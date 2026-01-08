Ændring i medarbejderrepræsentation i bestyrelsen

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen, Betina Hvolbøl Thomsen, er udtrådt af bestyrelsen den 31. december 2025, da hun er fratrådt sin stilling i Københavns Lufthavne A/S. Betina Hvolbøl Thomsen har været medarbejderrepræsentant siden 2019.

Vagtfunktionær Michael Marott Bock, der siden april 2019 har været medarbejdervalgt suppleant, er indtrådt som ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen den 1. januar 2026.

Michael Marott Bock har været ansat i Københavns Lufthavne A/S siden 2007 og har tidligere været fungerende medarbejderrepræsentant fra februar 2022 til marts 2023.

