La résilience en mouvement: Tendances ferroviaires 2025

OTTAWA, Ontario, 08 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) présente aujourd’hui Tendances ferroviaires 2025, un examen décennal des résultats financiers et statistiques du secteur.

« Les données de Tendances ferroviaires 2025 indiquent que les chemins de fer canadiens génèrent des bénéfices concrets pour l’économie, les chaînes d’approvisionnement et les collectivités qu’ils desservent », a déclaré Eric Harvey, président-directeur général de l’ACFC. « Un solide rendement en matière de sécurité, d’investissements et de main-d’œuvre qualifiée et bien rémunérée témoignent d’un secteur performant et tourné vers l’avenir. La croissance de l’achalandage des voyageurs et l’efficacité du transport de marchandises soulignent également le rôle clé du rail dans la réduction de la congestion, le soutien au commerce et l’avancement de la durabilité. Tendances ferroviaires confirme le rôle essentiel du secteur dans la compétitivité et la connectivité du Canada. »

Voici quelques points saillants de Tendances ferroviaires 2025:

Les chemins de fer canadiens ont investi 4,5 milliards de dollars pour améliorer la sécurité, l’efficacité, la capacité et la fluidité des chaînes d’approvisionnement canadiennes.

La performance en matière de sécurité des chemins de fer du Canada a été exceptionnelle. Le secteur a enregistré le plus faible taux d’accidents de marchandises jamais observé, le taux d’accidents de trains de voyageurs s’est amélioré de 12,4% et les chemins de fer ont transporté plus d’un demi-million de wagons chargés contenant des marchandises dangereuses.

Le secteur ferroviaire employait directement 38 000 personnes à l’échelle du pays, soit le niveau le plus élevé depuis 2001. La majorité de ces emplois sont syndiqués et offrent une rémunération moyenne de 110 000 $, soit environ 50 % de plus que le salaire moyen canadien à temps plein.

L’achalandage des trains de voyageurs a repris – le nombre de navetteurs a augmenté de 22,7% et le nombre de voyageurs inter-villes a augmenté de 8,6%, réduisant ainsi la congestion sur les routes publiques.

Les taxes et impôts payés par le secteur ont excédé 2,7 milliards de dollars.





Cette 33e édition de Tendances ferroviaires est un recueil de données ferroviaires canadiennes colligées jusqu’au 31 décembre 2023. Les données proviennent des membres de l’ACFC : chemins de fer marchandises de classe 1 et d’intérêt local, et chemins de fer voyageurs touristiques, inter-villes et de banlieue.

Le rapport Tendances ferroviaires exhaustif figure ici. Les données de 2025 se trouveront dans le rapport de l’année prochaine.

À propos de l’Association des chemins de fer du Canada

L’ACFC représente près de 60 compagnies de chemin de fer et plus de 60 membres associés (fournisseurs, consultants, etc.). Nos chemins de fer transportent des millions de personnes et 380 milliards de dollars de biens, partout au pays et vers les marchés mondiaux, chaque année. L’ACFC défend les intérêts de ses membres et membres associés afin d’assurer que le secteur ferroviaire reste concurrentiel au palier mondial, durable et surtout sûr. Apprenez-en plus au www.railcan.ca/fr.

