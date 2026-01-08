CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

CR CA MORBIHAN

Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 777 903 816 RCS Vannes

Paris, 1er janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 979 titres
- 894 644.73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 102

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 521

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 224 titres pour 109 709.57 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 6 614 titres pour 663 554.44 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 6 369 titres
- 337 613.34 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 379

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 387

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 498 titres pour 338 193.61 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 754 titres pour 360 498.86 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 8 216 titres
- 138 695.31 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

 Achats Ventes
 Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR
Total1021 224109 709,57 5216 614663 554,44
01/07/20253221 727,00 210790,00
02/07/20253413 209,07 4604 743,00
03/07/202527553,07 3413 268,93
04/07/20252211 680,00 210804,50
07/07/20251179,99 2211 680,00
08/07/20251179,71 2211 679,79
09/07/20252211 680,00 1180,01
10/07/20251179,70 3413 289,84
11/07/20251201 592,00 916113 119,89
14/07/20253413 372,66 2211 736,49
15/07/2025--- 10907 524,90
16/07/20254403 350,00 2201 680,00
17/07/20252211 764,00 1014112 054,09
18/07/20255816 925,50 71018 715,29
21/07/20252211 816,50 1218116 022,12
22/07/20251112911 239,77 ---
23/07/20252121 026,48 6554 748,15
24/07/20252211 806,00 6665 730,12
25/07/20251187,19 1420118 031,71
28/07/20251191,99 81019 442,49
29/07/20252211 964,97 7615 785,24
30/07/2025711110 402,92 1318317 489,31
31/07/20253393 696,42 2121 169,88
01/08/20257474 450,43 3292 761,38
04/08/20255777 262,64 17665,00
05/08/2025813612 658,88 1194,01
06/08/202536552,90 1418617 621,64
07/08/20251196,99 4413 977,00
08/08/20255817 633,44 2211 985,55
11/08/2025--- 1201 900,00
12/08/20251194,65 3413 904,84
13/08/20252211 992,90 6928 778,64
14/08/2025918016 741,80 3605 670,00
15/08/2025--- 2444 213,88
18/08/2025--- 1422322 056,93
19/08/2025--- 8626 294,86
20/08/2025--- 1115616 077,36
21/08/2025--- 79910 493,01
22/08/2025--- 1921822 724,32
25/08/2025--- 2831234 944,00
27/08/2025--- 7565 971,84
28/08/2025--- 1213414 644,86
29/08/2025--- 8818 871,93


 Achats Ventes
 Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR
Total1021 224109 709,57 5216 614663 554,44
01/09/2025--- 10809 084,00
04/09/2025--- 2404 157,60
05/09/2025--- 6404 288,40
10/09/2025--- 1202 094,40
12/09/2025--- 1202 100,00
15/09/2025--- 1202 060,80
17/09/2025--- 1202 000,00
18/09/2025--- 1202 040,00
22/09/2025--- 811010 929,60
23/09/2025--- 4616 070,72
24/09/2025--- 7838 363,91
25/09/2025--- 3565 722,08
26/09/2025--- 1110310 609,00
29/09/2025--- 1216717 595,12
30/09/2025--- 1202 280,00
01/10/2025--- 5596 783,82
02/10/2025--- 5819 559,62
07/10/2025--- 1202 280,00
08/10/2025--- 7455 115,15
09/10/2025--- 3404 635,20
13/10/2025--- 2404 660,00
16/10/2025--- 4606 630,00
17/10/2025--- 2404 500,00
21/10/2025--- 1151 665,00
23/10/2025--- 1202 200,00
24/10/2025--- 2181 926,00
27/10/2025--- 2404 140,00
28/10/2025--- 2313 125,11
29/10/2025--- 24394,80
30/10/2025--- 813513 740,30
31/10/2025--- 918018 379,80
03/11/2025--- 1016016 569,60
04/11/2025--- 2151 582,50
05/11/2025--- 2404 100,00
07/11/2025--- 4606 154,20
10/11/2025--- 610210 784,46
12/11/2025--- 1513915 163,51
14/11/2025--- 1015116 996,56
17/11/2025--- 5505 260,00
18/11/2025--- 2404 300,00
19/11/2025--- 5505 180,00
20/11/2025--- 15520,00
21/11/2025--- 23300,00
24/11/2025--- 712512 740,00
25/11/2025--- 3404 080,00
26/11/2025--- 1202 050,00
27/11/2025--- 11102,00


 Achats Ventes
 Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR
Total1021 224109 709,57 5216 614663 554,44
01/12/2025--- 4798 178,08
02/12/2025--- 26619,98
05/12/2025--- 2202 020,00
08/12/2025--- 6636 422,22
11/12/2025--- 910010 069,00
16/12/2025--- 2202 030,00
17/12/2025--- 3505 210,00
19/12/2025--- 3404 040,00
22/12/2025--- 2303 140,10
24/12/2025--- 5252 535,00
29/12/2025--- 1101 040,00


