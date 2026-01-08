RUBIS: Bilan semestriel du contrat de liquidité de Rubis contracté avec la société Exane BNP Paribas

Paris, le 8 janvier 2026, 17h45
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Rubis à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 30 965 titres Rubis
- 1 910 024 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
- À l'achat, 166 030 titres, pour un montant de 5 030 275 € (1 243 transactions)
- À la vente, 194 785 titres, pour un montant de 5 922 337 € (1 457 transactions)
Il est rappelé que :
- Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 62 375 titres Rubis
- 925 747 €
- Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
- À l'achat, 108 137 titres, pour un montant de 2 895 108 € (646 transactions)
- À la vente, 133 191 titres, pour un montant de 3 604 518 € (939 transactions)
- Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 51 976 titres Rubis
- 1 132 714 €
- Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 36 128 titres Rubis
- 1 487 705 €
