Bilan semestriel du contrat de liquidité de Pluxee N.V. au 31 décembre 2025

Information reglementée

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Issy-les-Moulineaux, 8 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Pluxee N.V. à BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

223 196 actions ordinaires Pluxee N.V.

6 037 935 €

Pour le second semestre 2025, durant la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 444 312 actions ordinaires, pour un montant de 7 487 635 € (2 720 transactions).

A la vente, 416 717 actions ordinaires, pour un montant de 7 066 172 € (2 358 transactions).

Il est précisé que le contrat de liquidité a été suspendu à la date du 31 octobre 2025 pour la durée du programme de rachat d’actions de 100 millions d’euros mis en œuvre par Pluxee à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.

Il est rappelé que :

1.Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

198 165 actions ordinaires Pluxee N.V.

6 347 475 €

2.Durant la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 718 910 actions ordinaires, pour un montant de 14 773 178 € (4 467 transactions).

A la vente, 719 962 actions ordinaires, pour un montant de 15 127 389 € (4 431 transactions).

3.Au 1er février 2024 (début des interventions), les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

10 000 000

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias



Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analystes et Investisseurs



Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe