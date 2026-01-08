Communiqué de presse

8 janvier 2026 - N° 01

SCOR Global Reinsurance Ireland dac devient

SCOR Global Reinsurance France SA

SCOR SE annonce avoir finalisé la transformation transfrontalière de sa filiale irlandaise SGRI (SCOR Global Reinsurance Ireland dac), qui est ainsi devenue, le 8 janvier 2026, une société anonyme de droit français dénommée SGRF (SCOR Global Reinsurance France SA), placée sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Tous les actifs et obligations de SGRI demeurent ceux de SGRF et il n'y a aucun changement pour ses contreparties. SGRF est désormais située au siège social de SCOR, 5, avenue Kléber à Paris 16.

La relocalisation de cette entité reflète l'engagement, pris dans le cadre du plan stratégique Forward 2026, de simplifier la structure du Groupe et d’améliorer son efficience.

