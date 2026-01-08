Air Canada compte prolonger et élargir l’entente commerciale conclue avec PAL Airlines

MONTRÉAL, 08 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada et PAL Airlines ont annoncé aujourd’hui leur intention d’élargir l’entente commerciale aux termes de laquelle PAL exploite des vols régionaux pour Air Canada Express, contribuant ainsi à maintenir et à développer les services dans l’est du Canada. L’entente existante sera prolongée de quatre années supplémentaires, jusqu’en 2032, et le nombre d’appareils de PAL Airlines visés par l’entente devrait passer à onze, soit une hausse de cinq.

« Air Canada s’engage pour assurer la connectivité régionale, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada. Notre proposition d’entente avec PAL Airlines nous permettra de maintenir les services existants entre Montréal et des destinations au Québec et au Nouveau-Brunswick, et de soutenir la croissance globale de notre réseau régional. Depuis que PAL Airlines a commencé à exploiter des vols pour le compte d’Air Canada Express en 2023, elle s’est révélée être un partenaire solide, offrant à nos clients de l’est du Canada une grande fiabilité, un excellent service clientèle et un plus grand choix d’options de vol ».

« PAL Airlines est fière de travailler à l’élargissement de son entente avec Air Canada, renforçant ainsi sa présence déjà considérable dans l’est du Canada et le Canada atlantique en proposant des solutions flexibles qui favorisent la connectivité régionale pour le réseau d’Air Canada, a déclaré Calvin Ash, président de PAL Airlines. Cette proposition d’entente prolongée avec Air Canada reflète sa confiance à l’égard de nos activités, favorise la croissance continue de notre société aérienne et viendra renforcer notre présence dans les régions qui ont soutenu notre développement. »

Air Canada et PAL Airlines ont signé une lettre d’intention, qui pourrait faire l’objet de dernières négociations, visant à élargir l’entente existante entre PAL et Air Canada et à la prolonger jusqu’en 2032. Cette entente ferait également en sorte d’accroître le parc aérien visé de cinq appareils Dash 8-400 de De Havilland supplémentaires qui seront exploités pour le compte d’Air Canada sur des liaisons régionales dans l’est du Canada et au Québec.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

À propos de PAL Airlines

Un fier membre de la famille des compagnies de Exchange Income Corporation, PAL Airlines est basé à St. John’s, Terre-Neuve et Labrador et dessert plus de 20 destinations à travers l’Est canadien et le Québec. PAL Airlines profite de plus de 40 ans d’expérience en aviation et une réputation construite sur la sécurité, la fiabilité et un service à la clientèle exceptionnel.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.palairlines.ca

Air Canada PAL Airlines Renseignements : media@aircanada.ca Renseignements : media@palairlines.ca

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

À l’intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles