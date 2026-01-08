LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOITEC NOMME LAURENT RÉMONT

DIRECTEUR GÉNÉRAL A COMPTER D’AVRIL 2026

Bernin (Grenoble), France, le 8 janvier, 2026 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce que son Conseil d’administration a nommé Laurent Rémont en tant que Directeur Général à compter du 1er avril 2026.

Laurent Rémont, 54 ans, est actuellement Senior Vice President chez Infineon Technologies, un acteur mondial des semi-conducteurs. Il a notamment dirigé l’activité Radiofréquence et Capteurs du Groupe. Il a auparavant été Directeur technique de Kontron AG, après plus de quinze ans passés chez STMicroelectronics, ayant occupé différentes fonctions de direction générale et de R&D.

Son parcours international reflète ainsi une maîtrise des technologies et des marchés clés pour Soitec, comme la communication mobile, l’automobile ou l’intelligence artificielle. Il apporte également une expérience approfondie de pilotage d’activités technologiques et industrielles.

Cette nomination reflète la volonté du Conseil d’administration de s’appuyer sur les fondations posées ces dernières années pour consolider le développement du Groupe, valoriser son portefeuille diversifié de produits et de technologies, particulièrement autour de l’intelligence artificielle, et saisir les opportunités offertes par les marchés des semi-conducteurs.

Frédéric Lissalde, Président du Conseil d’administration de Soitec, a déclaré :

« Nous sommes convaincus que Laurent Rémont réunit toutes les qualités pour diriger Soitec dans la prochaine étape de son développement. Sa connaissance du secteur des semi-conducteurs et des chaînes de valeur, d’amont en aval, correspond pleinement au profil que recherchait le Conseil pour soutenir la mise en œuvre des priorités stratégiques du Groupe. Nous avons été particulièrement sensibles à son état d’esprit tourné vers l’innovation, à sa vision stratégique, ainsi qu’à sa capacité démontrée à concevoir et à déployer des feuilles de route transformatrices.

Je souhaite remercier Pierre Barnabé pour son engagement continu dans une période particulièrement exigeante pour Soitec. Son action a été essentielle dans la structuration et le positionnement du Groupe, permettant de consolider les capacités clés sur lesquelles Soitec pourra s’appuyer pour saisir de nouvelles opportunités de croissance. »

Laurent Rémont, nouveau Directeur Général de Soitec à compter d’avril 2026, a déclaré :

« Je suis fier de rejoindre Soitec et reconnaissant de la confiance qui m’est accordée. Notre industrie connaît des évolutions rapides portées par l'innovation et par l’émergence de nouvelles technologies qui transforment en profondeur les usages. Soitec joue un rôle essentiel au cœur de ces dynamiques, et je suis impatient de travailler aux côtés de l’équipe de management et de l’ensemble des collaborateurs pour bâtir la prochaine phase de développement du Groupe. »

Laurent Rémont rejoindra Soitec le 16 mars 2026 comme Conseiller du Directeur Général Pierre Barnabé, avant de lui succéder au début du mois suivant. Le départ de Pierre Barnabé, qui avait annoncé sa démission le 1er octobre 2025, sera effectif au 31 mars 2026.

L’annonce de ce jour intervient à l’issue d’un processus de sélection rigoureux mené par le Conseil d’administration et sur recommandation du Comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance du Conseil. La nomination de Laurent Rémont en qualité d’administrateur reste soumise à l’approbation de l’Assemblée générale qui se tiendra en juillet 2026. Sous réserve de sa validation par cette Assemblée, son mandat prendra effet à cette date, pour une durée de trois ans.

A propos de Laurent Rémont

Laurent Rémont occupe actuellement les fonctions de Senior Vice Président et Directeur de la division MEMS et Capteurs Magnétiques chez Infineon Technologies, un fabricant intégré de semi-conducteurs de premier plan qu’il a rejoint en 2019. Il a également dirigé l’activité Radiofréquence et Capteurs du Groupe, couvrant un portefeuille incluant capteurs, radars, microphones et composants RF, ainsi que des activités d’innovation systèmes et IoT.

Avant de rejoindre Infineon, il a été Directeur Technique (CTO) et membre du Comité Exécutif de Kontron AG, spécialiste international des solutions IoT industrielles et des systèmes embarqués.

Il a débuté sa carrière chez Philips, avant de passer plus de quinze ans chez STMicroelectronics, où il a exercé différentes responsabilités de direction générale dans la division Connected Home et dans la R&D, les systèmes embarqués, le développement produits et le pilotage d’unités opérationnelles.

Laurent Rémont est ingénieur diplômé de Grenoble INP – ENSERG.

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaboratrices et collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

