La empresa de IA Generativa Articul8 abre una financiación de serie B dirigida por Adara Ventures y logra superar, en menos de dos años, un valor de 500 M$

SANTA CLARA, California, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Articul8 AI, Inc. (Articul8), una compañía de software de inteligencia artificial generativa (GenAI) para empresas, ha anunciado hoy el cierre de la primera fase de su financiación de serie B. Adara Ventures fue responsable de la fase ya finalizada, que contó con la sólida participación de NXC Corporation, Aditya Birla Ventures y otros inversores de carácter estratégico. Como resultado de la gran demanda por parte de los inversores, la empresa espera completar un cierre final estratégico de serie B el primer trimestre de 2026, y pondrá fin de forma selectiva a la participación adicional de socios a largo plazo.

Con la financiación se espera lograr un capital de 70 millones de dólares, lo que elevará el valor de Articul8 a más de 500 millones de dólares, es decir, quintuplicará el valor obtenido en su financiación de serie A en menos de dos años. Articul8 también se beneficia del apoyo continuo que recibe de inversores estratégicos, como DigitalBridge, que anunció recientemente una adquisición pendiente por parte de SoftBank e Intel.

En menos de dos años desde su lanzamiento, Articul8 ha sobrepasado los 90 M$ de valor contractual total, lo que equivale a tres veces sus niveles de 2024, gracias a la demanda fuerte y cada vez mayor por parte de las empresas de su plataforma de IA generativa segura y centrada en los dominios.

La plataforma integral de Articul8, impulsada por su motor de razonamiento ModelMesh™ patentado, permite a las empresas crear, implementar y gestionar aplicaciones de IA generativa e implementarlas según sus propios límites de seguridad, al tiempo que ofrece resultados contextualizados y específicos para cada dominio. La plataforma ha superado de forma constante a los modelos lingüísticos generales más importantes. Por ejemplo, El modelo A8-Energy de Articul8 logró una precisión del 96,9 % en temas especializados relacionados con la normativa y las infraestructuras, frente al 71,3 % de otros modelos alternativos de uso general, y también logró superarlos en cuanto a valores de consumo energético, un aspecto de suma importancia.

En los últimos meses, la empresa ha perfeccionado la precisión de los flujos corporativos complejos gracias una nueva capacidad para comprender tablas y agentes específicos para dominios, diseñados específicamente para razonar sobre datos estructurados e información de sectores específicos. Estas ventajas mejoran la capacidad de Articul8 de ofrecer resultados precisos, hiperpersonalizados y mensurables en entornos regulados con objetivos claros en los que otros modelos más genéricos y tradicionales no ofrecen tan buen rendimiento.

«Nos encontramos en un momento decisivo para la IA para empresas», afirmó Arun Subramaniyan, fundador y CEO de Articul8. «Las empresas están empezando a integrar la IA en operaciones y entornos en los que la precisión, la confianza y la responsabilidad no son opcionales. Esta nueva fase de financiación refleja la confianza que nuestros clientes, socios e inversores han depositado en el enfoque que damos a la IA para empresas y nos permite evolucionar internacionalmente con los socios más adecuados a largo plazo».

Algunos logros recientes reafirman el liderazgo acelerado de Articul8 en el ámbito empresarial y del sector: su designación como proveedor fundamental de IA generativa para el Open Power AI Consortium (OPAI) por parte del Electric Power Research Institute (EPRI), en colaboración con NVIDIA; su selección como socio de lanzamiento del protocolo de interoperabilidad de agente a agente (A2A) de Google; la obtención de la competencia de IA generativa de Amazon Web Services (AWS) y de la recién introducida especialización en AWS Agentic AI; su selección por parte de Meta y AWS para el programa exclusivo Startups: Building with Llama; así como el lanzamiento de su plataforma multiagente de última generación en el salón aeronáutico de París basada en el avance de los flujos de trabajo de ingeniería aeroespacial.

«Gracias a su impulso en los sectores de la energía, la fabricación, la industria aeroespacial, los servicios financieros, los semiconductores y otras infraestructuras de importancia crucial, Articul8 ya ha logrado un impacto cuantificable en ámbitos en los que la precisión, la confianza y la trazabilidad son indispensables», afirmó Alberto Echeverri, socio de Adara Ventures. «Nos emociona poder ofrecer nuestro apoyo en la siguiente fase de crecimiento, para que puedan seguir ayudando a las empresas en entornos tan exigentes».

El capital obtenido en la financiación de serie B se implementará en la aceleración de su expansión global, la ampliación de su tecnología patentada de razonamiento y la implementación corporativa en América del Norte, Europa, Asia y Latinoamérica.

«A través de su plataforma de IA generativa optimizada verticalmente, Articul8 ayuda a empresas de todo el mundo a construir e implementar aplicaciones de IA generativa de forma rentable y fácil aprovechando el potencial de sus datos», afirmó Aryaman Vikram Birla, fundador de Aditya Birla Ventures. «Confiamos plenamente en el equipo fundador y los inversores comparten nuestra visión de ayudar a emprendedores sobresalientes a construir los negocios del futuro. Nuestro objetivo es abrir el ecosistema y la red globales de Aditya Birla Group para conseguir ampliar nuestra cartera de clientes».

Sobre la IA de Articul8

Articul8 hace posible que las empresas puedan acelerar sus ingresos, así como su innovación gracias al aprovechamiento de todo el potencial de la IA generativa. La empresa ofrece una plataforma patentada, específica para cada dominio y para empresas, diseñada para ser segura, optimizada verticalmente y totalmente autónoma. Articul8 está dirigida por un equipo central de profesionales con amplia experiencia en el sector, y gran conocimiento en la creación y ampliación de productos con resultados empresariales cuantificables.

Para obtener más información, visite www.articul8.ai.

Sobre Adara Ventures

Adara Ventures colabora con fundadores con la capacidad, el valor y la visión de implementar ideas. Fundada en 2005, la empresa gestiona más de 400 M$ de activos con una cartera centrada en empresas en fase inicial especializadas en ciberseguridad, aplicaciones e infraestructura de datos, componentes de hardware, salud digital, tecnología espacial y tecnologías de transición energética. Si desea obtener más información, visite www.adara.vc.

Relaciones de inversores:



Gautam Subbarao

gautam@articul8.ai

Dirección de contacto para medios de comunicación

Kacie Thomas

Kacie.thomas@articul8.ai