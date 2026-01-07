COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AB SCIENCE ANNONCE UN QUATRIÈME CAS CONSÉCUTIF DE RÉPONSE AVEC LA COMBINAISON D’AB8939 ET DU VENETOCLAX DANS LE TRAITEMENT DE LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË RÉFRACTAIRE OU EN RECHUTE, SUR LA BASE DES DONNÉES DE PHASE 1

Le traitement combiné a été bien toléré, sans toxicité hématologique ni toxicité limitant la dose

Le quatrième patient présentait un caryotype complexe comprenant une monosomie du chromosome 5 et une mutation TP53, et était en troisième ligne de traitement. Il a obtenu une réponse presque complète après 14 jours de traitement par AB8939 à 21 mg/m 2 associé au venetoclax

Le taux de réponse partielle est de 100 % (4/4), dont un patient en rémission complète, un en réponse quasi complète et deux en réponse partielle

Les résultats ont été obtenus après le premier cycle de traitement (14 jours) chez des patients recevant un traitement de troisième ou quatrième ligne, dont deux avaient précédemment progressé sous venetoclax en association avec d'autres chimiothérapies

Ces quatre patients présentent tous des profils cytogénétiques très difficiles à traiter, notamment un caryotype complexe, une mutation TP53, une mutation NRAS, une monosomie 5 et un réarrangement MECOM, qui sont généralement associés à un mauvais pronostic en raison de l'évolution agressive de la maladie et de la résistance au traitement

Cette diversité des patients répondeurs semble corroborer le mécanisme d'action d’AB8939, qui est capable de déstabiliser les microtubules en contournant la multirésistance aux médicaments et également en ciblant les cellules souches cancéreuses sans éliminer les cellules souches non tumorales

Ces résultats confortent le positionnement d’AB8939 chez les patients présentant une génétique défavorable, des caryotypes complexes, des mutations TP53, NRAS et KRAS, une monosomie 5 et 7, et un réarrangement MECOM, qui représentent les besoins médicaux non staisfaits les plus importants

Paris, le 7 janvier 2026, 18h

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) fait aujourd’hui le point sur l'étude de phase 1 de la molécule AB8939 et la quatrième réponse consécutive avec la combinaison AB8939 + vénétoclax chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) associée à un profil génétique très défavorable.

Le quatrième patient a reçu AB8939 (21,3 mg/m²) plus venetoclax pendant 14 jours.

Le patient présentait une LMA avec un profil de risque très négatif:

caryotype complexe comprenant une monosomie du chromosome 5 et une mutation identifiée du gène TP53,

en troisième ligne de traitement, ayant progressé après un traitement par CPX-351 et un traitement par citarine + idarrubine + fludarabine (régime 3+7).

Sous la combinaison AB8939 + vénétoclax, le patient a obtenu une réponse partielle.

Ce quatrième résultat est cohérent avec les réponses précédemment communiquées le 14 octobre 2025 chez les trois premiers patients ayant reçu AB8939 + vénétoclax.

Nicholas J. Short, MD, professeur agrégé et codirecteur de la Section of Developmental Therapeutics, Department of Leukemia du MD Anderson Cancer Center, a déclaré : « Ces nouvelles données sont très encourageantes, en particulier compte tenu du profil de risque très défavorable de la leucémie de ce patient. Ces premières données d’efficacité et de tolérance suggèrent qu’AB8939 peut être associé au vénétoclax et pourrait avoir une activité significative dans les sous-types de LMA les plus à risque. Il est recommandé de poursuivre le développement de cette combinaison chez les patients atteints d'une LMA présentant des caractéristiques à haut risque susceptibles d'entraîner une résistance au venetoclax + azacitidine. »

Le professeur Olivier Hermine, MD, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences, a déclaré : « Il existe de solides raisons de combiner AB8939 et le vénétoclax, car ces deux molécules ont une faible toxicité hématologique et des modes d'action complémentaires. Ces premiers résultats viennent étayer cette hypothèse. »

À propos d’AB8939

AB8939 est un candidat médicament qui cible (i) les cellules cancéreuses en déstabilisant les microtubules (essentiels à la division cellulaire) et également (ii) les cellules souches cancéreuses en inhibant l'ALDH1A1 et l'ALDH2 (enzymes essentielles au maintien de leur état physiologique et à leur survie).

