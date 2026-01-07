Atteinte de l‘objectif de capacité en exploitation et construction pour 2025 de 3,6 gigawatts

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, détient fin 2025 une capacité totale de 3 554 mégawatts dont 2 913 mégawatts en exploitation.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare : « Avec environ 3,6 gigawatts en exploitation et en construction, Voltalia atteint avec son objectif de capacité pour 2025. Cette performance confirme la robustesse de notre stratégie de croissance, malgré une production annuelle affectée par des contraintes d’écrêtement, qui seront en majorité compensées au cours des deux prochaines années ».

Capacité en exploitation

Voltalia a mis en service 408 mégawatts au cours de l’année 2025 principalement en Afrique et dans le reste du monde dont :

En Afrique du Sud : 148 mégawatts de solaire 1 phase de test de la centrale de Bolobedu depuis fin décembre 2025 ;

phase de test de la centrale de Bolobedu depuis fin décembre 2025 ; En Ouzbékistan : 126 mégawatts de solaire 2 avec la centrale de Sarimay Solar

avec la centrale de Sarimay Solar Au Royaume-Uni, 45 mégawatts de solaire 3 avec la centrale de Clifton

avec la centrale de Clifton En Guyane française : 11 mégawatts hybrides (centrale biomasse de Sinnamary accompagnée d’un système de stockage par batterie) 4 ;

; Au Brésil : 7,5 mégawatts, la centrale hydro de Cafesoca est entrée en phase de tests produisant ses premiers mégawattheures courant décembre 5 ;

; Helexia en Europe et au Brésil : 63 mégawatts mis en service.

D’autre part, Voltalia a poursuivi sa stratégie d’acquisition et de cessions de centrales :

En Grèce, Voltalia a acquis 11 mégawatts de centrales solaires ;

En France, Voltalia a cédé 24 mégawatts de centrales solaires6.

La capacité en exploitation atteint donc 2 913 mégawatts en croissance de +16%. Elle se répartit à 54% en Amérique latine, 33% en Europe et 13% dans le reste du monde.

Capacité en construction

Voltalia a lancé les chantiers de 305 mégawatts au cours de l’année 2025 pour atteindre 641 mégawatts en construction. Elle se réparti à 58% en Europe, 31% en Afrique et International et 11% en Amérique latine.

En Ouzbékistan : 200 mégawatts du complexe de Artemisya composés de 100 mégawatts / 200 mégawattheures de système de stockage par batterie et 100 mégawatts d’éolien 7 ;

; En Guyane française : 84 mégawatts de projet hybride de Sainte-Anne, composés de 44 mégawatts de solaire, 34 mégawatts (135 mégawattheures) de système de stockage par batterie et 7 mégawatts hybrides 8 ;

; En Colombie : 20 mégawatts de solaire9 avec la centrale de Los Venados.

Au total, la capacité des centrales en exploitation et en construction progresse de 298 mégawatts (+9%) en 2025, pour atteindre 3 554 mégawatts.

De plus, Voltalia a récemment remporté des nouveaux contrats de vente d’électricité à long terme en Italie pour un total de 68 mégawatts10 venant ainsi renforcer sa position dans le pays et en Europe.

Point sur la production

La production est inférieure aux prévisions en raison de l’écrêtement, avec pour rappel, un taux d’écrêtement constaté supérieur aux anticipations (21% contre 10% prévu sur les neuf premiers mois)11. Les éléments détaillés pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année 2025 seront communiqués lors de la publication du chiffre d’affaires 2025.

Voltalia poursuit ses démarches légales et contentieuses afin d’obtenir une compensation au titre de l’écrêtement. L’avancement des discussions au Brésil pourrait permettre la mise en place de compensations dès 2026, portant sur les impacts d’écrêtement constatés entre septembre 2023 et fin 2025. Voltalia informera le marché de toute évolution significative concernant cette situation.

Point sur l’objectif d’EBITDA 2025

Voltalia reconfirme son objectif d’EBITDA entre 200 et 220 millions d’euros et une perte nette part du groupe au deuxième semestre supérieure par rapport à celle du premier semestre 2025.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025, le 28 janvier 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

1 Annonce du jour. Centrale solaire de Bolobedu adossée à un contrat de vente d’énergie long terme avec le client Richards Bay Minerals (RBM), filiale du groupe Rio Tinto.

2 Communiqué du 12 novembre 2025.

3 Communiqué du 9 octobre 2025

4 Communiqué du 14 octobre 2025.

5 Annonce du jour.

6 Centrales de Carrières des plaines, Canadel et Pagap cédées en décembre 2025.

7 Communiqué du 31 décembre 2025. Lancement de la construction d’une partie du projet hybride Artemisya en Ouzbékistan.

8 Communiqué du 16 décembre 2025.

9 Communiqué du 14 janvier 2025.

10 Communiqué du 11 décembre 2025.

11 Communiqué du 22 octobre 2025.

