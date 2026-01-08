Quadient franchit une étape clé vers son ambition climatique « Elevate to 2030 » avec la note A- du CDP

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce avoir obtenu la note de A- décernée par le CDP, une agence de notation globale qui pilote un système mondial indépendant d’évaluation de la performance environnementale des entreprises. Cette note A- marque une amélioration significative par rapport aux années précédentes et reconnaît les progrès réalisés par Quadient dans l’intégration de l’action climatique au cœur de sa stratégie de long terme.

Quadient partage les données de sa performance climatique avec CDP depuis 2009, afin d’évaluer ses actions et de se comparer à ses pairs. Après sept années consécutives notées B, l’obtention d’un A- reflète le niveau de maturité atteint par la gouvernance climatique de Quadient, la crédibilité de sa feuille de route de décarbonation, ainsi que les résultats concrets déjà obtenus. Cette note positionne Quadient dans la catégorie « Leadership » de CDP et s’inscrit pleinement dans son plan stratégique « Elevate to 2030 », au sein duquel la durabilité constitue un levier de résilience, d’innovation et de création de valeur à long terme.

« L’obtention de la note A- du CDP est une reconnaissance forte des progrès que nous avons accomplis dans la durée », déclare Brandon Batt, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation de Quadient. « Elle reflète notre engagement en faveur de la transparence, d’actions fondées sur la science et l’amélioration continue. Cela montre aussi que nos objectifs à horizon 2030 contribuent à orienter Quadient dans la bonne direction vers un avenir bas carbone et le « Net Zero » à l’horizon 2050. Nous sommes pleinement conscients que la transition vers une économie bas carbone s’inscrit dans le long terme, cette distinction renforce notre capacité à créer de la valeur durable pour nos clients et l’ensemble de nos parties prenantes. »

L’amélioration de la note CDP de Quadient s’explique notamment par la validation de ses objectifs climatiques par l’initiative Science Based Targets (SBTi) ainsi que par une analyse plus approfondie des risques et opportunités liés au climat afin de mieux éclairer sa prise de décision. Elle est aussi due à la poursuite de ses progrès en matière d’analyses de cycle de vie et d’éco-conception, notamment à travers le lancement de solutions plus économes en énergie.

L’action pour le climat constitue un pilier fondamental de la stratégie de durabilité de Quadient. L’entreprise s’est fixée des objectifs climatiques alignés sur une trajectoire de 1,5 °C et validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Ces objectifs prévoient une réduction de 64% de ses émissions absolues de scopes 1 et 2 et de 30% des émissions absolues de scope 3 d’ici 2030 (par rapport à 2018), ainsi qu’atteindre le « Net Zero » sur l’ensemble de la chaîne de valeur à l’horizon 2050. Fin 2024, Quadient avait d’ores et déjà atteint une réduction de 55% de ses émissions combinées de scopes 1 et 2.

Cette progression reflète les efforts continus déployés pour réduire les émissions liées aux activités de Quadient, notamment par l’optimisation de la consommation d’énergie des bâtiments, l’augmentation de la part d’énergie bas carbone, la décarbonation de sa flotte de véhicules et la limitation des déplacements professionnels grâce à des pratiques de travail à distance flexibles. La durabilité est également intégrée à la conception et à la fabrication des produits. Quadient vise à ce que 80% de ses gammes de produits fassent l’objet d’analyses de cycle de vie d’ici fin 2026, afin de s’assurer que les nouvelles conceptions aient un impact environnemental inférieur à celui des générations précédentes.

La transparence et la responsabilité sont au cœur de l’approche de Quadient, qui mesure chaque année son empreinte carbone conformément au Greenhouse Gas Protocol et rend compte de ses avancées via des cadres de référence reconnus tels que le CDP, offrant ainsi aux parties prenantes une vision claire et cohérente de sa performance climatique.

Cette reconnaissance confirme l’ambition de Quadient d’aller au-delà de la simple conformité en matière de durabilité et d’en faire un levier stratégique de croissance et d’impact. Elle reflète également les efforts continus de Quadient pour intégrer la durabilité au cœur de ses solutions, en accompagnant ses clients et parties prenantes dans leurs trajectoires de durabilité jusqu’en 2030 et au-delà.

Pour en savoir plus sur les engagements de Quadient en matière de durabilité, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/fr/responsabilite-societale-entreprise.

