Astek : 1 800 opportunités d’emploi en 2026 pour construire le monde de demain

Paris, le 8 janvier 2026

Astek, acteur international du conseil en technologies et en ingénierie, reconnu Top Employer 2025, poursuit sa politique ambitieuse de recrutement, avec un objectif global de 1 800 collaborateurs en 2026 pour soutenir sa croissance et renforcer ses expertises technologiques. Le groupe place les jeunes diplômés au cœur de sa politique RH, en leur offrant un véritable tremplin vers leur première expérience.

Une croissance portée par des acquisitions stratégiques et des marchés en pleine mutation

Pour Astek, ce programme permettra d’accompagner la forte dynamique de croissance qui a porté le chiffre d’affaires à plus de 730 M€ en 2025. Astek poursuit ainsi son cap stratégique d’atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 14 000 collaborateurs à l’horizon 2027. Avec une présence dans plus de vingt pays, un positionnement à la fois nearshore en Europe et offshore avec notamment Simelabs en Inde, et des offres à haute technicité et valeur ajoutée, Astek est un acteur au cœur des enjeux de ses clients sur des marchés en forte transformation.

Des carrières à construire dans l’aéronautique, l’IA, la cybersécurité, le cloud et les sciences de la vie

Astek recherche des profils variés, experts en aéronautique, IA, cybersécurité, cloud et sciences de la vie. Astek a été certifié Top Employer 2025, une reconnaissance qui souligne l’excellence de ses pratiques en matière de gestion des talents, de formation, de diversité et d’inclusion. En 2025, le groupe a été distingué pour la deuxième fois consécutive par le label Deloitte Best Managed Companies, attestant de la solidité de son modèle d’organisation et de gouvernance. Ces labels reflètent un engagement clair, pour transformer une première expérience en un tremplin vers une carrière durable au sein du groupe. Astek propose en début de carrière des parcours sur mesure, intégrant programmes de mentorat, mobilité entre métiers, évolutions rapides et missions à l’international.

Construire ensemble l’avenir de l’innovation et du numérique

La formation et la montée en compétences sont assurées grâce à l’Université Astek, organisme de formation interne agréé, qui permet à chaque collaborateur de développer ses expertises dans les domaines stratégiques. Des partenariats avec des écoles et universités complètent ce dispositif, en assurant un lien étroit entre recherche académique et besoins industriels. Les opportunités concernent l’ensemble du territoire français, avec un accent particulier sur l’Île-de-France et les grandes métropoles régionales, ainsi que les filiales internationales du groupe.

À propos d'ASTEK

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, présent dans 22 pays. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d'entrepreneuriat et d'innovation, et sur l'accompagnement et la montée en compétence de ses plus de 10 000 collaborateurs qui s'engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l'ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe réalise en 2025 un chiffre d'affaires de 730 M€. https://astekgroup.fr

Pièce jointe