CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

CR CA MORBIHAN
Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 777 903 816 RCS Vannes
Paris, 1er janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 979 titres
- 894 644.73 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 102
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 521
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 224 titres pour 109 709.57 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 6 614 titres pour 663 554.44 €
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 369 titres
- 337 613.34 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 379
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 387
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 498 titres pour 338 193.61 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 754 titres pour 360 498.86 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 216 titres
- 138 695.31 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
|Achats
|Ventes
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Total
|102
|1 224
|109 709,57
|521
|6 614
|663 554,44
|01/07/2025
|3
|22
|1 727,00
|2
|10
|790,00
|02/07/2025
|3
|41
|3 209,07
|4
|60
|4 743,00
|03/07/2025
|2
|7
|553,07
|3
|41
|3 268,93
|04/07/2025
|2
|21
|1 680,00
|2
|10
|804,50
|07/07/2025
|1
|1
|79,99
|2
|21
|1 680,00
|08/07/2025
|1
|1
|79,71
|2
|21
|1 679,79
|09/07/2025
|2
|21
|1 680,00
|1
|1
|80,01
|10/07/2025
|1
|1
|79,70
|3
|41
|3 289,84
|11/07/2025
|1
|20
|1 592,00
|9
|161
|13 119,89
|14/07/2025
|3
|41
|3 372,66
|2
|21
|1 736,49
|15/07/2025
|-
|-
|-
|10
|90
|7 524,90
|16/07/2025
|4
|40
|3 350,00
|2
|20
|1 680,00
|17/07/2025
|2
|21
|1 764,00
|10
|141
|12 054,09
|18/07/2025
|5
|81
|6 925,50
|7
|101
|8 715,29
|21/07/2025
|2
|21
|1 816,50
|12
|181
|16 022,12
|22/07/2025
|11
|129
|11 239,77
|-
|-
|-
|23/07/2025
|2
|12
|1 026,48
|6
|55
|4 748,15
|24/07/2025
|2
|21
|1 806,00
|6
|66
|5 730,12
|25/07/2025
|1
|1
|87,19
|14
|201
|18 031,71
|28/07/2025
|1
|1
|91,99
|8
|101
|9 442,49
|29/07/2025
|2
|21
|1 964,97
|7
|61
|5 785,24
|30/07/2025
|7
|111
|10 402,92
|13
|183
|17 489,31
|31/07/2025
|3
|39
|3 696,42
|2
|12
|1 169,88
|01/08/2025
|7
|47
|4 450,43
|3
|29
|2 761,38
|04/08/2025
|5
|77
|7 262,64
|1
|7
|665,00
|05/08/2025
|8
|136
|12 658,88
|1
|1
|94,01
|06/08/2025
|3
|6
|552,90
|14
|186
|17 621,64
|07/08/2025
|1
|1
|96,99
|4
|41
|3 977,00
|08/08/2025
|5
|81
|7 633,44
|2
|21
|1 985,55
|11/08/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|1 900,00
|12/08/2025
|1
|1
|94,65
|3
|41
|3 904,84
|13/08/2025
|2
|21
|1 992,90
|6
|92
|8 778,64
|14/08/2025
|9
|180
|16 741,80
|3
|60
|5 670,00
|15/08/2025
|-
|-
|-
|2
|44
|4 213,88
|18/08/2025
|-
|-
|-
|14
|223
|22 056,93
|19/08/2025
|-
|-
|-
|8
|62
|6 294,86
|20/08/2025
|-
|-
|-
|11
|156
|16 077,36
|21/08/2025
|-
|-
|-
|7
|99
|10 493,01
|22/08/2025
|-
|-
|-
|19
|218
|22 724,32
