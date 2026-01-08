ORION OYJ

Orion Pharma on aloittanut ODM-212-molekyylillä TEADES Faasi 2 -tutkimuksen pahanlaatuisen keuhkopussin mesoteliooman (MPM) ja epitelioidi hemangioendoteliooman (EHE) hoidossa

Orion Oyj (Orion Pharma) on aloittanut ODM-212-molekyylillä, jolla on potentiaalia olla luokkansa paras TEAD-estäjä, Faasi 2 -tutkimuksen pahanlaatuisen keuhkopussin mesoteliooman (MPM) ja epitelioidi hemangioendoteliooman (EHE) hoidossa. Molemmat sairaudet ovat harvinaisia ja vaikeasti hoidettavia syöpiä. Faasi 2 -tutkimuksessa arvioidaan edelleen ODM-212-molekyylin tehoa, turvallisuutta, annoskokoa ja siedettävyyttä potilailla, joilla on suuri tarve uusille hoidoille nykyisten hoitovaihtoehtojen ollessa rajallisia. Tutkimushoito ensimmäisellä potilaalla on aloitettu joulukuussa 2025.

TEADES on kliinisen vaiheen 2 avoin monikeskustutkimus, johon otetaan mukaan arviolta 300 potilasta, joilla on joko MPM, EHE tai jokin muu kiinteä kasvain sekä Hippo-signalointireitin toimintahäiriö. Tutkimukseen mukaan otettavien potilaiden tauti etenee vakiintuneesta hoidosta huolimatta eikä heillä ei ole muita vakiohoitovaihtoehtoja jäljellä. Tutkimuksen ensisijaiset päämuuttujat ovat turvallisuus ja siedettävyys, toissijaisia päämuuttujia ovat yleinen hoitovaste (overall response rate, ORR), taudin etenemisestä vapaa elinaika (progression free survival, PFS) sekä kokonaiselinaika (overall survival, OS). Maailmanlaajuinen tutkimus tehdään johtavissa syöpäkeskuksissa Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

”Ensimmäisen potilaan hoidon aloittaminen Faasi 2 -tutkimuksessa on tärkeä virstanpylväs ODM-212-molekyylin kliinisessä kehitysohjelmassa, ja erityisen tärkeä se on potilaille”, sanoo Orion Pharman onkologia-terapia-alueen lääketieteellinen johtaja, tohtori Praveen Aanur. ”Faasi 1 -tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia, sillä ne osoittivat ODM-212-molekyylin kliinistä aktiivisuutta monoterapiana eli yksittäishoitona sekä hallittavissa olevaa turvallisuusprofiilia testatuilla annoksilla ja hoitojaksoilla. Olemme myös innoissamme ODM-212-molekyylin ja sen toimintamekanismin mahdollisuuksista yhdistelmähoidoissa, sillä muihin hoitoihin yhdistettynä ODM-212-molekyyli voi estää lääkeresistenssin syntymisen useissa eri kasvaimissa. Faasi 1 -tutkimuksen lupaavien tulosten perusteella edistämme tehokkaasti ja systemaattisesti ODM-212-molekyylin kliinistä kehitystä sekä monoterapiana että yhdistelmähoitona useissa eri syövissä.”

Orion suunnittelee julkaisevansa TEADES-tutkimuksen Faasi 1 -tuloksia jossain tulevassa tieteellisessä konferenssissa vuoden 2026 aikana. EHE-potilailla saatuja alustavia tuloksia esiteltiin kansainvälisen sidekudosonkologian yhdistyksen CTOS:n vuosikokouksessa Miamissa, Yhdysvalloissa marraskuussa 2025.

ODM-212

ODM-212 on Orion Pharman kehittämä suun kautta otettava pienimolekyylinen pan-TEAD-estäjä (TEAD= Transcriptional Enhanced Associate Domain). Se kohdistuu Hippo-signalointireittiin, joka säätelee solujen kasvua ja elinten kokoa. Tämän reitin säätelyhäiriöt - erityisesti YAP/TAZ-aktivoitumisen kautta - voivat johtaa kasvainten hallitsemattomaan kasvuun ja resistenssiin syöpähoitoja vastaan. ODM-212 vaikuttaa estämällä TEAD-transkriptiotekijöitä, häiritsemällä YAP-TEAD-proteiini-proteiini-interaktioita ja estämällä TEAD:n auto-palmitoylaatiota, joka on välttämätöntä TEAD:n toiminnalle.

Pahalaatuinen keuhkopussin mesoteliooma

Pahanlaatuinen keuhkopussin mesoteliooma (MPM) on harvinainen ja aggressiivinen syöpä, joka saa alkunsa keuhkopussista - keuhkoja ja rintakehän seinämää ympäröivästä ohuesta kalvosta. Se muodostaa noin 80-90 prosenttia kaikista mesotelioomatapauksista, ja se liittyy vahvasti asbestialtistukseen. Nykyisiin hoitoihin kuuluvat pääasiassa kemoterapia ja immunoterapia.

Epitelioidi hemangioendoteliooma

Epitelioidinen hemangioendoteliooma (EHE) on erittäin harvinainen verisuonikasvain tai anomalia, joka syntyy verisuonia verhoavista soluista. On arvioitu, että alle yksi miljoonasta ihmisestä sairastaa tätä harvinaista syöpää. Tällä hetkellä EHE:hen ei ole vakiohoitoa.

