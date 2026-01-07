엔터프라이즈 생성형 AI 기업 Articul8 AI, Adara Ventures 주도로 시리즈 B 투자 유치…2년 만에 기업가치 5억 달러 돌파

미국 캘리포니아주 산타클라라, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 엔터프라이즈 생성형 인공지능 (GenAI) 소프트웨어 기업인 Articul8 AI, Inc. (이하 “Articul8”)는 시리즈 B 투자 유치의 첫 번째 트랜치를 마감했다고 발표했다. 이번 라운드는 모집 규모를 초과하는 수요를 기록했으며, 아다라 벤처스(Adara Ventures)가 주도하고 NXC Corporation, 아디티야 비를라 벤처스(Aditya Birla Ventures), 기타 전략적 투자자들이 적극 참여했다. 강한 투자 수요를 반영해 Articul8는 추가적인 장기 파트너들의 참여를 선별적으로 확정하는 과정을 거쳐, 2026년 1분기에 최종 전략적 시리즈 B 클로징을 완료할 것으로 예상하고 있다.

시리즈 B가 완료되면 총 조달 규모는 약 7,000만 달러에 이를 전망이며, 이에 따라 Articul8의 기업 가치는 5억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 이는 시리즈 A 이후 2년이 채 되지 않아 기업 가치가 5배 이상 상승한 것이다. Articul8는 최근 소프트뱅크에 인수될 예정이라고 발표한 디지털브리지(DigitalBridge)와 인텔(Intel)을 포함한 전략적 투자자들의 지속적인 지원도 계속 받고 있다.

출시 이후 2년도 채 되지 않은 기간 동안 Articul8는 누적 계약 금액(TCV) 9,000만 달러를 돌파했으며, 이는 2024년 대비 3배 이상 성장한 수치다. 이러한 성과는 보안성과 산업 특화 역량을 갖춘 생성형 AI 플랫폼에 대한 엔터프라이즈 고객 수요가 강력하고 빠르게 확대된 데 따른 것이다.

Articul8의 독자적 추론 엔진인 ModelMesh™를 기반으로 한 풀스택 플랫폼은 기업이 자체 보안 경계 내에서 안전하게 생성형 AI 애플리케이션을 구축·배포·운영할 수 있도록 지원하며, 맥락화된 산업 특화 결과를 제공한다. 이 플랫폼은 범용 대규모 언어 모델을 지속적으로 능가하는 성능을 입증해 왔다. 예컨대 Articul8의 A8-Energy 모델은 규제 및 인프라와 관련된 전문 주제 전반에서 96.9%의 정확도를 기록해, 범용 모델의 71.3%를 크게 웃돌았으며, 에너지 소비와 관련된 핵심 벤치마크에서도 우수한 성과를 보였다.

최근 몇 달 동안 Articul8는 구조화된 데이터와 산업별 지식을 기반으로 추론하도록 설계된 새로운 테이블 이해 기능과 도메인 특화 에이전트를 도입하며, 복잡한 엔터프라이즈 업무 흐름 전반에서 정확도를 지속적으로 높여 왔다. 이러한 진전은 전통적인 범용 모델이 종종 한계를 드러내는 규제 환경과 미션 크리티컬 영역에서, 정밀하고 초개인화되며 추적 가능한 결과를 제공하는 Articul8의 역량을 더욱 강화할 것으로 기대된다.

Articul8의 설립자 겸 최고경영자(CEO)인 아룬 수브라마니얀(Arun Subramaniyan)은 “엔터프라이즈 AI는 분명한 전환점에 와 있다”며 “기업들은 신뢰, 정확성, 책임성이 타협될 수 없는 환경에서 AI를 실제 운영 단계로 옮기기 시작했다”고 말했다. 그는 이어 “이번 신규 투자는 엔터프라이즈 AI에 대한 우리의 접근 방식에 대해 고객, 파트너, 투자자들이 보내는 신뢰를 반영하는 것이며, 장기적인 파트너들과 함께 글로벌 확장을 가속화할 수 있는 기반을 마련해 준다”고 덧붙였다.

