Ubisoft nomme Valentine Piedelievre-Eman Chief Communications Officer

PARIS – Jeudi 8 janvier 2026 – Ubisoft annonce aujourd’hui la nomination de Valentine Piedelievre-Eman au poste de Chief Communications Officer. Elle prendra ses fonctions le 2 février.







Valentine Piedelievre-Eman dirigera le développement et la mise en œuvre de la stratégie globale de communication et de marque d'Ubisoft, afin qu’elle reflète la vision créative, les priorités et les objectifs de long terme du Groupe, tout en renforçant le lien avec les équipes et les joueurs à travers le monde. Elle sera rattachée à Cécile Russeil, Executive Vice President en charge de la Communication, des Affaires Corporatives, de la DIA, des Ressources Humaines et du département Juridique.







« Je suis très heureuse d’accueillir Valentine au sein d’Ubisoft. Elle apporte une vision stratégique claire et une approche concrète et pragmatique de la communication. » déclare Cécile Russeil. « Son parcours à la croisée du divertissement et de la technologie, au sein d’organisations internationales, constitue un atout déterminant alors qu’Ubisoft poursuit sa transformation. Sa nomination reflète notre ambition de faire de la communication une fonction stratégique qui définit et s'approprie pleinement notre discours et soutient nos collaborateurs, nos joueurs, nos priorités stratégiques et l’avenir d’Ubisoft. »







Avant de rejoindre Ubisoft, Valentine Piedelievre-Eman occupait le poste de Vice President Corporate Communications pour l’Europe de l’Ouest et l’Afrique chez Warner Bros. Discovery. À ce titre, elle pilotait la communication corporate et les relations presse en France, au Benelux, en Allemagne et en Afrique, pour l’ensemble des activités du Groupe, couvrant notamment Warner Bros. Pictures, HBO Max, Discovery et Eurosport. Elle a également occupé des fonctions de direction en communication chez Expleo, SAP et la Thomson Reuters Foundation, et a débuté sa carrière comme journaliste au sein d’Associated Press, de Bloomberg ainsi que de plusieurs médias français, en tant que correspondante basée au Royaume-Uni.



