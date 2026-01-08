Hermès International : bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Paris, le 08 janvier 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Hermès International à BNP Paribas, en date de négociation du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :





. 4 618 titres Hermès International

. 15 708 069 €

Au cours du 2e semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 73 749 titres, pour un montant de 159 697 360 € (2 816 transactions).

A la vente, 72 547 titres, pour un montant de 157 514 941 € (3 444 transactions).

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

. 3 416 titres Hermès International

. 17 719 592 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 87 824 titres, pour un montant de 216 547 071 € (3 264 transactions).



A la vente, 85 073 titres, pour un montant de 210 013 542 € (3 835 transactions).

Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du

22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

. 496 titres Hermès International

. 18 278 671 €

Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

. 9 166 titres Hermès International