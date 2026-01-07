BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT
Villers-lès-Nancy, 7 janvier 2026, 19h00 CET – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, fait état du contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Gilbert Dupont, jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 2 501
- Solde en espèce : 103 028,03 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 2 219
- Solde en espèce : 50 000,00 €
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|71 630 titres
|3 184 522,97 €
|2 866 transactions
|VENTE
|72 669 titres
|3 231 775,93 €
|2 524 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 3 540
- Solde en espèce : 55 775,07 €
A propos du Groupe Equasens
Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1 400 collaborateurs en Europe. Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier. En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en
EUR
|TOTAL
|2 866
|71 630
|3 184 522,97
|2 524
|72 669
|3 231 775,93
|01/07/2025
|9
|325
|15952,5
|11
|391
|19261,36
|02/07/2025
|11
|410
|19427,24
|19
|382
|18103,55
|03/07/2025
|3
|21
|1011,15
|35
|896
|43359,95
|04/07/2025
|16
|352
|17355,36
|13
|453
|22540,78
|07/07/2025
|19
|469
|23189,19
|15
|517
|25698
|08/07/2025
|34
|491
|24069,41
|22
|615
|30282,23
|09/07/2025
|10
|156
|7764,65
|15
|417
|20970,8
|10/07/2025
|11
|299
|15021,34
|13
|304
|15373,71
|11/07/2025
|27
|534
|26619,53
|10
|280
|14014,11
|14/07/2025
|22
|440
|21803,85
|11
|322
|16024,68
|15/07/2025
|9
|113
|5833,5
|16
|459
|23478,58
|16/07/2025
|37
|1032
|52026,32
|14
|523
|26447,69
|17/07/2025
|13
|321
|16343,01
|22
|586
|29827,4
|18/07/2025
|4
|146
|7453,5
|5
|102
|5238,8
|21/07/2025
|12
|378
|19381,12
|7
|252
|13006,7
|22/07/2025
|8
|252
|12883,2
|15
|251
|12899,69
|23/07/2025
|30
|704
|35407,82
|17
|530
|26757,21
|24/07/2025
|13
|464
|23534,68
|21
|473
|23953,29
|25/07/2025
|11
|411
|20808,89
|12
|447
|22764,59
|28/07/2025
|24
|814
|40775,54
|10
|246
|12472,4
|29/07/2025
|10
|487
|24367,19
|13
|498
|24905,83
|30/07/2025
|26
|594
|29874,1
|15
|486
|24641,12
|31/07/2025
|26
|636
|31346,98
|10
|415
|20291,22
|01/08/2025
|19
|365
|17435,79
|16
|546
|26548,98
|04/08/2025
|17
|570
|27913,36
|32
|1215
|59687,85
|05/08/2025
|11
|416
|21831,8
|40
|1155
|58926,14
|06/08/2025
|32
|832
|43664,03
|13
|440
|22910,01
|07/08/2025
|34
|1170
|59015,39
|22
|848
|42980,29
|08/08/2025
|29
|637
|32014,66
|22
|686
|34825,89
|11/08/2025
|18
|492
|25065,38
|26
|893
|45679
|12/08/2025
|27
|979
|49350,31
|12
|346
|17415,81
|13/08/2025
|17
|417
|20909,21
|10
|204
|10331,7
|14/08/2025
|11
|467
|23441,3
|14
|388
|19532,62
|15/08/2025
|18
|384
|19024,59
|23
|747
|37024,98
|18/08/2025
|23
|753
|37354,82
|27
|1078
|53542,75
|19/08/2025
|15
|749
|37174,67
|13
|423
|21043,49
|20/08/2025
|37
|1096
|53433,07
|9
|434
|21140,53
|21/08/2025
|30
|654
|31395,73
|30
|1342
|64533,56
|22/08/2025
|5
|190
|9300,01
|32
|1036
|50407,62
|25/08/2025
|22
|648
|31796,58
|12
|410
|20197,22
|26/08/2025
|39
|989
|47053,85
|6
|237
|11209,2
|27/08/2025
|44
|578
|26790,01
|16
|415
|19214,96
|28/08/2025
|31
|768
|35524,92
|15
|445
|20653,83
|29/08/2025
|39
|820
|37420,78
|31
|881
|40411,73
|01/09/2025
|29
|754
|34360,38
|31
|885
|40340,96
|02/09/2025
|30
|659
|29541,78
|18
|410
|17973,17
|03/09/2025
|17
|455
|19866,39
|15
|754
|33021,51
|04/09/2025
|17
|229
|9973,71
|12
|276
|12089,79
|05/09/2025
|7
|166
|7406,7
|24
|676
|30269,32
|08/09/2025
|22
|647
|28909,12
|15
|367
|16477,31
|09/09/2025
|16
|402
|17696,4
|22
|774
|34605,23
|10/09/2025
|20
|575
|26053,42
|15
|431
|19689,85
|11/09/2025
|45
|1000
|44682,5
|7
|258
|11741,14
|12/09/2025
|34
|723
|31022,27
|20
|623
|26942,57
|15/09/2025