AB8939 a montré une activité in vitro dans des lignées cellulaires de patients résistants à l'Ara-C (la cytarabine est l'un des traitements standard), y compris celles présentant des mutations génétiques défavorables MECOM et TP53.

L'analyse des lignées cellulaires sensibles à AB8939 a montré qu'AB8939 est efficace dans les lignées cellulaires présentant des mutations TP53, MECOM et des caryotypes complexes, alors que l'ARAC et l'azacitidine ne le sont pas.

AB8939 a augmenté la survie et a eu un effet additif en combinaison avec le vénétoclax (un autre traitement standard) in vivo dans un modèle murin PDX greffé avec MECOM.

AB8939 a augmenté la survie et a eu un effet additif en association avec le Vidaza (azacitidine, un autre traitement standard) in vivo dans le modèle murin PDX#C1005 de leucémie MECOM.

AB8939 a éradiqué les cellules souches cancéreuses leucémiques in vivo dans un modèle murin PDX LMA humain, ce qui est compatible avec le ciblage des cellules souches via l'ALDH.





AB8939 est actuellement évalué dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 (étude AB18001, NCT05211570) chez des patients atteints de LMA réfractaire et en rechute.

L'essai clinique de phase 1 avec AB8939 a achevé ses deux premières étapes, qui consistaient à déterminer la dose maximale tolérée (DMT) après 3 et 14 jours consécutifs de monothérapie. Dans les deux cas, la DMT était de 21,3 mg/m².

La troisième phase, actuellement en cours, consiste à évaluer la combinaison d’AB8939 et du vénétoclax. Trois patients ont été évalués au premier niveau de dose (AB8939 pendant 14 jours à une dose de 16 mg/m² + vénétoclax pendant 14 jours). Le niveau de dose actuel évalue AB8939 pendant 14 jours à une dose de 21,3 mg/m² + vénétoclax pendant 14 jours.

Besoins médicaux dans la LMA et mécanisme d'action d’AB8939

Bien que plusieurs médicaments aient été enregistrés pour le traitement de la LMA, 70 % des patients font encore une rechute et décèdent, ce qui crée un besoin médical non satisfait persistent pour des traitements efficaces. La leucémie myéloïde aiguë reste la forme de leucémie la plus mortelle chez l'homme.

La LMA est une maladie hétérogène, dont l'issue dépend fortement de facteurs génétiques. La mutation TP53 est associée à un très mauvais pronostic, avec une survie globale médiane (SG) de 5,5 mois. Les mutations NRAS et KRAS est également associée à un mauvais pronostic, avec une SG médiane de 12,1 mois. La MECOM est également associée à un très mauvais pronostic dans la LMA, avec une SG médiane de 5,5 mois en cas de rechute ou de résistance au traitement.

Le défi dans la LMA est la récidive des tumeurs due à la combinaison de deux facteurs : la résistance des cellules cancéreuses à la chimiothérapie et la rechute due à la persistance des cellules souches cancéreuses. Ce défi pourrait être surmonté grâce au double mécanisme d'action d’AB8939.

Tout d'abord, AB8939 bloque la prolifération des cellules leucémiques en perturbant les microtubules. Il n'est pas sujet à la multirésistance aux médicaments car il ne se lie pas à la PgP, responsable de l'efflux hors des cellules, et n'est pas dégradé par l'enzyme myéloperoxydase. Deuxièmement, AB8939 cible les cellules souches cancéreuses leucémiques en inhibant l'ALDH et favorise la repopulation de la moelle osseuse par des progéniteurs normaux.



Combinaison AB8939 + vénétoclax

Il existe de solides raisons de combiner AB8939 avec le vénétoclax:

Les deux molécules présentent une faible toxicité hématologique. Cette association devrait être moins toxique que l'azacitidine + vénétoclax en tant que traitement de première intention de la LMA

Ces molécules ont des cibles différentes et complémentaires dans les cellules cancéreuses. Cette combinaison présente un potentiel d'efficacité additif, voire synergique, avec trois mécanismes d'action en un seul traitement. Le mécanisme d'action du vénétoclax inhibe la voie BCL2, une protéine qui empêche l'apoptose (mort cellulaire programmée) dans les cellules cancéreuses. La BCL2 est un facteur clé de la résistance à la LMA, car elle permet aux cellules cancéreuses de survivre malgré le traitement AB8939 est pro-apoptotique, déstabilise les microtubules et bénéficierait de l'inhibition de la BCL2 pour optimiser l'apoptose De plus, AB8939 cible spécifiquement les cellules souches cancéreuses en inhibant l'ALDH, réduisant ainsi la résistance au traitement et limitant le risque de rechute







