Signaux Girod : Bilan semestriel contrat de liquidité au 31 décembre 2025

SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790
BILAN SEMESTRIEL S2.2025
DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE
AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SIGNAUX GIROD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 2 073
- Solde en espèces: 9 884,13 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|5 847 titres
|86 585,69 €
|296 transactions
|VENTE
|5 198 titres
|77 551,00 €
|238 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 1 433
- Solde en espèces: 18 788,77 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces: 100 000,00 €
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en
EUR
|TOTAL
|296
|5 847
|86 585,69
|238
|5 198
|77 551,00
|01/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|02/07/2025
|0
|0
|0
|2
|55
|817,5
|03/07/2025
|2
|35
|519,5
|3
|57
|852,9
|04/07/2025
|1
|12
|180
|0
|0
|0
|07/07/2025
|2
|32
|478,95
|3
|30
|450
|08/07/2025
|2
|12
|179,95
|4
|13
|195,65
|09/07/2025
|0
|0
|0
|4
|29
|435,2
|10/07/2025
|3
|42
|629,4
|0
|0
|0
|11/07/2025
|1
|29
|435
|3
|50
|750
|14/07/2025
|1
|15
|225
|0
|0
|0
|15/07/2025
|3
|74
|1110
|0
|0
|0
|16/07/2025
|3
|120
|1788,5
|0
|0
|0
|17/07/2025
|5
|37
|551,8
|0
|0
|0
|18/07/2025
|0
|0
|0
|4
|78
|1170
|21/07/2025
|9
|240
|3541,56
|1
|50
|750
|22/07/2025
|8
|103
|1471,3
|4
|26
|378,45
|23/07/2025
|2
|13
|182
|2
|25
|354
|24/07/2025
|0
|0
|0
|6
|95
|1371,15
|25/07/2025
|0
|0
|0
|4
|68
|1008
|28/07/2025
|3
|83
|1221,8
|3
|78
|1162,2
|29/07/2025
|0
|0
|0
|3
|187
|2755,11
|30/07/2025
|11
|348
|5012,04
|1
|20
|286
|31/07/2025
|1
|20
|284
|2
|35
|501
|01/08/2025
|0
|0
|0
|5
|160
|2310,5
|04/08/2025
|1
|40
|588
|7
|160
|2360,3
|05/08/2025
|0
|0
|0
|3
|80
|1179
|06/08/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|07/08/2025
|3
|37
|547,6
|0
|0
|0
|08/08/2025
|8
|88
|1288,2
|0
|0
|0
|11/08/2025
|1
|4
|58
|1
|65
|949
|12/08/2025
|1
|55
|803
|3
|100
|1476
|13/08/2025
|0
|0
|0
|9
|70
|1048
|14/08/2025
|2
|40
|602
|1
|22
|330
|15/08/2025
|1
|30
|450
|1
|33
|496,65
|18/08/2025
|0
|0
|0
|4
|100
|1500
|19/08/2025
|0
|0
|0
|2
|11
|165,55
|20/08/2025
|1
|10
|150,5
|0
|0
|0
|21/08/2025
|3
|60
|901,5
|0
|0
|0
|22/08/2025
|0
|0
|0
|2
|20
|301
|25/08/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26/08/2025
|3
|44
|659,8
|0
|0
|0
|27/08/2025
|1
|36
|538,2
|0
|0
|0
|28/08/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29/08/2025
|2
|15
|224
|0
|0
|0
|01/09/2025
|7
|142
|2097,6
|0
|0
|0
|02/09/2025
|4
|131
|1919,15
|3
|122
|1793,4
|03/09/2025
|0
|0
|0
|2
|44
|646,8
|04/09/2025
|3
|130
|1910,51
|2
|49
|724,5
|05/09/2025
|4
|61
|889,45
|0
|0
|0
|08/09/2025
|2
|31
|447,95
|1
|30
|433,5
|09/09/2025
|2
|9
|130,45
|1
|25
|362,5
|10/09/2025
|1
|25
|363,75
|2
|51
|743,55
|11/09/2025
|5
|83
|1199,4
|1
|7
|101,5
|12/09/2025
|0
|0
|0
|2
|57
|830,4