|5
|231
|10137
|29
|912
|40653,31
|16/09/2025
|29
|915
|40448,76
|12
|309
|13737,21
|17/09/2025
|15
|455
|19871,85
|19
|653
|28700,79
|18/09/2025
|7
|193
|8560,8
|36
|1134
|50722,35
|19/09/2025
|20
|516
|23415,2
|16
|423
|19303,14
|22/09/2025
|12
|452
|20434,83
|32
|628
|28694,83
|23/09/2025
|25
|653
|30074,44
|12
|235
|10883,34
|24/09/2025
|21
|671
|30848,02
|10
|336
|15523,74
|25/09/2025
|20
|644
|29257,5
|7
|141
|6417,95
|26/09/2025
|43
|1057
|47552,42
|30
|728
|33082,5
|29/09/2025
|28
|567
|24256,486
|21
|443
|18101,156
|30/09/2025
|17
|362
|14545,59
|12
|259
|10543,09
|01/10/2025
|15
|266
|10623,4
|12
|222
|8908,39
|02/10/2025
|22
|318
|12810,53
|15
|303
|12282,29
|03/10/2025
|7
|197
|7979,21
|19
|295
|11977,71
|06/10/2025
|43
|940
|38012,47
|31
|1235
|49953,16
|07/10/2025
|17
|667
|26936,73
|18
|510
|20750,42
|08/10/2025
|24
|982
|39868,02
|39
|1548
|63015,83
|09/10/2025
|53
|1391
|56410,47
|20
|718
|29231,72
|10/10/2025
|23
|663
|26313,14
|10
|238
|9608,61
|13/10/2025
|12
|190
|7516,25
|35
|570
|22598,56
|14/10/2025
|42
|849
|33151,41
|18
|376
|14657,95
|15/10/2025
|17
|390
|15152,44
|28
|937
|36556,02
|16/10/2025
|9
|182
|7419,16
|73
|1661
|66963,88
|17/10/2025
|45
|1386
|56015,19
|32
|1158
|46657,21
|20/10/2025
|31
|746
|30206,58
|28
|577
|23467,17
|21/10/2025
|38
|721
|28883,91
|28
|611
|24712,08
|22/10/2025
|19
|476
|18929,14
|24
|796
|31905,91
|23/10/2025
|12
|255
|10275,4
|15
|414
|16774,91
|24/10/2025
|21
|537
|21799,73
|17
|413
|16850,32
|27/10/2025
|36
|873
|34797,52
|5
|153
|6212
|28/10/2025
|21
|335
|12846,51
|19
|379
|14574,9
|29/10/2025
|22
|458
|17502,56
|13
|343
|13157,21
|30/10/2025
|20
|435
|16454,66
|19
|414
|15759,12
|31/10/2025
|18
|403
|15185,85
|24
|515
|19480,54
|03/11/2025
|42
|969
|36584,21
|20
|582
|22141,78
|04/11/2025
|29
|483
|17745,37
|22
|480
|17683,49
|05/11/2025
|39
|773
|28498,11
|41
|1055
|39160,65
|06/11/2025
|13
|176
|7069,2
|49
|1047
|41142,39
|07/11/2025
|18
|385
|15462,45
|14
|322
|12962,92
|10/11/2025
|25
|487
|19866,29
|34
|560
|22926,9
|11/11/2025
|38
|622
|25481,54
|23
|499
|20579,41
|12/11/2025
|16
|435
|18269,7
|24
|636
|27116,05
|13/11/2025
|20
|500
|20946,45
|13
|305
|12878,35
|14/11/2025
|23
|556
|22970,81
|21
|670
|27781,82
|17/11/2025
|24
|535
|22174,41
|26
|923
|38530,82
|18/11/2025
|32
|572
|23651,46
|11
|405
|16809,48
|19/11/2025
|19
|302
|12374,75
|13
|363
|14919,34
|20/11/2025
|32
|549
|22544,58
|21
|520
|21383,49
|21/11/2025
|23
|474
|19228,14
|24
|691
|28284,7
|24/11/2025
|34
|1000
|41089,2
|31
|1317
|54750,72
|25/11/2025
|42
|1493
|62307,67
|25
|1223
|50961,31
|26/11/2025
|15
|638
|26716,82
|12
|498
|20917,79
|27/11/2025
|14
|384
|16230,99
|24
|568
|24138,52
|28/11/2025
|24
|543
|23288,84
|19
|383
|16460,11
|01/12/2025
|35
|1004
|42422,92
|8
|438
|18444,66
|02/12/2025
|32
|628
|26107,59
|21
|619
|25803,7
|03/12/2025
|25
|682
|28338,53
|15
|368
|15388,95
|04/12/2025
|6
|161
|6743,6
|38
|1147
|48549,53
|05/12/2025
|15
|356
|15288,88
|12
|315
|13583,84
|08/12/2025
|22
|710
|30489,18
|17
|483
|20816,53
|09/12/2025
|32
|845
|35905,91
|17
|497
|21273,59
|10/12/2025
|24
|597
|25342,83
|11
|292
|12432,89
|11/12/2025
|0
|0
|0
|24
|641
|27510,63
|12/12/2025
|9
|370
|16153,5
|19
|413
|18093,65
|15/12/2025
|16
|371
|16315,24
|21
|452
|19945
|16/12/2025
|13
|307
|13596,35
|10
|214
|9510,05
|17/12/2025
|29
|455
|20076,69
|14
|380
|16837,99
|18/12/2025
|16
|391
|17142,61
|7
|207
|9105,35
|19/12/2025
|31
|810
|35139,18
|20
|669
|29119,03
|22/12/2025
|19
|397
|17260,57
|15
|379
|16534,6
|23/12/2025
|24
|591
|25665,06
|17
|511
|22288,24
|24/12/2025
|5
|138
|6148,4
|17
|579
|25648,54
|29/12/2025
|14
|346
|15436,86
|15
|397
|17791,75
|30/12/2025
|16
|357
|16006,42
|13
|286
|12875,35
|31/12/2025
|12
|429
|19275,48
|7
|280
|12590
