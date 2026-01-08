Signaux Girod : Bilan semestriel contrat de liquidité au 31 décembre 2025

SIGNAUX GIROD

Société anonyme au capital de 13 422 500 €

Siège social : 881, route des fontaines

39400 BELLEFONTAINE

646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER

Code ISIN : FR0000060790

BILAN SEMESTRIEL S2.2025

DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE

AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SIGNAUX GIROD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 2 073

Solde en espèces: 9 884,13 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 5 847 titres 86 585,69 € 296 transactions VENTE 5 198 titres 77 551,00 € 238 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 1 433

Solde en espèces: 18 788,77 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces: 100 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 296 5 847 86 585,69 238 5 198 77 551,00 01/07/2025 0 0 0 0 0 0 02/07/2025 0 0 0 2 55 817,5 03/07/2025 2 35 519,5 3 57 852,9 04/07/2025 1 12 180 0 0 0 07/07/2025 2 32 478,95 3 30 450 08/07/2025 2 12 179,95 4 13 195,65 09/07/2025 0 0 0 4 29 435,2 10/07/2025 3 42 629,4 0 0 0 11/07/2025 1 29 435 3 50 750 14/07/2025 1 15 225 0 0 0 15/07/2025 3 74 1110 0 0 0 16/07/2025 3 120 1788,5 0 0 0 17/07/2025 5 37 551,8 0 0 0 18/07/2025 0 0 0 4 78 1170 21/07/2025 9 240 3541,56 1 50 750 22/07/2025 8 103 1471,3 4 26 378,45 23/07/2025 2 13 182 2 25 354 24/07/2025 0 0 0 6 95 1371,15 25/07/2025 0 0 0 4 68 1008 28/07/2025 3 83 1221,8 3 78 1162,2 29/07/2025 0 0 0 3 187 2755,11 30/07/2025 11 348 5012,04 1 20 286 31/07/2025 1 20 284 2 35 501 01/08/2025 0 0 0 5 160 2310,5 04/08/2025 1 40 588 7 160 2360,3 05/08/2025 0 0 0 3 80 1179 06/08/2025 0 0 0 0 0 0 07/08/2025 3 37 547,6 0 0 0 08/08/2025 8 88 1288,2 0 0 0 11/08/2025 1 4 58 1 65 949 12/08/2025 1 55 803 3 100 1476 13/08/2025 0 0 0 9 70 1048 14/08/2025 2 40 602 1 22 330 15/08/2025 1 30 450 1 33 496,65 18/08/2025 0 0 0 4 100 1500 19/08/2025 0 0 0 2 11 165,55 20/08/2025 1 10 150,5 0 0 0 21/08/2025 3 60 901,5 0 0 0 22/08/2025 0 0 0 2 20 301 25/08/2025 0 0 0 0 0 0 26/08/2025 3 44 659,8 0 0 0 27/08/2025 1 36 538,2 0 0 0 28/08/2025 0 0 0 0 0 0 29/08/2025 2 15 224 0 0 0 01/09/2025 7 142 2097,6 0 0 0 02/09/2025 4 131 1919,15 3 122 1793,4 03/09/2025 0 0 0 2 44 646,8 04/09/2025 3 130 1910,51 2 49 724,5 05/09/2025 4 61 889,45 0 0 0 08/09/2025 2 31 447,95 1 30 433,5 09/09/2025 2 9 130,45 1 25 362,5 10/09/2025 1 25 363,75 2 51 743,55 11/09/2025 5 83 1199,4 1 7 101,5 12/09/2025 0 0 0 2 57 830,4 15/09/2025 4 74 1075 0 0 0 16/09/2025 1 21 304,5 0 0 0 17/09/2025 0 0 0 4 113 1650,4 18/09/2025 0 0 0 2 55 810 19/09/2025 5 108 1594,9 5 217 3230,31 22/09/2025 3 71 1042,3 8 95 1415,5 23/09/2025 0 0 0 2 52 762,85 24/09/2025 4 57 836,85 0 0 0 25/09/2025 8 161 2348,25 6 148 2181,11 26/09/2025 1 20 295 0 0 0 29/09/2025 0 9 130,05 2 55 815,5015 30/09/2025 1 15 223,5 0 0 0 01/10/2025 2 37 549,45 2 100 1485 02/10/2025 0 0 0 5 56 832,65 03/10/2025 7 141 2093,4 3 81 1210,85 06/10/2025 3 22 325,6 2 30 447 07/10/2025 0 0 0 2 12 177,6 08/10/2025 0 0 0 2 30 447 09/10/2025 2 22 327,3 0 0 0 10/10/2025 2 23 342,7 2 15 225 13/10/2025 1 17 253,3 0 0 0 14/10/2025 3 30 445 2 60 896 15/10/2025 0 0 0 8 146 2210,7 16/10/2025 3 65 980,5 0 0 0 17/10/2025 3 84 1260 3 30 453 20/10/2025 3 50 749,5 3 51 765,05 21/10/2025 7 92 1374,55 2 3 45,05 22/10/2025 4 57 846,85 0 0 0 23/10/2025 1 16 237,6 5 119 1772,55 24/10/2025 0 0 0 0 0 0 27/10/2025 1 5 74,75 2 20 300 28/10/2025 1 10 150 0 0 0 29/10/2025 2 40 598 0 0 0 30/10/2025 1 7 105 0 0 0 31/10/2025 3 39 579,4 3 50 747 03/11/2025 2 2 29,8 0 0 0 04/11/2025 3 22 327,6 3 31 463,45 05/11/2025 2 2 29,7 0 0 0 06/11/2025 0 0 0 2 20 298 07/11/2025 2 20 298 0 0 0 10/11/2025 1 1 14,9 2 39 583,05 11/11/2025 2 25 373 0 0 0 12/11/2025 2 40 596,75 0 0 0 13/11/2025 1 30 447 3 35 523,25 14/11/2025 6 100 1485,1 0 0 0 17/11/2025 0 0 0 4 20 296,7 18/11/2025 1 1 14,85 0 0 0 19/11/2025 3 100 1481,95 3 60 894 20/11/2025 3 25 369,5 0 0 0 21/11/2025 7 95 1398,45 1 1 14,75 24/11/2025 1 9 131,85 1 15 220,5 25/11/2025 3 51 747,15 0 0 0 26/11/2025 1 12 175,8 0 0 0 27/11/2025 1 15 219 0 0 0 28/11/2025 10 114 1647,4 3 33 481,8 01/12/2025 2 25 358 0 0 0 02/12/2025 2 25 358,75 3 50 720 03/12/2025 0 0 0 3 47 679,35 04/12/2025 1 25 362,5 2 25 363,75 05/12/2025 0 0 0 4 93 1363,6 08/12/2025 1 21 308,7 0 0 0 09/12/2025 2 11 161,65 0 0 0 10/12/2025 1 14 205,1 0 0 0 11/12/2025 13 288 4397,3 13 910 14059,32 12/12/2025 2 22 336,5 2 10 153,5 15/12/2025 2 55 844,25 3 55 848 16/12/2025 0 0 0 0 0 0 17/12/2025 1 6 92,1 3 31 477,95 18/12/2025 2 55 849 0 0 0 19/12/2025 9 210 3196,45 0 0 0 22/12/2025 1 23 346,15 2 4 60,4 23/12/2025 1 20 302 0 0 0 24/12/2025 1 25 378,75 0 0 0 29/12/2025 4 211 3179,09 0 0 0 30/12/2025 2 51 762,4 1 40 598 31/12/2025 10 517 7636,09 4 39 582,2





