Groupama a conduit avec succès son émission de titres subordonnés à durée indéterminée pour 600 millions d’euros

Groupama annonce avoir réalisé le 7 janvier 2026 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés à durée indéterminée pour un montant total de 600 millions d’euros, avec un coupon de 5,750%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.



Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre final sursouscrit plus de 4 fois.



Les principales caractéristiques de la nouvelle émission sont les suivantes :

Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles

Notation des titres : BBB par Fitch Ratings

Montant de l’émission : 600 millions d’euros

Date de pricing : 7 janvier 2026

Date de règlement : 14 janvier 2026

Coupon : 5,750%

ISIN : FR0014014IQ4



J.P. Morgan (Coordinateur global), Citigroup, Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale CIB ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.



Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).









