Ændring i medarbejderrepræsentation i bestyrelsen

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen, Betina Hvolbøl Thomsen, er udtrådt af bestyrelsen den 31. december 2025, da hun er fratrådt sin stilling i Københavns Lufthavne A/S. Betina Hvolbøl Thomsen har været medarbejderrepræsentant siden 2019.
Vagtfunktionær Michael Marott Bock, der siden april 2019 har været medarbejdervalgt suppleant, er indtrådt som ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen den 1. januar 2026.
Michael Marott Bock har været ansat i Københavns Lufthavne A/S siden 2007 og har tidligere været fungerende medarbejderrepræsentant fra februar 2022 til marts 2023.
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
Kontakt:
Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand
Telefon: 32312800
E-mail: cphpresse@cph.dk
www.cph.dk
CVR nr. 14 70 72 04
Vedhæftet fil