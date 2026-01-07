NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE

L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN TROIS TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,750 MILLIARDS D’EUROS

Clichy, le 7 janvier 2026 – L’Oréal a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant nominal total de 1,750 milliards d’euros.

L’offre est composée de trois tranches :

- Une tranche de 650 millions d’euros à 2 ans, assortie d’un coupon à taux variable de Euribor 3M + 20pb par an.

- Une tranche de 500 millions d’euros à 3 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 2,5% par an.

- Une tranche de 600 millions d’euros à 6 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 2,875% par an.

Le produit net des obligations sera utilisé par l'émetteur pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour financer en partie l'acquisition de la participation supplémentaire de 10 % dans Galderma annoncée en décembre 2025.

Les obligations, qui devraient être notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 12 janvier 2026.

BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander étaient Teneurs de Livres lors de cette émission obligataire.

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 43,48 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 21 centres de recherche répartis dans 13 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 8 000 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a nommé L'Oréal Groupe entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

