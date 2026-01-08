Karolinska Developments extra bolagsstämma 2026

STOCKHOLM, SVERIGE – 8 januari 2026. Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) har den 8 januari 2026 hållit extra bolagsstämma, varvid aktieägarna beslutade följande:

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare: beslöts att godkänna styrelsens beslut från den 1 december 2025 om att öka Bolagets aktiekapital med högst 6 751 939,85 SEK genom nyemission av högst 675 193 985 aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare av aktier av serie A och serie B i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier av serie B. En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till fem (5) teckningsrätter och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B. Teckningskursen per aktie av serie B är 0,30 SEK.

Teckningsperioden för företrädesemissionen löper från och med den 13 januari 2026 till och med den 27 januari 2026.

Beslut om ändring av bolagsordningen innebärande ändring av företagsnamn och verksamhetsföremål samt gränserna för aktiekapital och antalet aktier: beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål, varigenom företagsnamnet ändras till KDventures AB och att smärre justeringar av Bolagets verksamhetsföremål görs samt att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras till lägst 2 650 000 kronor och till högst 10 600 000 kronor och att gränserna för antalet aktier ändras till lägst 265 000 000 och till högst 1 060 000 000.

Fullständig information om varje förslag som antogs av den extra bolagsstämman kan laddas ner från www.karolinskadevelopment.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 januari 2026 kl. 11:00.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga