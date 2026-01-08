Troilus franchit des étapes clés en 2025 et aborde une année de transition déterminante en 2026

MONTRÉAL, 08 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir de présenter un bilan de ses principales réalisations en 2025 ainsi qu’une perspective pour 2026, alors que la Société fait progresser son projet phare de cuivre-or Troilus (le « Projet ») à travers des étapes clés de développement et le positionne pour la prochaine phase d’exécution, dans cette lettre ouverte aux actionnaires du chef de la direction, Justin Reid.

À nos précieux actionnaires et parties prenantes,

En prenant du recul sur l’année 2025, il est clair que l’équipe de Troilus a franchi d’importantes étapes techniques, réglementaires, organisationnelles et financières nécessaires pour faire progresser le Projet vers sa prochaine phase de développement, tout en augmentant de façon significative la valeur pour les actionnaires, le cours de l’action de la Société ayant progressé d’environ 432 % au cours de l’année. Ces progrès ont permis d’établir une base solide à l’aube de 2026 — une année de transition axée sur l’avancement de l’ingénierie détaillée, de l’obtention des autorisations et du financement, en vue de la construction.

Tout au long de l’année, nous avons progressé de façon parallèle dans l’ensemble des principaux volets de développement. Nous avons complété l’ingénierie de base et amorcé l’ingénierie détaillée, déposé notre Étude d’impacts environnemental et social tant au niveau fédéral que provincial, et renforcé la confiance géologique des ressources minérales grâce à des travaux de forage ciblés. Parallèlement, nous avons renforcé l’organisation par des ajouts stratégiques à nos équipes de direction et d’exploitation, tout en poursuivant la modernisation de nos systèmes internes afin de soutenir la transition du développement du projet vers l’exécution.

L’excellente performance du titre au cours de l’année reflète l’impact de cette exécution opérationnelle ainsi que la confiance continue des investisseurs dans la qualité et l’envergure du Projet Troilus. Il est important de souligner que cette performance repose avant tout sur des progrès tangibles sur le terrain et sur un niveau accru de préparation du projet, plutôt que sur des conditions macroéconomiques seulement.

Nous avons également été heureux de constater que Troilus continue d’être reconnu comme un projet d’importance stratégique au sein de l’écosystème élargi des minéraux critiques. Notre participation à titre de délégué corporatif aux missions commerciales du gouvernement du Canada sur les minéraux critiques en Allemagne, ainsi qu’au Japon et en Corée du Sud, témoigne de l’intérêt mondial croissant pour le Projet et de son alignement avec les priorités liées à la sécurité et à la résilience des chaînes d’approvisionnement à long terme.

Par ailleurs, en reconnaissance de l’ampleur des progrès et de l’exécution réalisés dans l’ensemble des volets du Projet au cours de l’année, nous avons eu l’honneur de recevoir le prix Entrepreneur de l’année décerné par l’Association de l’exploration minière du Québec à la fin octobre (voir le communiqué de presse du 30 octobre 2025 ).

Avec les principaux jalons critiques du parcours de développement désormais bien avancés, Troilus amorce l’année 2026 avec une attention soutenue portée à une exécution rigoureuse. L’année à venir devrait marquer la transition entre la planification et la préparation initiale à la construction, alors que nous continuons à faire progresser et à réduire les risques associés au Projet.

Réalisations clés de 2025:

Avancées techniques et réduction des risques du projet

Les progrès techniques sont demeurés la priorité tout au long de l’année 2025. Au cours de l’exercice, Troilus a maintenu une discipline rigoureuse quant au respect de l’échéancier, complétant l’ingénierie de base et amorçant l’ingénierie détaillée sous la direction de BBA Inc. (voir les communiqués de presse des 28 janvier , 10 juin et 15 octobre 2025). Les principaux livrables d’ingénierie - incluant la définition du schéma de traitement, l’estimation des coûts en capital, la planification des approvisionnements et la planification de l’exécution du projet - ont été substantiellement avancés, avec l’émission de toutes les principales demandes de soumissions et une progression marquée des évaluations techniques et commerciales des équipements majeurs et des lots de construction. Ces travaux renforcent de manière significative la définition du projet et soutiennent la préparation à la construction en appuyant les processus d’obtention des autorisations, de financement et d’exploration avancée.

En parallèle, Troilus a déposé son Étude d’impacts environnemental et social (« ÉIES ») auprès des autorités fédérales et provinciales, marquant l’un des jalons critiques les plus importants du Projet (voir le communiqué de presse du 25 juin 2025 ). Le dépôt a respecté les objectifs internes, et le processus d’examen est bien avancé, l’obtention de l’approbation fédérale étant actuellement ciblée pour le deuxième semestre de 2026, suivie de l’approbation provinciale. Les échanges continus avec les autorités réglementaires, les parties prenantes et les détenteurs de droits autochtones se poursuivent dans le cadre de ce processus.

La Société a également complété environ 13 300 mètres de forage au cours de l’année, principalement axés sur la délimitation et l’extension de tendances à haute teneur afin d’améliorer davantage la confiance géologique et de convertir des ressources vers les catégories indiquée et mesurée (voir les communiqués de presse des 4 février , 22 mai et 17 juin 2025 ).

Mise en place d’une organisation prête pour la construction

À la suite de l’atteinte de jalons techniques clés, Troilus a poursuivi le renforcement de sa capacité organisationnelle en vue de la prochaine phase de développement.

Tout au long de l’année 2025, la Société a procédé à plusieurs nominations ciblées à des postes de direction dans les domaines de la gestion de projet, de la construction, du traitement, de la santé et sécurité, et de la préparation opérationnelle, alignant ainsi l’organisation avec l’évolution des besoins du Projet à mesure qu’il progresse vers l’exécution. Plusieurs nouveaux membres de l’équipe opérationnelle ont également confirmé une présence basée à Chibougamau, contribuant ainsi à une intégration locale accrue et à une meilleure préparation opérationnelle.