|15/09/2025
|4
|74
|1075
|0
|0
|0
|16/09/2025
|1
|21
|304,5
|0
|0
|0
|17/09/2025
|0
|0
|0
|4
|113
|1650,4
|18/09/2025
|0
|0
|0
|2
|55
|810
|19/09/2025
|5
|108
|1594,9
|5
|217
|3230,31
|22/09/2025
|3
|71
|1042,3
|8
|95
|1415,5
|23/09/2025
|0
|0
|0
|2
|52
|762,85
|24/09/2025
|4
|57
|836,85
|0
|0
|0
|25/09/2025
|8
|161
|2348,25
|6
|148
|2181,11
|26/09/2025
|1
|20
|295
|0
|0
|0
|29/09/2025
|0
|9
|130,05
|2
|55
|815,5015
|30/09/2025
|1
|15
|223,5
|0
|0
|0
|01/10/2025
|2
|37
|549,45
|2
|100
|1485
|02/10/2025
|0
|0
|0
|5
|56
|832,65
|03/10/2025
|7
|141
|2093,4
|3
|81
|1210,85
|06/10/2025
|3
|22
|325,6
|2
|30
|447
|07/10/2025
|0
|0
|0
|2
|12
|177,6
|08/10/2025
|0
|0
|0
|2
|30
|447
|09/10/2025
|2
|22
|327,3
|0
|0
|0
|10/10/2025
|2
|23
|342,7
|2
|15
|225
|13/10/2025
|1
|17
|253,3
|0
|0
|0
|14/10/2025
|3
|30
|445
|2
|60
|896
|15/10/2025
|0
|0
|0
|8
|146
|2210,7
|16/10/2025
|3
|65
|980,5
|0
|0
|0
|17/10/2025
|3
|84
|1260
|3
|30
|453
|20/10/2025
|3
|50
|749,5
|3
|51
|765,05
|21/10/2025
|7
|92
|1374,55
|2
|3
|45,05
|22/10/2025
|4
|57
|846,85
|0
|0
|0
|23/10/2025
|1
|16
|237,6
|5
|119
|1772,55
|24/10/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27/10/2025
|1
|5
|74,75
|2
|20
|300
|28/10/2025
|1
|10
|150
|0
|0
|0
|29/10/2025
|2
|40
|598
|0
|0
|0
|30/10/2025
|1
|7
|105
|0
|0
|0
|31/10/2025
|3
|39
|579,4
|3
|50
|747
|03/11/2025
|2
|2
|29,8
|0
|0
|0
|04/11/2025
|3
|22
|327,6
|3
|31
|463,45
|05/11/2025
|2
|2
|29,7
|0
|0
|0
|06/11/2025
|0
|0
|0
|2
|20
|298
|07/11/2025
|2
|20
|298
|0
|0
|0
|10/11/2025
|1
|1
|14,9
|2
|39
|583,05
|11/11/2025
|2
|25
|373
|0
|0
|0
|12/11/2025
|2
|40
|596,75
|0
|0
|0
|13/11/2025
|1
|30
|447
|3
|35
|523,25
|14/11/2025
|6
|100
|1485,1
|0
|0
|0
|17/11/2025
|0
|0
|0
|4
|20
|296,7
|18/11/2025
|1
|1
|14,85
|0
|0
|0
|19/11/2025
|3
|100
|1481,95
|3
|60
|894
|20/11/2025
|3
|25
|369,5
|0
|0
|0
|21/11/2025
|7
|95
|1398,45
|1
|1
|14,75
|24/11/2025
|1
|9
|131,85
|1
|15
|220,5
|25/11/2025
|3
|51
|747,15
|0
|0
|0
|26/11/2025
|1
|12
|175,8
|0
|0
|0
|27/11/2025
|1
|15
|219
|0
|0
|0
|28/11/2025
|10
|114
|1647,4
|3
|33
|481,8
|01/12/2025
|2
|25
|358
|0
|0
|0
|02/12/2025
|2
|25
|358,75
|3
|50
|720
|03/12/2025
|0
|0
|0
|3
|47
|679,35
|04/12/2025
|1
|25
|362,5
|2
|25
|363,75
|05/12/2025
|0
|0
|0
|4
|93
|1363,6
|08/12/2025
|1
|21
|308,7
|0
|0
|0
|09/12/2025
|2
|11
|161,65
|0
|0
|0
|10/12/2025
|1
|14
|205,1
|0
|0
|0
|11/12/2025
|13
|288
|4397,3
|13
|910
|14059,32
|12/12/2025
|2
|22
|336,5
|2
|10
|153,5
|15/12/2025
|2
|55
|844,25
|3
|55
|848
|16/12/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17/12/2025
|1
|6
|92,1
|3
|31
|477,95
|18/12/2025
|2
|55
|849
|0
|0
|0
|19/12/2025
|9
|210
|3196,45
|0
|0
|0
|22/12/2025
|1
|23
|346,15
|2
|4
|60,4
|23/12/2025
|1
|20
|302
|0
|0
|0
|24/12/2025
|1
|25
|378,75
|0
|0
|0
|29/12/2025
|4
|211
|3179,09
|0
|0
|0
|30/12/2025
|2
|51
|762,4
|1
|40
|598
|31/12/2025
|10
|517
|7636,09
|4
|39
|582,2
