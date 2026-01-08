Midland, en partenariat avec Rio Tinto Exploration Canada, recoupe de nouvelles pegmatites à lithium et césium lors du programme de forage 2025 sur le projet Galinée

MONTRÉAL, 08 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD), en partenariat avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC »), a le plaisir d’annoncer les résultats de la campagne de forage 2025 pour le lithium sur le projet Galinée. Le projet Galinée est situé à environ 5 kilomètres à l’est du gîte de lithium Adina détenu par Winsome Resources (« Winsome ») et fait l’objet d’une entente d’option conclue avec RTEC en juin 2023 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 14 juin 2023) et modifiée en avril 2024 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 23 avril 2024).

Faits saillants :

Un total de vingt-trois (23) forages additionnels complétés en 2025 : 1,14% Li 2 O sur 30,59 mètres, incluant 1,77% Li 2 O sur 18,39 mètres (TLIB0051); 0,53% Li 2 O sur 22,90 mètres, incluant 1,09% Li 2 O sur 6,10 mètres (TLIB0044); 1,08% Li 2 O sur 17,10 mètres (TLIB0034);

Identification de nouvelles minéralisations en césium dans les sondages de 2024-2025 : 9,15% Cs 2 O sur 6,40 mètres (TLIB0006); 1,89% Cs 2 O sur 12,10 mètres (TLIB0044);

Identification de nouvelles minéralisations en or : 8,8 g/t Au sur 1,03 mètre (TLIB0049); 3,3 g/t Au sur 0,68 mètre (TLIB0049);

Un levé magnétique, par drone, de haute résolution (basse altitude) qui couvre le projet est complété;

RTEC a versé les derniers paiements résiduels en espèces prévus dans l’entente d’option pour un total de 487 500 $.

Programme de forage 2025 à Galinée

Le programme de forage 2025 à Galinée comportait quatorze (14) trous de forage au diamant et neuf (9) trous de forage à circulation inverse (Reverse Circulation ou « RC ») totalisant 4 105,09 mètres, dont 1 078,60 mètres de forage RC. Tous les résultats d’analyse ont été reçus et les meilleurs résultats pour le lithium sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Sondage De (m) À (m) Intervalle (m) Li 2 O

(%) TLIB0030 27,6 43,9 16,3 0,73 TLIB0034 47,6 64,7 17,1 1,08 25,9 48,8 22,9 0,53 TLIB0044 Incluant 25,9 29,0 3,1 1,26 Incluant 32,0 38,1 6,1 1,09 TLIB0051



46,91 77,5 30,6 1,14 Incluant 46,91 65,3 18,4 1,77

* Intervalles composites avec des pegmatites de plus de 10 mètres et une teneur de coupure de 0,40% Li 2 O

L’évaluation des résultats d’analyse des travaux de forage de 2024-2025 a permis d’identifier plusieurs nouveaux intervalles minéralisés en césium. Les meilleurs résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Sondage De (m) À (m) Intervalle (m) Cs 2 O

(%) TLIB0006 188,6 195,0 6,4 9,15 TLIB0015 46,8 50,7 3,9 1,37 TLIB0030 34,8 43,9 9,1 0,52 TLIB0044 38,1 50,3 12,2 1,89

* Intervalles composites avec des pegmatites de plus de 3 mètres et une teneur de coupure de 0,30% Cs 2 O

Les objectifs de la campagne de forage 2025 consistaient à réaliser un suivi des intersections obtenues en 2024 qui étaient principalement situées à l’extérieur du secteur central de l’indice principal Iceberg et qui restaient ouvertes et nécessitaient d’autres vérifications, et aussi de tester les extensions latérales des cibles structurales sur l’ensemble de la propriété. Un levé magnétique de haute résolution couvrant l’ensemble du projet a été complété à l’aide d’un drone et les données ont été utilisées pour le ciblage. La campagne de forage visait principalement quatre secteurs d’intérêt situés, relativement à l’indice Iceberg, au nord-est, au sud, au sud-est et enfin à l’extrémité ouest du projet Galinée. Les résultats des sondages TLIB0030, TLIB0034, TLIB0044 et TLIB0051 suggèrent la présence de pegmatites lithinifères d’une grande étendue latérale est-ouest au sud de l’indice Iceberg. Les meilleurs résultats ont livré des intervalles composites (en longueur dans l’axe de forage) de 1,14 % Li 2 O sur 30,6 mètres, incluant 1,77 % Li 2 O sur 18,4 mètres dans le sondage TLIB0051. Le sondage TLIB0024 a livré une teneur de 1,08 % Li 2 O sur 17,1 mètres. La minéralisation en césium nouvellement identifiée a livré quatre (4) intervalles avec une valeur maximale de 9,15 % Cs 2 O sur 6,4 mètres dans le sondage TLIB0006.

