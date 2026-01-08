Kinepolis Group

Persbericht

Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

8 januari 2026, 17u45

Op 5 januari 2026 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BNP Paribas Asset Management Holding waaruit blijkt dat de door haar gecontroleerde ondernemingen, door een overdracht van stemrechtverlenende effecten, in totaal 2,99% van de stemrechten van Kinepolis Group NV bezitten en aldus de deelnemingsdrempel van 3% hebben onderschreden.

De kennisgeving bevat de volgende informatie:

Kennisgeving door: Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige persoon: BNP Paribas Asset Management Holding

Transactiedatum: 30 december 2025

Onderschreden drempel: 3%

Noemer: 27 365 197



Details van de kennisgeving:

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie # stemrechten # stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten BNP Paribas Asset

Management Holding 0 0 0 0,00% 0,00% BNP Paribas Asset

Management Europe SAS 836 370 818 347 0 2,99% 0,00% Subtotaal 836 370 818 347 0 2,99% Totaal 818 347 2,99%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden alsook voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te raadplegen op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18 952 288,41 €

Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27 365 197

Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27 365 197

In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV zijn de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 22

investor-relations@kinepolis.com