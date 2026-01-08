Útgáfuáætlun Reykjavíkurborgar á fyrri hluta árs 2026

Borgarráð samþykkti á fundi sínum 8. janúar 2026 útgáfuáætlun Reykjavíkurborgar fyrir fyrri hluta ársins 2026. Samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 er gert ráð fyrir að lántaka borgarsjóðs nemi allt að 14.000 m.kr. á árinu.
Lántakan verður framkvæmd með stækkun á virkum skuldabréfaflokkum borgarsjóðs, útgáfu á nýjum skuldabréfaflokkum, ádrætti á erlent lán frá CEB eða öðrum þeim hætti sem álitinn er hagkvæmur út frá markaðsaðstæðum hverju sinni. Með hliðsjón af lánastýringu kemur m.a. til greina að framkvæma skiptiútboð eða uppkaup á útistandandi skuldabréfaflokkum, endurgreiða lán frá viðskiptabönkum og gefa út nýja skuldabréfaflokka.
Skuldabréfaútboð Reykjavíkurborgar á fyrri hluta ársins eru fyrirhuguð á eftirfarandi dögum:
- 14. janúar
- 25. febrúar
- 18. mars
- 15. apríl
Árið 2024 var undirritaður samningur við CEB um allt að EUR 100 milljóna fjármögnun á viðhaldsátaki í húsnæði grunnskóla, leikskóla og frístundar vegna fjárhagsáranna 2023-2028. Í desember 2024 var fyrsti ádráttur á lánið að fjárhæð EUR 16 milljónir og í framhaldinu gerður vaxta- og gjaldmiðlaskiptasamningur fyrir sömu fjárhæð. Í desember 2025 var annar ádráttur á lánið að fjárhæð EUR 19 milljónir. Í samræmi við framvindu á viðhaldsátakinu og með tilliti til markaðsaðstæðna má gera ráð fyrir að dregið verði á lán hjá CEB á þessu ári en eftirstöðvar lánsfjárhæðar nema EUR 65 milljónum.
Útgáfuáætlun er lögð fram til að auka fyrirsjáanleika á markaði en Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að bregða út af þessari áætlun, fella niður útboð og/eða bæta við útboðsdögum.
Niðurstöður hvers útboðs og tillögur verða lagðar fyrir borgarráð, daginn eftir útboð, til endanlegrar afgreiðslu og síðan kynntar opinberlega.
Nánari upplýsingar veitir:
Bjarki Rafn Eiríksson
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu
bjarki.rafn.eiriksson@reykjavik.is