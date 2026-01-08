Dėl „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto nepriklausomos narės skyrimo

Naujosios energetikos grupės „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas 302826889, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva) valdyba Atlygio ir skyrimo komiteto nepriklausoma nare paskyrė Rasą Kražauskienę.
R. Kražauskienė pakeis iki 2025 metų lapkričio 1 d. komitete dirbusį Ramūną Bagdoną bei laikinai nepriklausomo nario pareigas ėjusį Liudą Liutkevičių.
R. Kražauskienė komiteto nepriklausomos narės pareigas pradėjo eiti nuo 2026 m. sausio 7 d.
Atlygio ir skyrimo komiteto kadencija sutampa su „EPSO-G“ valdybos kadencija ir tęsis iki 2027 m. kovo mėn. Komitetą sudaro ne mažiau kaip trys nariai, kuriuos skiria valdyba. Komiteto veikloje toliau dalyvaus ir Robertas Vyšniauskas bei Dovilė Kavaliauskienė.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
