Le CDP attribue à Tarkett une note A, consacrant son leadership climatique pour la deuxième fois

PARIS, FRANCE, 8 janvier 2026 – Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, a obtenu pour la deuxième année consécutive une note A au CDP. Tarkett se classe parmi les entreprises les plus performantes sur 20 000 évaluées dans le monde, confirmant son leadership climatique. Cette note A atteste que Tarkett applique les standards les plus élevés en matière de gestion climatique, tant dans ses opérations que sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.

« La note A du CDP confirme la solidité de notre feuille de route climatique et de notre gouvernance, ainsi que l'expertise croissante de nos équipes », déclare Arnaud Marquis, directeur du développement durable et de la sécurité de Tarkett. « Nous restons pleinement engagés pour réduire les émissions de scope 3 et pour aligner nos modèles d’affaires sur les limites planétaires, afin d’accompagner nos clients dans la réduction de leur propre empreinte carbone. »

Le CDP est une organisation mondiale à but non lucratif qui gère la principale plateforme de publication des émissions de carbone. Ces deux dernières années, l'évaluation CDP a fortement évolué pour s'aligner avec la directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), augmentant le niveau d’exigence requis pour atteindre la note A.

Les objectifs climatiques de Tarkett, approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) en 2023, ont fixé une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2030, par rapport à 2019. L'entreprise continue également de faire avancer sa stratégie de durabilité grâce à l'éco-design, à l'utilisation accrue de matériaux recyclés, aux achats durables et au développement continu de ses équipes.

Depuis 2023, Tarkett reçoit chaque année la médaille de platine d'EcoVadis, établissant une référence dans l'industrie des revêtements de sols et des surfaces sportives. Le Groupe figure également parmi les leaders climatiques européens, selon le classement du Financial Times et Statista.

À propos de Tarkett

Riche de plus de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2024. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 24 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 35 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. www.tarkett-group.com

