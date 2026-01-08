Signaux Girod : Bilan semestriel contrat de liquidité au 31 décembre 2025

SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790

BILAN SEMESTRIEL S2.2025
DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE
AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SIGNAUX GIROD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 2 073
  • Solde en espèces: 9 884,13 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT5 847 titres86 585,69 €296 transactions
VENTE5 198 titres77 551,00 €238 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 1 433
  • Solde en espèces: 18 788,77 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces: 100 000,00 €

ANNEXE

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL2965 84786 585,692385 19877 551,00
01/07/2025000000
02/07/2025000255817,5
03/07/2025235519,5357852,9
04/07/2025112180000
07/07/2025232478,95330450
08/07/2025212179,95413195,65
09/07/2025000429435,2
10/07/2025342629,4000
11/07/2025129435350750
14/07/2025115225000
15/07/20253741110000
16/07/202531201788,5000
17/07/2025537551,8000
18/07/20250004781170
21/07/202592403541,56150750
22/07/202581031471,3426378,45
23/07/2025213182225354
24/07/20250006951371,15
25/07/20250004681008
28/07/20253831221,83781162,2
29/07/202500031872755,11
30/07/2025113485012,04120286
31/07/2025120284235501
01/08/202500051602310,5
04/08/202514058871602360,3
05/08/20250003801179
06/08/2025000000
07/08/2025337547,6000
08/08/20258881288,2000
11/08/20251458165949
12/08/202515580331001476
13/08/20250009701048
14/08/2025240602122330
15/08/2025130450133496,65
18/08/202500041001500
19/08/2025000211165,55
20/08/2025110150,5000
21/08/2025360901,5000
22/08/2025000220301
25/08/2025000000
26/08/2025344659,8000
27/08/2025136538,2000
28/08/2025000000
29/08/2025215224000
01/09/202571422097,6000
02/09/202541311919,1531221793,4
03/09/2025000244646,8
04/09/202531301910,51249724,5
05/09/2025461889,45000
08/09/2025231447,95130433,5
09/09/202529130,45125362,5
10/09/2025125363,75251743,55
11/09/20255831199,417101,5
12/09/2025000257830,4
15/09/20254741075000
16/09/2025121304,5000
17/09/202500041131650,4
18/09/2025000255810
19/09/202551081594,952173230,31
22/09/20253711042,38951415,5
23/09/2025000252762,85
24/09/2025457836,85000
25/09/202581612348,2561482181,11
26/09/2025120295000
29/09/202509130,05255815,5015
30/09/2025115223,5000
01/10/2025237549,4521001485
02/10/2025000556832,65
03/10/202571412093,43811210,85
06/10/2025322325,6230447
07/10/2025000212177,6
08/10/2025000230447
09/10/2025222327,3000
10/10/2025223342,7215225
13/10/2025117253,3000
14/10/2025330445260896
15/10/202500081462210,7
16/10/2025365980,5000
17/10/20253841260330453
20/10/2025350749,5351765,05
21/10/20257921374,552345,05
22/10/2025457846,85000
23/10/2025116237,651191772,55
24/10/2025000000
27/10/20251574,75220300
28/10/2025110150000
29/10/2025240598000
30/10/202517105000
31/10/2025339579,4350747
03/11/20252229,8000
04/11/2025322327,6331463,45
05/11/20252229,7000
06/11/2025000220298
07/11/2025220298000
10/11/20251114,9239583,05
11/11/2025225373000
12/11/2025240596,75000
13/11/2025130447335523,25
14/11/202561001485,1000
17/11/2025000420296,7
18/11/20251114,85000
19/11/202531001481,95360894
20/11/2025325369,5000
21/11/20257951398,451114,75
24/11/202519131,85115220,5
25/11/2025351747,15000
26/11/2025112175,8000
27/11/2025115219000
28/11/2025101141647,4333481,8
01/12/2025225358000
02/12/2025225358,75350720
03/12/2025000347679,35
04/12/2025125362,5225363,75
05/12/20250004931363,6
08/12/2025121308,7000
09/12/2025211161,65000
10/12/2025114205,1000
11/12/2025132884397,31391014059,32
12/12/2025222336,5210153,5
15/12/2025255844,25355848
16/12/2025000000
17/12/20251692,1331477,95
18/12/2025255849000
19/12/202592103196,45000
22/12/2025123346,152460,4
23/12/2025120302000
24/12/2025125378,75000
29/12/202542113179,09000
30/12/2025251762,4140598
31/12/2025105177636,09439582,2


