„Luminor“ keturiems AB „Tewox“ valdomų įmonių plėtojamiems prekybiniams projektams suteikia 17 milijonų eurų finansavimą

Vilnius, Lietuva, Jan. 08, 2026
Bankas „Luminor“ investicinės bendrovės AB „Tewox“ valdomų įmonių plėtojamoms maisto prekių parduotuvėms Vilniuje, Klaipėdoje, Klaipėdos r. Dituvoje ir jau užbaigtam prekybos parkui Utenoje suteiks iki 16,98 mln. eurų paskolą. Vilniuje, Dituvoje ir Utenoje šių objektų nuomininkas yra „Iki“ prekybos tinklo parduotuvės, o Klaipėdoje – „Lidl“. Bendras vystomų objektų papildomas nuomojamas plotas sieks beveik 11 tūkst. kv. m.
Didžiausias iš keturių finansuojamų projektų – beveik 5 tūkst. kvadratinių metrų ploto prekybos parkas, kuriame įsikūrė antroji Utenoje „Iki“ tinklo parduotuvė. Kiti nuomininkai, „Žalioji stotelė“ ir drabužių parduotuvė „Sinsay“, duris pirkėjams atvers pirmąjį šių metų ketvirtį. Bendra prekybos parko projekto vertė siekia apie 8 mln. eurų, jam bus siekiama gauti „BREEAM Excellent“ tvarumo sertifikatą.
Klaipėdoje statomos „Lidl“ parduotuvės plotas sieks apie 2 100 kvadratinių metrų, o Klaipėdos rajone, Dituvos kaime, ir sostinėje, Burbiškių gatvėje, kylančių „Iki“ parduotuvių – atitinkamai 2 000 ir 1 800 kvadratinių metrų. Planuojama, kad visi trys objektai bus užbaigti per pirmąjį šių metų pusmetį.
Bankas „Luminor“ taip pat padėjo „Tewox“ įgyvendinti 35 mln. eurų vertės obligacijų išleidimo programą, kuri yra įtraukta į Nasdaq Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą.
