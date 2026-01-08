RCI BANQUE : Emission de 900 millions d’euros d’obligations à taux fixe d’échéance février 2032

|COMMUNIQUÉ DE PRESSE
|Le 7 janvier 2026
RCI BANQUE : EMISSION DE 900 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS A TAUX FIXE D’ECHEANCE FEVRIER 2032
RCI Banque, opérant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, annonce l’émission d’un emprunt obligataire de 900 millions d’Euro 6 ans et 1 mois (février 2032) portant un coupon de 3,75%.
Cette opération a attiré un livre d’ordre final d'environ 5,5Md€ en provenance de plus de 200 souscripteurs.
Contact
Analystes et Investisseurs
Communication financière
+ 33(0) 1 76 88 81 74
contact_investor@rcibanque.com
À propos de Mobilize Financial Services
À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.
Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 633 000 dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) à fin juin 2025 et vendu 1,8 millions de services. A fin juin 2025, les actifs productifs moyens sont de 58,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 607 millions d’euros.
Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin juin 2025, le montant net des dépôts collectés représente 30,5 milliards d’euros soit 49% des actifs nets de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/
Suivez-nous sur X : @Mobilize_FS
Pièce jointe