La santé et la sécurité sont demeurées des priorités fondamentales. Troilus a enregistré zéro incident avec perte de temps au cours de l’année civile 2025 et a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre d’un cadre moderne de santé et sécurité conforme aux meilleures pratiques du secteur minier québécois. Des systèmes améliorés de collecte de données, d’analyse proactive des risques et de prévention ont été déployés, appuyés par l’ajout récent d’un surintendant dédié à la santé et à la sécurité. Ces efforts se poursuivront en 2026 afin d’assurer que la santé et la sécurité demeurent des priorités absolues sur le site de Troilus, alors que l’activité augmentera et que de nouveaux travailleurs s’ajouteront.

À l’interne, Troilus a également poursuivi la modernisation et le renforcement de ses systèmes opérationnels et de son infrastructure corporative. Des travaux préparatoires ont été réalisés afin de soutenir la mise en œuvre de systèmes d’entreprise et d’exploitation améliorés en 2026, assurant ainsi l’évolutivité, la transparence et la rigueur opérationnelle à mesure que la Société se dirige vers la construction et les opérations.

Progrès financiers et commerciaux

Le développement d’une opération cuivre-or produisant plus de 300 000 onces d’or équivalent par année nécessite une stratégie de financement structurée et résiliente. À la suite de la publication de l’étude de faisabilité du Projet Troilus en mai 2024 (voir le communiqué de presse du 14 mai 2024 ), la Société a fait de la mise en place d’un cadre de financement une priorité afin de soutenir la construction du Projet, tout en conservant une flexibilité appropriée au cours de la phase de développement.

À la fin de 2024, Troilus avait obtenu des lettres d’intention indicatives totalisant environ 1,3 milliard $ US auprès d’un groupe d’agences de crédit à l’exportation de premier plan à l’échelle mondiale, jetant ainsi les bases d’un processus structuré de financement de projet (voir les communiqués de presse des 13 , 19 et 21 novembre 2024).

En mars 2025, Troilus a mandaté un syndicat d’institutions financières internationales, dirigé par Société Générale, KfW IPEX-Bank et Exportation et développement Canada, afin de structurer une facilité de dette senior de projet pouvant atteindre 700 millions $ US (voir le communiqué de presse du 13 mars 2025 ). À mesure que la définition du projet progressait et que les conditions de marché s’amélioraient, ce mandat a été porté à un maximum de 1 milliard $ US en novembre 2025 (voir le communiqué de presse du 19 novembre 2025 ). Des travaux de diligence raisonnable technique, financière, environnementale et sociale sont en cours depuis le début de 2025 et se poursuivront en 2026 afin d’appuyer la finalisation du montage de dette.

Les arrangements commerciaux ont progressé en parallèle et sont intégrés au cadre de financement par emprunt. En 2025, Troilus a négocié des modalités indicatives préliminaires de contrats d’enlèvement à long terme avec Aurubis AG et Boliden Commercial AB, deux des principaux affineurs de cuivre en Europe, couvrant une portion importante de la production anticipée de concentré cuivre-or du Projet (voir les communiqués de presse des 18 juin , 10 juillet et 26 août 2025 ). En parallèle, des discussions se poursuivent avec des affineurs canadiens potentiels, avec l’objectif qu’une partie de la production future de concentré soit traitée au Canada afin de soutenir les chaînes d’approvisionnement locales. Ces arrangements devraient être finalisés en 2026.

En novembre 2025, la Société a renforcé son bilan par la réalisation d’un placement public par prise ferme de 172,5 millions $ CA, représentant la deuxième plus importante émission d’actions ordinaires par une société ayant son siège social au Québec au cours de la dernière décennie, ainsi que la deuxième plus importante opération de financement d’un émetteur inscrit à la bourse TSX en 2025 (voir le communiqué de presse du 14 novembre 2025 ). Cette opération a permis d’élargir davantage la base d’actionnaires institutionnels de Troilus, incluant la participation de nouveaux fonds institutionnels mondiaux.

À l’avenir, la facilité de dette senior devrait constituer la pierre angulaire d’un montage de financement visant à soutenir la construction du Projet, complété par d’autres instruments financiers actuellement à l’étude, dans l’objectif d’aboutir à une solution de financement équilibrée et flexible en 2026.



Perspectives pour 2026

À l’aube de 2026, Troilus poursuivra ses efforts dans l’ensemble des volets du développement du Projet. L’année à venir devrait être marquée par la poursuite de l’ingénierie détaillée, l’avancement du processus d’obtention des autorisations avec un accent particulier sur l’acceptabilité sociale grâce à des consultations approfondies et à une collaboration continue avec les parties prenantes locales et les détenteurs de droits autochtones, la finalisation des arrangements de financement, le démarrage de travaux préliminaires sur le site, ainsi que le renforcement continu de la préparation organisationnelle et opérationnelle.

Troilus demeure résolument engagée envers un développement responsable du projet, l’excellence opérationnelle et l’alignement avec les priorités nationales et internationales en matière de minéraux critiques. Forte d’une base solide, la Société demeure concentrée sur la création de valeur à long terme pour ses actionnaires, les communautés et les détenteurs de droits autochtones, alors qu’elle progresse vers la construction et la production.

Nous remercions nos actionnaires, partenaires et parties prenantes pour leur soutien et leur engagement continus. Votre confiance envers le Projet et l’équipe soutient notre engagement envers un développement responsable et la création de valeur durable à long terme.

Cordialement,

Justin Reid

Chef de la direction et administrateur

Corporation minière Troilus

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

