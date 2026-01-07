BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Villers-lès-Nancy, 7 janvier 2026, 19h00 CET – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, fait état du contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Gilbert Dupont, jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.



Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 2 501

Solde en espèce : 103 028,03 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 2 219

Solde en espèce : 50 000,00 €

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 71 630 titres 3 184 522,97 € 2 866 transactions VENTE 72 669 titres 3 231 775,93 € 2 524 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 3 540

Solde en espèce : 55 775,07 €

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1 400 collaborateurs en Europe. Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier. En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Calendrier financier - Communiqué du chiffre d’affaires annuel 2025 : le 5 février 2026

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion. .

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME. ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn.

Contacts Communication financière

Groupe Equasens

Relations Investisseurs



Directeur Administratif et Financier Frédérique Schmidt

Tél. : 03 83 15 90 67

frederique.schmidt@equasens.com NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 94 94

equasens@newcap.eu NewCap

Relations Médias financiers

Nicolas Mérigeau

Tél : 01 44 71 94 94

equasens@newcap.eu

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 866 71 630 3 184 522,97 2 524 72 669 3 231 775,93 01/07/2025 9 325 15952,5 11 391 19261,36 02/07/2025 11 410 19427,24 19 382 18103,55 03/07/2025 3 21 1011,15 35 896 43359,95 04/07/2025 16 352 17355,36 13 453 22540,78 07/07/2025 19 469 23189,19 15 517 25698 08/07/2025 34 491 24069,41 22 615 30282,23 09/07/2025 10 156 7764,65 15 417 20970,8 10/07/2025 11 299 15021,34 13 304 15373,71 11/07/2025 27 534 26619,53 10 280 14014,11 14/07/2025 22 440 21803,85 11 322 16024,68 15/07/2025 9 113 5833,5 16 459 23478,58 16/07/2025 37 1032 52026,32 14 523 26447,69 17/07/2025 13 321 16343,01 22 586 29827,4 18/07/2025 4 146 7453,5 5 102 5238,8 21/07/2025 12 378 19381,12 7 252 13006,7 22/07/2025 8 252 12883,2 15 251 12899,69 23/07/2025 30 704 35407,82 17 530 26757,21 24/07/2025 13 464 23534,68 21 473 23953,29 25/07/2025 11 411 20808,89 12 447 22764,59 28/07/2025 24 814 40775,54 10 246 12472,4 29/07/2025 10 487 24367,19 13 498 24905,83 30/07/2025 26 594 29874,1 15 486 24641,12 31/07/2025 26 636 31346,98 10 415 20291,22 01/08/2025 19 365 17435,79 16 546 26548,98 04/08/2025 17 570 27913,36 32 1215 59687,85 05/08/2025 11 416 21831,8 40 1155 58926,14 06/08/2025 32 832 43664,03 13 440 22910,01 07/08/2025 34 1170 59015,39 22 848 42980,29 08/08/2025 29 637 32014,66 22 686 34825,89 11/08/2025 18 492 25065,38 26 893 45679 12/08/2025 27 979 49350,31 12 346 17415,81 13/08/2025 17 417 20909,21 10 204 10331,7 14/08/2025 11 467 23441,3 14 388 19532,62 15/08/2025 18 384 19024,59 23 747 37024,98 18/08/2025 23 753 37354,82 27 1078 53542,75 19/08/2025 15 749 37174,67 13 423 21043,49 20/08/2025 37 1096 53433,07 9 434 21140,53 21/08/2025 30 654 31395,73 30 1342 64533,56 22/08/2025 5 190 9300,01 32 1036 50407,62 25/08/2025 22 648 31796,58 12 410 20197,22 26/08/2025 39 989 47053,85 6 237 11209,2 27/08/2025 44 578 26790,01 16 415 19214,96 28/08/2025 31 768 35524,92 15 445 20653,83 29/08/2025 39 820 37420,78 31 881 40411,73 01/09/2025 29 