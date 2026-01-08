Placements AGF lance une série FNB pour des fonds existants : le Fonds de croissance américaine AGF et le Fonds Sélect mondial AGF

TORONTO, 08 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (Placements AGF) a annoncé aujourd’hui le lancement de parts de série FNB pour le Fonds de croissance américaine AGF et le Fonds Sélect mondial AGF, ce qui donne aux investisseurs l’accès à des fonds établis depuis longtemps qui ont fait leurs preuves, dans le cadre d’une série FNB.

« Ce lancement élargit notre gamme de FNB et répond directement à la demande croissante des investisseurs qui veulent disposer de plusieurs façons d’accéder à nos compétences, a affirmé Meaghan Kelly, chef du marketing et des produits, Placements AGF. En offrant ces fonds bien établis dans une option de série FNB, nous nous assurons que les investisseurs peuvent s’engager à l’égard de nos stratégies, au moyen d’un instrument qui répond le mieux à leurs besoins . »

Fonds Séries offertes

quant au fonds Symbole de la série FNB (au téléscripteur) Niveau de risque Fonds de croissance américaine AGF OPC, F, FV, I, O, Q, T, W AMGR



(Bourse de Toronto)



Moyen Fonds Sélect mondial AGF OPC, F, I, M, O, Q, W AGSL



(Bourse de Toronto)



Moyen

« Près de 70 ans après le lancement de notre fonds phare, le Fonds de croissance américaine AGF, nous continuons de développer notre gamme de produits, afin de répondre aux besoins changeants des investisseurs. Cet élargissement reflète notre engagement à l’égard de la flexibilité et du choix offert, de même que d’une approche axée sur les clients, » a ajouté Mme Kelly.

Au sujet des fonds

Le Fonds de croissance américaine AGF est un portefeuille à forte conviction activement géré, qui vise à cerner des sociétés américaines innovatrices dont l’équipe de direction est exceptionnelle et qui bénéficient d’un potentiel considérable de croissance, dans tout cycle de marché. Le Fonds utilise un portefeuille de placements de base, pour participer au potentiel de croissance des actions américaines et un style de gestion ascendant, pour repérer les sociétés affichant une croissance des bénéfices et des revenus qui est supérieure à la moyenne, par rapport à leurs résultats antérieurs, à leurs secteurs d'activité ou à l'ensemble du marché, et qui sont en mesure de maintenir une position concurrentielle.



Le Fonds Sélect mondial AGF offre une exposition considérable aux actions mondiales, en accordant une importance particulière à l'innovation, afin de repérer des sociétés qui démontrent des qualités exceptionnelles quant à la conception et au développement de produits et au leadership d'entreprise. Le Fonds utilise un portefeuille de placements de base pour participer au potentiel de croissance des actions mondiales et un style de gestion ascendant axé sur le momentum de croissance des bénéfices, permettant d'examiner les produits d'exploitation, les bénéfices, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de sociétés ciblées, ainsi que la vigueur du secteur d'activité et du pays.



Chacun des fonds en question a clôturé son offre initiale de placement dans des parts de série FNB. Ces parts commenceront à être négociées aujourd’hui à la Bourse de Toronto, sous leurs symboles respectifs.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 58 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com