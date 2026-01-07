Captação de Recursos de Série B da Empresa GenAI Articul8 AI Liderada pela Adara Ventures Ultrapassa uma Apreciação de US$500 Milhões em Menos de Dois Anos

SANTA CLARA, Califórnia, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Articul8 AI, Inc. (Articul8), uma empresa de software de inteligência artificial generativa empresarial (GenAI), anunciou hoje que fechou a primeira parcela do seu financiamento da Série B. A rodada com excesso de subscrições foi liderada pela Adara Ventures, com forte participação da NXC Corporation, da Aditya Birla Ventures e de outros investidores estratégicos. Refletindo a forte demanda dos investidores, a empresa espera concluir um fechamento final e estratégico da Série B no primeiro trimestre de 2026, com a finalização seletiva da participação adicional de parceiros de longo prazo.

Após o fechamento, a Série B deve levantar aproximadamente US$70 milhões, elevando a avaliação da Articul8 para mais de US$500 milhões, um aumento cinco vezes maior em relação à avaliação da Série A em menos de dois anos. A Articul8 também continua a se beneficiar do apoio contínuo dos investidores estratégicos, incluindo a DigitalBridge, que recentemente anunciou uma aquisição pendente pelo SoftBank, e a Intel.

Em menos de dois anos desde o seu lançamento, a Articul8 ultrapassou o valor total do contrato de US$90 milhões, representando um crescimento de mais de 3 vezes em relação ao nível de 2024, impulsionado pela forte e acelerada demanda dos clientes corporativos por sua plataforma GenAI segura e específica de domínio.

A plataforma de pilha completa da Articul8, alimentada pelo seu mecanismo de raciocínio ModelMesh™ proprietário, permite que as empresas criem, implantem e gerenciem aplicativos GenAI seguros inteiramente dentro dos seus próprios perímetros de segurança, ao mesmo tempo em que fornecem resultados contextualizados e específicos do domínio. A plataforma superou consistentemente os grandes modelos de linguagem de uso geral. Por exemplo, o modelo A8-Energy da Articul8 alcançou 96,9% de precisão em tópicos especializados de regulamentação e infraestrutura, em comparação com 71,3% das alternativas de uso geral, além de superá-las em benchmarks críticos de consumo de energia.

Nos últimos meses, a Articul8 continuou a aumentar a precisão dos fluxos de trabalho corporativos complexos com novos recursos de compreensão de tabelas e agentes específicos de domínio projetados para analisar dados estruturados e conhecimento específico do setor. Esses avanços fortalecem ainda mais a capacidade da Articul8 de fornecer resultados precisos, hiper personalizados e rastreáveis em ambientes regulamentados e de missão crítica, onde os modelos tradicionais de uso geral geralmente encontram dificuldade para isso.

“Estamos em um claro ponto de inflexão para a IA empresarial”, disse Arun Subramaniyan, Fundador e CEO da Articul8. “As empresas estão começando a operacionalizar a IA em ambientes onde a confiança, a precisão e a responsabilidade não são negociáveis. Esse novo financiamento reflete a confiança que nossos clientes, parceiros e investidores têm na nossa abordagem de IA empresarial e nos posiciona para uma escala global com os parceiros de longo prazo certos.”

Marcos recentes ressaltam a aceleração da liderança empresarial e ecossistêmica da Articul8: Nomeada como provedora de GenAI fundamental para o Open Power AI Consortium (OPAI) pelo Electric Power Research Institute (EPRI), em colaboração com a NVIDIA; Selecionada como parceira de lançamento do protocolo de interoperabilidade Agent-to-Agent (A2A) do Google; Alcance de Competência Generativa de IA da Amazon Web Services (AWS) e da recém-introduzida Especialização em IA da AWS Agentic; Selecionada pela Meta e AWS para o exclusivo programa de Startups: Building with Llama; e Lançamento da sua plataforma multiagente de próxima geração no Paris Air Show para avanço dos fluxos de trabalho de engenharia aeroespacial.

"Com um forte impulso nos setores de energia, manufatura, aeroespacial, serviços financeiros, semicondutores e outros setores críticos de infraestrutura, a Articul8 já proporcionou um impacto mensurável onde a precisão, a confiança e a rastreabilidade são cruciais", disse Alberto Echeverri, Sócio da Adara Ventures. “Estamos entusiasmados em apoiar a próxima fase do seu crescimento, com a contínua capacitação das empresas nesses ambientes de alto risco.”

O rendimento da Série B será usado para acelerar a expansão global, aprofundar sua tecnologia proprietária de raciocínio e apoiar as crescentes implantações empresariais em toda a América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

“A Articul8, por meio da sua plataforma Gen AI otimizada verticalmente, ajuda empresas em todo o mundo na criação e implantação de aplicativos Gen AI de forma rápida e econômica, revelando um valor significativo nos dados proprietários”, disse Aryaman Vikram Birla, Fundador da Aditya Birla Ventures. “Acreditamos firmemente na equipe fundadora e o investimento se alinha à nossa visão de apoiar fundadores excepcionais na criação de empresas globais do futuro. Estamos focados em abrir o ecossistema e a rede global do Aditya Birla Group para o crescimento das empresas do nosso portfólio.”

Sobre a Articul8 AI

O Articul8 viabiliza que as empresas acelerem a receita e a inovação, realizando todo o potencial da IA Generativa. A empresa oferece uma plataforma de nível empresarial proprietária, específica de domínio e de pilha completa, projetada para ser segura, otimizada verticalmente e totalmente autônoma. A Articul8 é liderada por uma equipe central de profissionais experientes do setor, com profunda experiência na criação e dimensionamento de produtos que fornecem resultados mensuráveis para as empresas.

Para mais informação, visite: www.articul8.ai.

Sobre a Adara Ventures

A Adara Ventures faz parceria com fundadores com capacidade, coragem e visão para fazer acontecer. Fundada em 2005, a empresa administra mais de US$400 milhões em ativos, com um portfólio focado em empresas em estágio inicial especializadas em segurança cibernética, aplicativos e infraestrutura de dados, componentes de hardware, saúde digital, espaço e tecnologias de transição energética. Para mais informação, visite www.adara.vc.

Relações com Investidores



Gautam Subbarao

gautam@articul8.ai

Contato com a Mídia

Kacie Thomas

Kacie.thomas@articul8.ai