Le sondage TLIB0049 n’a pas recoupé de pegmatite, mais il s’agit du premier sondage qui a traversé le contact entre les amphibolites et les paragneiss au sud du projet. Ce contact est cisaillé et silicifié, avec des veines de quartz, et a livré des teneurs de 8,8 g/t Au sur 1,03 mètre et 3,3 g/t Au sur 0,68 mètre. Un contact similaire avait été observé en surface à l’indice Elsa (3,26 g/t Au sur 2,4 mètres) situé à 1,90 kilomètre à l’ouest-nord-ouest de TLIB0049 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 23 mai 2019).

Sondage Estant

(m) Nordant

(m) Azimut

(°) Pendage

(°) Profondeur

(m) Calibre Forage TLIB0029 677559 5910103 14 -90 117,35 3¼" RC TLIB0030 677032 5909178 30 -60 201,00 HQ Diamant TLIB0031 677796 5910021 18 -90 146,30 3¼" RC TLIB0032 677306 5909847 24 -70 249,00 HQ Diamant TLIB0033 678104 5909699 27 -90 146,30 3¼" RC TLIB0034 677360 5909168 21 -70 177,00 HQ Diamant TLIB0035 678534 5909754 20 -90 118,87 3¼" RC TLIB0036 677711 5909667 42 -70 46,39 HQ Diamant TLIB0037 677711 5909667 41 -75 300,45 HQ Diamant TLIB0038 673907 5909231 5 -90 120,40 3¼" RC TLIB0039 673867 5909119 6 -90 121,53 3¼" RC TLIB0040 678146 5909211 30 -60 267,00 HQ Diamant TLIB0041 675828 5909833 14 -90 111,25 3¼" RC TLIB0042 677159 5909066 30 -60 216,00 HQ Diamant TLIB0043 675733 5909012 6 -90 112,78 3¼" RC TLIB0044 674698 5909075 6 -90 83,82 3¼" RC TLIB0045 675648 5909109 6 -60 183,00 HQ Diamant TLIB0046 677311 5908964 318 -60 240,00 HQ Diamant TLIB0047 676157 5908731 318 -60 213,00 HQ Diamant TLIB0048 679686 5907842 338 -60 207,00 HQ Diamant TLIB0049 680349 5908372 228 -60 210,65 HQ Diamant TLIB0050 680487 5908528 8 -60 252,00 HQ Diamant TLIB0051 674399 5909071 8 -70 264,00 HQ Diamant

* TLIB0001-TLIB0028 dans le communiqué de presse de Midland daté du 19 décembre 2024

* Coordonnées en UTM zone 18, NAD83

Les observations géologiques et structurales suggèrent la présence de deux styles distincts de minéralisation en lithium sur le projet Galinée. Le premier style, dans le secteur Iceberg, est constitué d’un empilement de pegmatites à spodumène de 10 à 20 mètres d’épaisseur chacune, faiblement incliné et oblique par rapport au cisaillement régional d’environ 30 degrés. Le deuxième style, au sud d’Iceberg, est généralement constitué de pegmatites lithinifères de moins de 10 mètres d’épaisseur qui présentent une bonne étendue latérale et qui sont orientées est-ouest, parallèles au cisaillement régional. Les deux types de pegmatites sont vraisemblablement reliés au même évènement intrusif, mais leurs conditions de mise en place diffèrent. Les pegmatites qui présentent une bonne étendue latérale dans l’orientation de la zone de cisaillement ont été mises en place lors de périodes de fortes contraintes, où le potentiel de dilatation était limité, ce qui a donné des pegmatites plus minces. Dans le secteur Iceberg, la déformation de type transpression a créé un environnement de dilatation propice à la formation de fentes de tension, probablement en raison des gros blocs de granodiorite entourant les amphibolites. Ce cisaillement local et ces fentes de tension, obliques par rapport à la zone de cisaillement principale, pourraient avoir favorisé la mise en place de l’empilement de pegmatites observé à Iceberg.

Les corps de pegmatite à spodumène à Iceberg restent ouverts latéralement et en profondeur; d’autres travaux de forage seront nécessaires pour déterminer plus précisément leur géométrie et leur étendue. Des essais métallurgiques préliminaires sur des sections de carottage sélectionnées sont en cours, utilisant la spectroscopie laser (LIBS) pour identifier et établir quantitativement la granulométrie et la minéralogie des phases enrichies en lithium.