754 34360,38 31 885 40340,96 02/09/2025 30 659 29541,78 18 410 17973,17 03/09/2025 17 455 19866,39 15 754 33021,51 04/09/2025 17 229 9973,71 12 276 12089,79 05/09/2025 7 166 7406,7 24 676 30269,32 08/09/2025 22 647 28909,12 15 367 16477,31 09/09/2025 16 402 17696,4 22 774 34605,23 10/09/2025 20 575 26053,42 15 431 19689,85 11/09/2025 45 1000 44682,5 7 258 11741,14 12/09/2025 34 723 31022,27 20 623 26942,57 15/09/2025 5 231 10137 29 912 40653,31 16/09/2025 29 915 40448,76 12 309 13737,21 17/09/2025 15 455 19871,85 19 653 28700,79 18/09/2025 7 193 8560,8 36 1134 50722,35 19/09/2025 20 516 23415,2 16 423 19303,14 22/09/2025 12 452 20434,83 32 628 28694,83 23/09/2025 25 653 30074,44 12 235 10883,34 24/09/2025 21 671 30848,02 10 336 15523,74 25/09/2025 20 644 29257,5 7 141 6417,95 26/09/2025 43 1057 47552,42 30 728 33082,5 29/09/2025 28 567 24256,486 21 443 18101,156 30/09/2025 17 362 14545,59 12 259 10543,09 01/10/2025 15 266 10623,4 12 222 8908,39 02/10/2025 22 318 12810,53 15 303 12282,29 03/10/2025 7 197 7979,21 19 295 11977,71 06/10/2025 43 940 38012,47 31 1235 49953,16 07/10/2025 17 667 26936,73 18 510 20750,42 08/10/2025 24 982 39868,02 39 1548 63015,83 09/10/2025 53 1391 56410,47 20 718 29231,72 10/10/2025 23 663 26313,14 10 238 9608,61 13/10/2025 12 190 7516,25 35 570 22598,56 14/10/2025 42 849 33151,41 18 376 14657,95 15/10/2025 17 390 15152,44 28 937 36556,02 16/10/2025 9 182 7419,16 73 1661 66963,88 17/10/2025 45 1386 56015,19 32 1158 46657,21 20/10/2025 31 746 30206,58 28 577 23467,17 21/10/2025 38 721 28883,91 28 611 24712,08 22/10/2025 19 476 18929,14 24 796 31905,91 23/10/2025 12 255 10275,4 15 414 16774,91 24/10/2025 21 537 21799,73 17 413 16850,32 27/10/2025 36 873 34797,52 5 153 6212 28/10/2025 21 335 12846,51 19 379 14574,9 29/10/2025 22 458 17502,56 13 343 13157,21 30/10/2025 20 435 16454,66 19 414 15759,12 31/10/2025 18 403 15185,85 24 515 19480,54 03/11/2025 42 969 36584,21 20 582 22141,78 04/11/2025 29 483 17745,37 22 480 17683,49 05/11/2025 39 773 28498,11 41 1055 39160,65 06/11/2025 13 176 7069,2 49 1047 41142,39 07/11/2025 18 385 15462,45 14 322 12962,92 10/11/2025 25 487 19866,29 34 560 22926,9 11/11/2025 38 622 25481,54 23 499 20579,41 12/11/2025 16 435 18269,7 24 636 27116,05 13/11/2025 20 500 20946,45 13 305 12878,35 14/11/2025 23 556 22970,81 21 670 27781,82 17/11/2025 24 535 22174,41 26 923 38530,82 18/11/2025 32 572 23651,46 11 405 16809,48 19/11/2025 19 302 12374,75 13 363 14919,34 20/11/2025 32 549 22544,58 21 520 21383,49 21/11/2025 23 474 19228,14 24 691 28284,7 24/11/2025 34 1000 41089,2 31 1317 54750,72 25/11/2025 42 1493 62307,67 25 1223 50961,31 26/11/2025 15 638 26716,82 12 498 20917,79 27/11/2025 14 384 16230,99 24 568 24138,52 28/11/2025 24 543 23288,84 19 383 16460,11 01/12/2025 35 1004 42422,92 8 438 18444,66 02/12/2025 32 628 26107,59 21 619 25803,7 03/12/2025 25 682 28338,53 15 368 15388,95 04/12/2025 6 161 6743,6 38 1147 48549,53 05/12/2025 15 356 15288,88 12 315 13583,84 08/12/2025 22 710 30489,18 17 483 20816,53 09/12/2025 32 845 35905,91 17 497 21273,59 10/12/2025 24 597 25342,83 11 292 12432,89 11/12/2025 0 0 0 24 641 27510,63 12/12/2025 9 370 16153,5 19 413 18093,65 15/12/2025 16 371 16315,24 21 452 19945 16/12/2025 13 307 13596,35 10 214 9510,05 17/12/2025 29 455 20076,69 14 380 16837,99 18/12/2025 16 391 17142,61 7 207 9105,35 19/12/2025 31 810 35139,18 20 669 29119,03 22/12/2025 19 397 17260,57 15 379 16534,6 23/12/2025 24 591 25665,06 17 511 22288,24 24/12/2025 5 138 6148,4 17 579 25648,54 29/12/2025 14 346 15436,86 15 397 17791,75 30/12/2025 16 357 16006,42 13 286 12875,35 31/12/2025 12 429 19275,48 7 280 12590

