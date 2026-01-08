CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

CR CA MORBIHAN

-

Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 777 903 816 RCS Vannes

Paris, 1er janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 979 titres

- 894 644.73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 102

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 521

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 224 titres pour 109 709.57 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 6 614 titres pour 663 554.44 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 6 369 titres

- 337 613.34 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 379

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 387

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 498 titres pour 338 193.61 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 754 titres pour 360 498.86 €

------------------------------------------------------------

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 8 216 titres

- 138 695.31 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 102 1 224 109 709,57 521 6 614 663 554,44 01/07/2025 3 22 1 727,00 2 10 790,00 02/07/2025 3 41 3 209,07 4 60 4 743,00 03/07/2025 2 7 553,07 3 41 3 268,93 04/07/2025 2 21 1 680,00 2 10 804,50 07/07/2025 1 1 79,99 2 21 1 680,00 08/07/2025 1 1 79,71 2 21 1 679,79 09/07/2025 2 21 1 680,00 1 1 80,01 10/07/2025 1 1 79,70 3 41 3 289,84 11/07/2025 1 20 1 592,00 9 161 13 119,89 14/07/2025 3 41 3 372,66 2 21 1 736,49 15/07/2025 - - - 10 90 7 524,90 16/07/2025 4 40 3 350,00 2 20 1 680,00 17/07/2025 2 21 1 764,00 10 141 12 054,09 18/07/2025 5 81 6 925,50 7 101 8 715,29 21/07/2025 2 21 1 816,50 12 181 16 022,12 22/07/2025 11 129 11 239,77 - - - 23/07/2025 2 12 1 026,48 6 55 4 748,15 24/07/2025 2 21 1 806,00 6 66 5 730,12 25/07/2025 1 1 87,19 14 201 18 031,71 28/07/2025 1 1 91,99 8 101 9 442,49 29/07/2025 2 21 1 964,97 7 61 5 785,24 30/07/2025 7 111 10 402,92 13 183 17 489,31 31/07/2025 3 39 3 696,42 2 12 1 169,88 01/08/2025 7 47 4 450,43 3 29 2 761,38 04/08/2025 5 77 7 262,64 1 7 665,00 05/08/2025 8 136 12 658,88 1 1 94,01 06/08/2025 3 6 552,90 14 186 17 621,64 07/08/2025 1 1 96,99 4 41 3 977,00 08/08/2025 5 81 7 633,44 2 21 1 985,55 11/08/2025 - - - 1 20 1 900,00 12/08/2025 1 1 94,65 3 41 3 904,84 13/08/2025 2 21 1 992,90 6 92 8 778,64 14/08/2025 9 180 16 741,80 3 60 5 670,00 15/08/2025 - - - 2 44 4 213,88 18/08/2025 - - - 14 223 22 056,93 19/08/2025 - - - 8 62 6 294,86 20/08/2025 - - - 11 156 16 077,36 21/08/2025 - - - 7 99 10 493,01 22/08/2025 - - - 19 218 22 724,32 25/08/2025 - - - 28 312 34 944,00 27/08/2025 - - - 7 56 5 971,84 28/08/2025 - - - 12 134 14 644,86 29/08/2025 - - - 8 81 8 871,93





Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 102 1 224 109 709,57 521 6 614 663 554,44 01/09/2025 - - - 10 80 9 084,00 04/09/2025 - - - 2 40 4 157,60 05/09/2025 - - - 6 40 4 288,40 10/09/2025 - - - 1 20 2 094,40 12/09/2025 - - - 1 20 2 100,00 15/09/2025 - - - 1 20 2 060,80 17/09/2025 - - - 1 20 2 000,00 18/09/2025 - - - 1 20 2 040,00 22/09/2025 - - - 8 110 10 929,60 23/09/2025 - - - 4 61 6 070,72 24/09/2025 - - - 7 83 8 363,91 25/09/2025 - - - 3 56 5 722,08 26/09/2025 - - - 11 103 10 609,00 29/09/2025 - - - 12 167 17 595,12 30/09/2025 - - - 1 20 2 280,00 01/10/2025 - - - 5 59 6 783,82 02/10/2025 - - - 5 81 9 559,62 07/10/2025 - - - 1 20 2 280,00 08/10/2025 - - - 7 45 5 115,15 09/10/2025 - - - 3 40 4 635,20 13/10/2025 - - - 2 40 4 660,00 16/10/2025 - - - 4 60 6 630,00 17/10/2025 - - - 2 40 4 500,00 21/10/2025 - - - 1 15 1 665,00 23/10/2025 - - - 1 20 2 200,00 24/10/2025 - - - 2 18 1 926,00 27/10/2025 - - - 2 40 4 140,00 28/10/2025 - - - 2 31 3 125,11 29/10/2025 - - - 2 4 394,80 30/10/2025 - - - 8 135 13 740,30 31/10/2025 - - - 9 180 18 379,80 03/11/2025 - - - 10 160 16 569,60 04/11/2025 - - - 2 15 1 582,50 05/11/2025 - - - 2 40 4 100,00 07/11/2025 - - - 4 60 6 154,20 10/11/2025 - - - 6 102 10 784,46 12/11/2025 - - - 15 139 15 163,51 14/11/2025 - - - 10 151 16 996,56 17/11/2025 - - - 5 50 5 260,00 18/11/2025 - - - 2 40 4 300,00 19/11/2025 - - - 5 50 5 180,00 20/11/2025 - - - 1 5 520,00 21/11/2025 - - - 2 3 300,00 24/11/2025 - - - 7 125 12 740,00 25/11/2025 - - - 3 40 4 080,00 26/11/2025 - - - 1 20 2 050,00 27/11/2025 - - - 1 1 102,00





Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 102 1 224 109 709,57 521 6 614 663 554,44 01/12/2025 - - - 4 79 8 178,08 02/12/2025 - - - 2 6 619,98 05/12/2025 - - - 2 20 2 020,00 08/12/2025 - - - 6 63 6 422,22 11/12/2025 - - - 9 100 10 069,00 16/12/2025 - - - 2 20 2 030,00 17/12/2025 - - - 3 50 5 210,00 19/12/2025 - - - 3 40 4 040,00 22/12/2025 - - - 2 30 3 140,10 24/12/2025 - - - 5 25 2 535,00 29/12/2025 - - - 1 10 1 040,00





