614,04 24/09/2025 2 450 913,5 23/09/2025 1 300 603 25/09/2025 1 1 2,05 25/09/2025 1 1 2,05 01/10/2025 2 400 810 26/09/2025 1 10 20,5 02/10/2025 3 820 1703,22 29/09/2025 2 400 811 06/10/2025 1 300 624 30/09/2025 2 355 715,18 07/10/2025 1 1 2,1 02/10/2025 1 284 582,2 08/10/2025 1 18 38,7 03/10/2025 2 370 771,71 16/10/2025 1 1 2,12 06/10/2025 1 175 358,75 20/10/2025 1 50 101,5 07/10/2025 1 1 2,1 21/10/2025 2 16 32,93 08/10/2025 1 41 86,92 22/10/2025 1 1 2,03 09/10/2025 3 900 1856,97 23/10/2025 1 10 20,4 10/10/2025 2 349 741,38 24/10/2025 1 1 2,04 13/10/2025 1 50 105 28/10/2025 1 1 2,03





14/10/2025 1 93 194,37 30/10/2025 2 301 617,02 15/10/2025 1 10 20,9 05/11/2025 1 1 2 16/10/2025 2 301 629,12 06/11/2025 1 1 1,97 17/10/2025 2 600 1209 07/11/2025 2 245 485,08 20/10/2025 1 7 14 10/11/2025 2 401 805,97 21/10/2025 1 1 2,03 11/11/2025 3 411 838,44 22/10/2025 1 1 2,03 12/11/2025 2 11 22,44 24/10/2025 1 1 2,04 13/11/2025 1 1 2,04 27/10/2025 2 55 112,6 17/11/2025 1 1 2 28/10/2025 1 1 2,03 18/11/2025 2 401 797,99 29/10/2025 1 60 123 19/11/2025 1 1 1,99 30/10/2025 1 1 2,02 25/11/2025 3 1200 2352 31/10/2025 2 220 444,84 28/11/2025 1 150 298,5 03/11/2025 2 305 623,36 01/12/2025 1 1 2 04/11/2025 1 30 60,9 02/12/2025 2 800 1596 05/11/2025 4 901 1774,97 03/12/2025 1 1 2,02 06/11/2025 1 1 1,97 04/12/2025 1 1 1,99 07/11/2025 1 1 1,96 08/12/2025 1 400 796 10/11/2025 1 1 1,98 09/12/2025 1 13 26,26 11/11/2025 3 515 1028,76 10/12/2025 1 400 796 12/11/2025 3 411 822,82 15/12/2025 1 400 804 13/11/2025 3 601 1199,06 16/12/2025 1 51 102 14/11/2025 2 211 420,48 17/12/2025 2 11 22,3 17/11/2025 2 301 593 19/12/2025 1 1 2 18/11/2025 4 651 1271,99 24/12/2025 1 160 316,8 19/11/2025 2 4 7,87 31/12/2025 2 576 1160,06 24/11/2025 2 350 670,01





26/11/2025 2 360 711 27/11/2025 2 250 499 28/11/2025 2 600 1167 01/12/2025 2 139 271,11 03/12/2025 3 538 1068,9 04/12/2025 2 301 589,99 05/12/2025 1 15 28,8 09/12/2025 1 15 29,93 10/12/2025 1 110 216,15 11/12/2025 2 235 460,91 12/12/2025 2 159 311,94 16/12/2025 2 600 1191 17/12/2025 1 1 2 18/12/2025 2 330 660,89 19/12/2025 1 1 2 22/12/2025 1 90 180 23/12/2025 2 195 388,65

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2024.

La société est cotée à Paris (Euronext – Growth).



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ALDUX

Plus d'informations sur : www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr

