ADUX - Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2025

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 7 Janvier 2026,18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 Décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 45 611 titres ADUX
  • Espèces : 48.466,55 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 Juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 41 298 titres ADUX
  • Espèces : 56.119,58 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 22 876 titres ADUX
  • 70.510,04 euros

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats33 49773 800,94 €183 transactions
Ventes29 18466 147,91 €131 transactions


ACHATS VENTES
 DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros Date Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
TOTAL18333 49773 800,94 TOTAL13129 18466 147,91
01/07/202526001449 01/07/2025414003471,02
04/07/202539002214 02/07/2025310192540,27
07/07/2025411842853,08 03/07/202527041776,19
08/07/20252228550,07 07/07/20251100244
10/07/20251300750 08/07/20252401990,47
11/07/20252140364,8 09/07/202528002004
14/07/202526001593 10/07/202514001012
15/07/2025512103116,48 11/07/2025620005291
16/07/202539002268 14/07/202514001080
17/07/20252325810 18/07/202528002020
21/07/202539002277 23/07/2025418254361,02
22/07/2025614103402,75 24/07/20251400988
24/07/20251300723 29/07/2025624005865,12
25/07/202539002169 31/07/2025416003644
28/07/202514601094,8 01/08/2025416003436,16
29/07/2025210002365 04/08/2025210002125
30/07/2025210002525 05/08/202511532,7
31/07/2025622004856,94 06/08/202515001090
01/08/2025519004008,05 12/08/202515001075
04/08/2025310012062,06 15/08/202515001080
08/08/202515001070 19/08/20252401874,14
18/08/20252249536,87 20/08/2025112,18
19/08/2025112,15 21/08/2025112,18
20/08/2025112,18 22/08/202526201347,2


21/08/2025112,18 25/08/20252232502,07
26/08/2025150109 26/08/2025112,18
27/08/20252350749 28/08/2025112,14
28/08/2025112,14 29/08/202512042,8
02/09/2025112,12 02/09/2025112,12
03/09/20252350724,5 03/09/202511633,44
04/09/2025150104,5 09/09/20251100207
05/09/2025255115,5 10/09/2025112,06
08/09/202513063 11/09/2025112,05
10/09/2025112,06 12/09/20251100205
11/09/2025112,05 15/09/20251300609
12/09/20251300606 16/09/2025112,03
15/09/20252400803 17/09/20253412837,84
16/09/2025112,03 19/09/20252301623,04
18/09/202511938,95 23/09/20251300612
19/09/20252301614,04 24/09/20252450913,5
23/09/20251300603 25/09/2025112,05
25/09/2025112,05 01/10/20252400810
26/09/202511020,5 02/10/202538201703,22
29/09/20252400811 06/10/20251300624
30/09/20252355715,18 07/10/2025112,1
02/10/20251284582,2 08/10/202511838,7
03/10/20252370771,71 16/10/2025112,12
06/10/20251175358,75 20/10/2025150101,5
07/10/2025112,1 21/10/202521632,93
08/10/202514186,92 22/10/2025112,03
09/10/202539001856,97 23/10/202511020,4
10/10/20252349741,38 24/10/2025112,04
13/10/2025150105 28/10/2025112,03


14/10/2025193194,37 30/10/20252301617,02
15/10/202511020,9 05/11/2025112
16/10/20252301629,12 06/11/2025111,97
17/10/202526001209 07/11/20252245485,08
20/10/20251714 10/11/20252401805,97
21/10/2025112,03 11/11/20253411838,44
22/10/2025112,03 12/11/202521122,44
24/10/2025112,04 13/11/2025112,04
27/10/2025255112,6 17/11/2025112
28/10/2025112,03 18/11/20252401797,99
29/10/2025160123 19/11/2025111,99
30/10/2025112,02 25/11/2025312002352
31/10/20252220444,84 28/11/20251150298,5
03/11/20252305623,36 01/12/2025112
04/11/202513060,9 02/12/202528001596
05/11/202549011774,97 03/12/2025112,02
06/11/2025111,97 04/12/2025111,99
07/11/2025111,96 08/12/20251400796
10/11/2025111,98 09/12/202511326,26
11/11/202535151028,76 10/12/20251400796
12/11/20253411822,82 15/12/20251400804
13/11/202536011199,06 16/12/2025151102
14/11/20252211420,48 17/12/202521122,3
17/11/20252301593 19/12/2025112
18/11/202546511271,99 24/12/20251160316,8
19/11/2025247,87 31/12/202525761160,06
24/11/20252350670,01     


26/11/20252360711     
27/11/20252250499     
28/11/202526001167     
01/12/20252139271,11     
03/12/202535381068,9     
04/12/20252301589,99     
05/12/202511528,8     
09/12/202511529,93     
10/12/20251110216,15     
11/12/20252235460,91     
12/12/20252159311,94     
16/12/202526001191     
17/12/2025112     
18/12/20252330660,89     
19/12/2025112     
22/12/2025190180     
23/12/20252195388,65     

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2024.
La société est cotée à Paris (Euronext – Growth).

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ALDUX

Plus d’informations sur : www.adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr

