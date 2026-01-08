Hermès International : bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Paris, le 08 janvier 2026
|BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
|Au titre du contrat de liquidité confié par la société Hermès International à BNP Paribas, en date de négociation du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
|
. 4 618 titres Hermès International
|. 15 708 069 €
|Au cours du 2e semestre 2025, il a été négocié un total de :
|A l'achat, 73 749 titres, pour un montant de 159 697 360 € (2 816 transactions).
|A la vente, 72 547 titres, pour un montant de 157 514 941 € (3 444 transactions).
|Il est rappelé que :
|Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
|. 3 416 titres Hermès International
|. 17 719 592 €
|Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
|A l'achat, 87 824 titres, pour un montant de 216 547 071 € (3 264 transactions).
A la vente, 85 073 titres, pour un montant de 210 013 542 € (3 835 transactions).
|Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du
22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
|. 496 titres Hermès International
|. 18 278 671 €
|Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
|. 9 166 titres Hermès International
|. 10 762 173 €
Pièce jointe