Prochaines étapes

La prochaine étape consiste à terminer la phase 1 de la combinaison et à lancer une étude d'extension auprès d'environ 15 patients atteints de LMA éligibles à AB8939 + venetoclax à la dose appropriée. La phase d'extension devrait générer des preuves préliminaires solides de l'efficacité dans la LMA afin de soutenir le plan de développement clinique et de favoriser un accord de partenariat.

AB Science a commencé à discuter de trois possibilités pour les études d'enregistrement, qui ne s'excluent pas mutuellement, avec l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la Food and Drug Administration (FDA) américaine:

AB8939 + vénétoclax en première ligne de traitement, chez les patients âgés et/ou présentant des anomalies génétiques (caryotypes complexes, mutations TP53, mutations NRAS et KRAS, monosomie 5 et 7, et réarrangement MECOM)

AB8939 + vénétoclax en tant que deuxième ou troisième ligne de traitement, pour tous les patients ou les patients présentant des anomalies génétiques

AB8939 en monothérapie dans le MECOM en tant que deuxième ou troisième ligne de traitement.





Marché potentiel de d’AB8939 dans la LMA en rechute/réfractaire

Les traitements dans la LMA en rechute/réfractaire représentent un potentiel de marché estimé à plus de 2 milliards d’euros par an.

Région Incidence

(1) % de rechute ou réfractaire (2,3) % Patients assurés (4) Prix du médicament (€) Taille du marché

(milliers d’euros) États-Unis / Canada 23 700 50%



















90% 100 000 (5) 1 000 000 Europe 27 600 90% 60 000 770 000 Asie-Pacifique 27 800 30% 60 000 250 000 Inde 11 000 30% 60 000 100 000 Amérique latine 7 200 30% 60 000 65 000 Moyen-Orient et Afrique du Nord 3 900 30% 60 000 35 000 TOTAL 90 200 2 200 000

Europe = UE27 + Norvège + Royaume-Uni + Suisse ; Asie-Pacifique = Australie, République populaire de Chine, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Taïwan ; Amérique Latine = Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Mexique ; Moyen-Orient et Afrique du Nord = Algérie, Bahreïn, Égypte, Israël, Koweït, Maroc, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Tunisie, Émirats arabes unis

(1) Zhou, Y et al. Global, regional, and national burden of acute myeloid leukemia, 1990–2021: a systematic analysis for the global burden of disease study 2021. Biomark Res 12, 101 (2024).

(2) Ravandi F. Relapsed acute myeloid leukemia: Why is there no standard of care Best Pract Res Clin Haematol. 2013;26(3):253-9

(3) Walter RB et al. Resistance prediction in AML: analysis of 4601 patients from MRC/NCRI, HOVON/SAKK, SWOG and MD Anderson Cancer Center. Leukemia (2015) 29:312–20. .

(4) Estimated

(5) Choi M. et al. Costs per patient achieving remission with venetoclax-based combinations in newly diagnosed patients with acute myeloid leukemia ineligible for intensive induction chemotherapy. Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy Volume 28, Number 9. https://doi.org/10.18553/jmcp.2022.22021





Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle liés à l'AB8939 dans le traitement de la LMA sont garantis jusqu'en 2036 grâce à un brevet de « composition de matière » et potentiellement jusqu'en 2041 avec une prolongation de 5 ans. Deux demandes de brevet supplémentaires pour une « seconde utilisation médicale » ont été déposées afin de protéger l'utilisation de d’AB8939 dans le traitement de la LMA présentant des anomalies chromosomiques spécifiques. Si ces demandes sont acceptées, la protection d’AB8939 sera prolongée jusqu'en 2044 et 2046 pour ces sous-populations de LMA.

AB8939 a également reçu la désignation de médicament orphelin pour la LMA par l'EMA et la FDA. Cette désignation confère une exclusivité commerciale de 10 ans en Europe et de 7 ans aux États-Unis, à compter de la date d'enregistrement du produit.

AB Science est le seul détenteur propriétaire d'AB8939 et de sa famille de composés.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécules et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies infLMAmatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