Programme de forage 2024 à Galinée

Le programme de forage 2024 à Galinée comprenait vingt-et-un (21) trous de forage au diamant et sept (7) trous de forage RC totalisant 6 284,86 mètres, dont 819,92 mètres de forage RC. Les objectifs consistaient à tester, par forage au diamant, le secteur de l’indice Iceberg découvert en 2023, tout en utilisant le forage à circulation inverse pour vérifier des cibles conceptuelles de géophysique et de prospection. La campagne de forage était principalement axée sur l’indice Iceberg ainsi que les indices White Stripes, Surge, Snow Fox et White Lightning (voir le communiqué de presse de Midland daté du 24 octobre 2024). Des travaux de cartographie géologique en surface combinés au forage ont permis d’identifier une série d’au moins sept (7) corps de pegmatite à spodumène métriques à décamétriques. Les résultats des sondages TLIB0014, TLIB0018, TLIB0022, TLIB0023 et TLIB0026 suggèrent une extension vers l’est de l’indice Iceberg, tandis que le sondage TLIB0020 suggère en outre une extension vers l’ouest. Les résultats mis en évidence jusqu’à présent ont livré des valeurs composites, en longueur dans l’axe de forage, allant jusqu’à 1,38 % Li 2 O sur 37,86 mètres, incluant 1,88 % Li 2 O sur 21,35 mètres, dans le sondage TLIB0007. Le sondage TLIB0026 a livré 1,03 % Li 2 O sur 32,87 mètres, et le sondage TLIB0018 a livré jusqu’à 1,46 % Li 2 O sur 27,34 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 décembre 2024). Les corrélations en sections de forage suggèrent que les corps de pegmatite à spodumène sont faiblement inclinés, typiquement à moins de 30 degrés, et sont souvent observés sous forme d’empilements dans les sondages.

À propos du projet Galinée

Le projet Galinée est situé à environ 5 kilomètres à l’est du gîte Adina détenu par Winsome (ressources minérales consolidées de 61,4 Mt à 1,14 % Li 2 O de ressources indiquées et 16,5 Mt à 1,19 % Li 2 O de ressources présumées, voir le communiqué de presse de Winsome daté du 28 mai 2024). Ce gîte se trouve au contact entre des amphibolites de la Formation de Trieste au sud et des intrusifs felsiques au nord, et est marqué par une structure majeure qui a vraisemblablement contrôlé la mise en place des pegmatites à Adina. La même zone de contact très favorable est présente sur la propriété sur plus de 7 kilomètres, et l’indice de lithium Iceberg a été découvert le long de cette zone (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 septembre 2023).

À propos de l’entente d’option

RTEC a avisé Midland de son intention d’exclure les projets Mythril Est, Corvette, Chisaayuu, Moria, Shire, Warp, Sulu, Picard et Wookie de l’entente d’option; ces derniers redeviennent donc propriétés de Midland à 100 %. RTEC a également versé les derniers paiements résiduels en espèces prévus dans le cadre de l’entente d’option pour un total de 487 500 $.

Contrôle de la qualité

Les protocoles d’échantillonnage de RTEC prévoient l’insertion de blancs, de duplicatas et d’étalons comme suit : des blancs internes ont été insérés au début de chaque sondage, ou de chaque lot d’échantillons, et ont été insérés à tous les 30 échantillons tout au long de la campagne. Des duplicatas de terrain constitués de quarts de carottes de forage ont aussi été insérés à tous les 30 échantillons (avec l’échantillon d’origine immédiatement précédent). Au moins un étalon CRM a été inséré au sein de chaque intervalle de pegmatite recoupé. Les matériaux de référence certifiés (CRM) utilisés comprenaient : OREAS 750, OREAS 751, OREAS 753 et OREAS 999 pour les échantillons minéralisés; OREAS 520 et OREAS 524 pour les matériaux non minéralisés. Tous les échantillons ont été préparés par ALS Laboratories à Thunder Bay en utilisant une procédure de préparation où l’échantillon en entier est concassé à 70 % passant un tamis de moins de 2 millimètres avec un concasseur et séparateur Boyd. Une fraction d’un kilogramme de matériel broyé est pulvérisée à plus de 85 % passant 75 microns. Toutes les pulpes ont été expédiées aux installations d’ALS à Vancouver pour analyse.

Le matériel pegmatitique a été analysé selon un paquet analytique multi-méthode: (1) ME-MS61L digestion quatre acides et analyse ICP-MS multiélémentaire. (2) analyses de roche totale par fusion avec borate de lithium ME-ICP06, et (3) suite complète d’éléments traces par fusion au borate de lithium ME-MS81. Tous les échantillons à >4500 ppm Li sont rapportés à la fois par une méthode de digestion quatre acides ME-MS61L et réanalysés par Li-ICP82b, qui inclut la fusion au peroxyde de sodium avec fini par ICP-AES.

Mises en garde

L’épaisseur réelle des intervalles minéralisés ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles.

Le forage RC peut statistiquement donner des teneurs plus élevées en raison des processus physiques et mécaniques impliqués dans ce type de forage.

La minéralisation en lithium observée aux gîtes mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que RTEC, BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., Barrick Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a rédigé, examiné et approuvé ce communiqué de presse et vérifié les données du projet Galinée à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cb2a544-b893-4e49-992d-bb648c5ef34c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33bb446a-704e-4cb9-8376-f61850b6bfe7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9230a69e-ebef-405c-9ca9-2b375dea7b78/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74d18bc2-4036-444b-9bf9-72bb763d191b/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3aaf4992-6054-4e5d-bc6a-7ac063f76da6/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36ce1895-9254-4b14-9bb8-8069186b05ee/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec663426-7241-4639-801b-a606f78560ae/fr