|25/08/2025
|-
|-
|-
|28
|312
|34 944,00
|27/08/2025
|-
|-
|-
|7
|56
|5 971,84
|28/08/2025
|-
|-
|-
|12
|134
|14 644,86
|29/08/2025
|-
|-
|-
|8
|81
|8 871,93
|Achats
|Ventes
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Total
|102
|1 224
|109 709,57
|521
|6 614
|663 554,44
|01/09/2025
|-
|-
|-
|10
|80
|9 084,00
|04/09/2025
|-
|-
|-
|2
|40
|4 157,60
|05/09/2025
|-
|-
|-
|6
|40
|4 288,40
|10/09/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|2 094,40
|12/09/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|2 100,00
|15/09/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|2 060,80
|17/09/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|2 000,00
|18/09/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|2 040,00
|22/09/2025
|-
|-
|-
|8
|110
|10 929,60
|23/09/2025
|-
|-
|-
|4
|61
|6 070,72
|24/09/2025
|-
|-
|-
|7
|83
|8 363,91
|25/09/2025
|-
|-
|-
|3
|56
|5 722,08
|26/09/2025
|-
|-
|-
|11
|103
|10 609,00
|29/09/2025
|-
|-
|-
|12
|167
|17 595,12
|30/09/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|2 280,00
|01/10/2025
|-
|-
|-
|5
|59
|6 783,82
|02/10/2025
|-
|-
|-
|5
|81
|9 559,62
|07/10/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|2 280,00
|08/10/2025
|-
|-
|-
|7
|45
|5 115,15
|09/10/2025
|-
|-
|-
|3
|40
|4 635,20
|13/10/2025
|-
|-
|-
|2
|40
|4 660,00
|16/10/2025
|-
|-
|-
|4
|60
|6 630,00
|17/10/2025
|-
|-
|-
|2
|40
|4 500,00
|21/10/2025
|-
|-
|-
|1
|15
|1 665,00
|23/10/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|2 200,00
|24/10/2025
|-
|-
|-
|2
|18
|1 926,00
|27/10/2025
|-
|-
|-
|2
|40
|4 140,00
|28/10/2025
|-
|-
|-
|2
|31
|3 125,11
|29/10/2025
|-
|-
|-
|2
|4
|394,80
|30/10/2025
|-
|-
|-
|8
|135
|13 740,30
|31/10/2025
|-
|-
|-
|9
|180
|18 379,80
|03/11/2025
|-
|-
|-
|10
|160
|16 569,60
|04/11/2025
|-
|-
|-
|2
|15
|1 582,50
|05/11/2025
|-
|-
|-
|2
|40
|4 100,00
|07/11/2025
|-
|-
|-
|4
|60
|6 154,20
|10/11/2025
|-
|-
|-
|6
|102
|10 784,46
|12/11/2025
|-
|-
|-
|15
|139
|15 163,51
|14/11/2025
|-
|-
|-
|10
|151
|16 996,56
|17/11/2025
|-
|-
|-
|5
|50
|5 260,00
|18/11/2025
|-
|-
|-
|2
|40
|4 300,00
|19/11/2025
|-
|-
|-
|5
|50
|5 180,00
|20/11/2025
|-
|-
|-
|1
|5
|520,00
|21/11/2025
|-
|-
|-
|2
|3
|300,00
|24/11/2025
|-
|-
|-
|7
|125
|12 740,00
|25/11/2025
|-
|-
|-
|3
|40
|4 080,00
|26/11/2025
|-
|-
|-
|1
|20
|2 050,00
|27/11/2025
|-
|-
|-
|1
|1
|102,00
|Achats
|Ventes
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Total
|102
|1 224
|109 709,57
|521
|6 614
|663 554,44
|01/12/2025
|-
|-
|-
|4
|79
|8 178,08
|02/12/2025
|-
|-
|-
|2
|6
|619,98
|05/12/2025
|-
|-
|-
|2
|20
|2 020,00
|08/12/2025
|-
|-
|-
|6
|63
|6 422,22
|11/12/2025
|-
|-
|-
|9
|100
|10 069,00
|16/12/2025
|-
|-
|-
|2
|20
|2 030,00
|17/12/2025
|-
|-
|-
|3
|50
|5 210,00
|19/12/2025
|-
|-
|-
|3
|40
|4 040,00
|22/12/2025
|-
|-
|-
|2
|30
|3 140,10
|24/12/2025
|-
|-
|-
|5
|25
|2 535,00
|29/12/2025
|-
|-
|-
|1
|10
|1 040,00