최근의 주요 성과들은 Articul8가 엔터프라이즈 및 생태계 전반에서 리더십을 빠르게 강화하고 있음을 분명히 보여준다. Articul8는 엔비디아(NVIDIA)와의 협력을 통해 전력연구원(EPRI)이 주도하는 오픈 파워 AI 컨소시엄(Open Power AI Consortium·OPAI)의 핵심 생성형 AI 제공업체로 선정됐으며, 구글의 에이전트 간 상호운용성 프로토콜인 A2A(Agent-to-Agent)의 출시 파트너로도 참여했다. 또한 아마존웹서비스(AWS)의 생성형 AI 컴피턴시와 새롭게 도입된 AWS 에이전틱 AI 전문 인증을 획득했으며, 메타(Meta)와 AWS가 공동으로 운영하는 ‘Startups: Building with Llama’ 프로그램의 독점 파트너로 선정됐다. 이와 함께 파리 에어쇼에서는 항공우주 엔지니어링 워크플로를 고도화하기 위한 차세대 멀티 에이전트 플랫폼을 공개했다.

아다라 벤처스(Adara Ventures)의 파트너인 알베르토 에체베리(Alberto Echeverri)는 “에너지, 제조, 항공우주, 금융 서비스, 반도체 등 핵심 인프라 산업 전반에서 강력한 성장 모멘텀을 보이고 있는 Articul8는 정확성, 신뢰성, 추적 가능성이 결정적으로 중요한 영역에서 이미 가시적인 성과를 입증했다”며 “이처럼 높은 기준이 요구되는 환경에서 기업들을 지원해 온 Articul8의 다음 성장 단계를 함께할 수 있어 기대가 크다”고 말했다.

시리즈 B를 통해 조달한 자금은 글로벌 확장을 가속화하고, 독자적인 추론 기술을 더욱 고도화하는 한편, 북미·유럽·아시아·라틴아메리카 전반에서 증가하는 엔터프라이즈 도입을 지원하는 데 활용될 예정이다.

아디티야 비를라 벤처스(Aditya Birla Ventures)의 설립자인 아리아만 비크람 비를라 (Aryaman Vikram Birla)는 “Articul8는 산업별로 최적화된 생성형 AI 플랫폼을 통해 기업들이 자체 데이터에 담긴 막대한 가치를 끌어내고, 생성형 AI 애플리케이션을 신속하고 비용 효율적으로 구축·배포할 수 있도록 전 세계적으로 지원하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “우리는 설립자 팀에 대해 강한 신뢰와 확신을 갖고 있으며, 이번 투자는 미래의 글로벌 기업을 만들어가는 뛰어난 창업가들을 지원하겠다는 우리의 비전과도 부합한다”고 밝혔다. 또한 “아디티야 비를라 그룹의 글로벌 생태계와 네트워크를 포트폴리오 기업들의 성장에 적극적으로 개방하는 것이 우리의 목표”라고 덧붙였다.

Articul8 AI 소개

Articul8는 생성형 AI의 잠재력을 완전히 실현함으로써 기업이 매출 성장과 혁신을 가속화할 수 있도록 지원한다. Articul8는 보안성, 산업별 최적화, 완전한 독립 구성을 핵심으로 설계된 독자적 도메인 특화 풀스택 엔터프라이즈급 플랫폼을 제공한다. 회사는 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하는 제품을 구축하고 확장해 온 풍부한 경험을 지닌 업계 베테랑들로 구성된 핵심 리더십 팀이 이끌고 있다.

자세한 내용은 www.articul8.ai 에서 확인할 수 있다.

Adara Ventures 소개

Adara Ventures는 실행 역량과 용기, 비전을 갖춘 창업가들과 파트너십을 맺는다. 2005년에 설립된 Adara Ventures는 4억 달러 이상을 운용하며, 사이버보안, 데이터 애플리케이션 및 인프라, 하드웨어 부품, 디지털 헬스, 우주 및 에너지 전환 기술 분야의 초기 단계 기업에 집중한 포트폴리오를 보유하고 있다. 자세한 내용은 www.adara.vc 에서 확인할 수 있다.

투자자 관련 문의:



Gautam Subbarao

gautam@articul8.ai





언론 관련 문의

Kacie Thomas

Kacie.thomas@articul8.ai