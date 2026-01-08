























Haffner Energy et le développeur de projets d'énergie renouvelable IGNIS P2X lancent le projet bio/e-SAF AeroVerde en Espagne





Premier projet de biocarburants avancés avec IGNIS P2X, filiale du leader espagnol des énergies renouvelables









Vitry-le-François, France (8 janvier 2026, 8h00 CET)





Haffner Energy, pionnier des biocarburants avancés, et IGNIS P2X, acteur du secteur Power-to-Energy, ont annoncé le lancement de leur projet collaboratif bio/e-SAF AeroVerde. La première étape de ce projet collaboratif consistera à identifier l'emplacement précis du premier site du projet en Espagne.





« AeroVerde est né de notre reconnaissance de l'approche innovante de Haffner Energy pour créer de la valeur à partir de résidus de biomasse », a déclaré Gustav Granberg, directeur du développement commercial et de la stratégie pour IGNIS P2X. « Chez IGNIS P2X, nous explorons activement les opportunités d'étendre notre présence sur le marché des biocarburants et de l'e-SAF et nous associer avec Haffner Energy nous est apparu comme une évidence. Nous sommes entrés dans la phase initiale consacrée à l'identification de l'emplacement optimal du projet en Espagne. »





La technologie propriétaire de Haffner Energy convertit la biomasse résiduelle sans conflit d’usage en gaz de synthèse (syngaz) riche en hydrogène qui peut être utilisé pour produire du bioSAF, un biocarburant avancé, par diverses voies telles que Alcohol-to-Jet et Fisher-Tropsch. En outre, le surplus de CO2 biogénique issu de la production de syngaz peut être combiné avec l'hydrogène renouvelable d'origine non biologique (RFNBO) produit par IGNIS P2X, pour produire de l'e-SAF.





Le marché européen des carburants d’aviation durables (SAF) subit une forte pression réglementaire pour augmenter sa production en un temps record. En vertu des exigences du programme ReFuelEU Aviation, les compagnies aériennes devront utiliser un mélange de kérosène contenant 6% de SAF au départ des aéroports de l'Union Européenne d'ici 2030.





Pourtant, selon le rapport publié en octobre par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les SAF ne représentaient que 0,6 % de l'ensemble des carburants aériens fournis dans l'UE en 2024, dont environ 55 % étaient produits localement. Dans le même temps, la quasi-totalité des SAF utilisés dans l'Union Européenne étaient des biocarburants produits à partir d'huiles de cuisson usagées et de graisses animales (HEFA) importées d'Asie à hauteur de 69%. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a dénoncé d’ailleurs l'empreinte carbone exagérée des importations de SAF ou de matières premières pour la production de SAF, qui va à l'encontre de l'objectif du mandat de l'UE en matière de SAF.













Le premier site d'AeroVerde sera stratégiquement situé afin d'optimiser l'approvisionnement local en résidus de biomasse et sa distance par rapport aux points de consommation des SAF produits.





« L'approche de l'économie circulaire est un pilier de notre modèle commercial. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec IGNIS P2X : nos valeurs communes et l'influence d'IGNIS sur le marché espagnol en font le partenaire idéal pour nous dans la péninsule ibérique », a déclaré Marcella Franchi, directrice du développement commercial et responsable SAF chez Haffner Energy.





IGNIS est le plus gros gestionnaire d'énergie indépendant en Espagne, avec plus de 9 GW d'actifs énergétiques pour des tiers d’envergure nationale et internationale. Développeur et opérateur mondial dans le domaine des énergies renouvelables, il dispose d'un portefeuille total de plus de 30 GW de projets renouvelables en exploitation et en développement en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie. En 2024, IGNIS a lancé sa plateforme P2X, Ignis P2X, afin de développer des projets liés à l'hydrogène vert, à l'ammoniac et à d'autres technologies propres en Espagne et à l'international.





À propos de Haffner Energy

Haffner Energy conçoit et fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 32 ans d'expérience dans la conversion de tous les types de biomasse en biocarburants, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.haffner-energy.com.





À propos d'IGNIS

IGNIS est une entreprise énergétique mondiale, intégrée verticalement dans le secteur des énergies renouvelables et des solutions énergétiques innovantes. Depuis sa création en 2015, IGNIS promeut le développement d'un portefeuille de plus de 30 GW de projets renouvelables en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie. Actuellement, IGNIS gère un portefeuille opérationnel de plus de 9 GW dans les technologies de production et propose des solutions énergétiques personnalisées et innovantes à l'industrie, aux PME et aux consommateurs finaux.

IGNIS a lancé la plateforme P2X en 2024 afin de développer des projets liés à l'hydrogène vert, à l'ammoniac et à d'autres technologies propres en Espagne et à l'international. L'objectif de P2X est d'accélérer la transition énergétique et de promouvoir l'indépendance énergétique mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://ignis.es/en/prueba-power-to-x/.





Relations presse

Haffner Energy

Laetitia Mailhes

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

+33 (0)6 07 12 96 76





IGNIS P2X

Gerardo López/ Carlos Polanco

ignis@harmon.es

+34 628 591 996





Relations investisseurs

Haffner Energy

investisseurs@haffner-energy.com

Pièce jointe