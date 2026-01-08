Rexel : bilan semestriel programme de rachat au 31 décembre 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE REXEL ET NATIXIS-ODDO BHF (31/12/2025)
Au titre du contrat de liquidité et de surveillance de marché du titre REXEL confié à NATIXIS ODDO BHF portant sur les actions de la société Rexel, à la date du 31 décembre 2025 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 145 920 titres REXEL
- 18 308 308,04 €
Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 626 370 titres REXEL
- 8 211 228,57 €
Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ont été exécutés :
- 11 003 transactions à l'achat
- 10 183 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 3 364 791 titres REXEL et 95 656 722,5 € à l'achat
- 3 382 857 titres REXEL et 96 993 172,25 € à la vente
Le détail des transactions figure ci-après.
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions - achats
|Dont nombre de titres - achats
|Pour un montant de
|Nombre de transactions -ventes
|Dont nombre de titres - ventes
|Pour un montant de
|Total
|11 003,00
|3 364 791,00
|95 656 722,5
|10 183,00
|3 382 857,00
|96 993 172,25
|01/07/2025
|88
|36769
|950816,09
|6
|4731
|02/07/2025
|73
|26247
|681342,45
|91
|33117
|03/07/2025
|101
|28725
|751577,83
|36
|9462
|04/07/2025
|136
|50456
|1287733,9
|0
|0
|07/07/2025
|75
|31881
|809739,03
|14
|4731
|08/07/2025
|44
|18331
|464644,76
|37
|17867
|09/07/2025
|2
|644
|16975,84
|158
|82004
|10/07/2025
|11
|6083
|160959,93
|20
|6173
|11/07/2025
|149
|47308
|1240937,73
|0
|0
|14/07/2025
|62
|19400
|505448,8
|74
|29462
|15/07/2025
|56
|21743
|569375,65
|68
|28386
|16/07/2025
|124
|49229
|1270535,24
|24
|9462
|17/07/2025
|58
|18324
|480730,14
|140
|75696
|18/07/2025
|50
|18324
|488059,74
|67
|23655
|21/07/2025
|44
|20577
|547328,67
|66
|28386
|22/07/2025
|190
|61874
|1609956,22
|0
|0
|23/07/2025
|0
|0
|0
|171
|70965
|24/07/2025
|57
|22905
|615915,45
|96
|30048
|25/07/2025
|96
|52067
|1380670,47
|0
|0
|28/07/2025
|153
|54972
|1453642,92
|54
|23655
|29/07/2025
|45
|19068
|519137,88
|178
|128197
|30/07/2025
|92
|41980
|1154474,03
|75
|27426
|31/07/2025
|140
|67964
|1835966,31
|11
|4571
|01/08/2025
|169
|59553
|1555203,69
|38
|41461
|04/08/2025
|111
|29581
|770639,81
|83
|18714
|05/08/2025
|137
|40000
|1030082,96
|31
|10000
|06/08/2025
|113
|25000
|642999,72
|175
|35000
|07/08/2025
|40
|10000
|257549,76
|192
|35000
|08/08/2025
|1
|1
|25,96
|147
|35000
|11/08/2025
|61
|12500
|327075,14
|19
|5001
|12/08/2025
|55
|15000
|393450,15
|149
|35000
|13/08/2025
|78
|15000
|396250,1
|44
|15000
|14/08/2025
|1
|1
|26,69
|192
|47500
|15/08/2025
|10
|815
|22494,01
|94
|25001
|18/08/2025
|51
|15000
|414200,02
|6
|1001
|19/08/2025
|1
|1
|27,44
|140
|37500
|20/08/2025
|324
|57500
|1594066,4
|145
|25000
|21/08/2025
|113
|27500
|755375,27
|65
|17500
|22/08/2025
|12
|2501
|69052,4
|207
|50000
|25/08/2025
|125
|40000
|1118350
|0
|0
|26/08/2025
|83
|32271
|860485,51
|121
|33457
|27/08/2025
|82
|17500
|472925
|0
|0
|28/08/2025
|19
|5000
|136425
|97
|46543
|29/08/2025
|56
|12500
|346100
|74
|51989
|01/09/2025
|60
|12500
|345875
|45
|13011
|02/09/2025
|291
|80767
|2203608,82
|96
|42000
|03/09/2025
|41
|9502
|259024,52
|123
|33000
|04/09/2025
|59
|14253
|390674,73
|61
|20000
|05/09/2025
|160
|39008
|1077290,96
|65
|20000
|08/09/2025
|0
|0
|0
|159
|40000
|09/09/2025
|103
|33257
|937171,18
|43
|10000
|10/09/2025
|129
|38008
|1054151,88
|77
|18236
|11/09/2025
|79
|24261
|666319,31
|55
|20000
|12/09/2025
|115
|33483
|916074,72
|112
|25000
|15/09/2025
|0
|0
|0
|133
|41764
|16/09/2025
|62
|16373
|456283,33
|34
|15000
|17/09/2025
|108
|31137
|865872,46
|21
|5000
|18/09/2025
|21
|9502
|267196,24
|128
|45000
|19/09/2025
|84
|23755
|667610,52
|11
|5000
|22/09/2025
|218
|47510
|1317927,4
|0
|0
|23/09/2025
|37
|14253
|397326,13
|114
|40000
|24/09/2025
|218
|72533
|1968301,81
|2
|5000
|25/09/2025
|156
|40629
|1087051,89
|35
|10000
|26/09/2025
|0
|0
|0
|237
|55000
|29/09/2025
|23
|4751
|130700,01
|87
|20000
|30/09/2025
|137
|53257
|1460589,71
|90
|20000
|01/10/2025
|60
|23756
|657471,18
|102
|25001
|02/10/2025
|69
|19004
|536577,94
|151
|47009
|03/10/2025
|74
|19004
|538953,44
|128
|54260
|06/10/2025
|208
|77012
|2154129,82
|40
|10000
|07/10/2025
|79
|19004
|529451,44
|17
|5000
|08/10/2025
|38
|9502
|265675,92
|150
|65000
|09/10/2025
|21
|9502
|270331,9
|104
|26764
|10/10/2025
|127
|33257
|936754,67
|68
|50000
|13/10/2025
|128
|36257
|1017458,97
|125
|30000
|14/10/2025
|136
|28506
|796077,56
|119
|35000
|15/10/2025
|227
|66514
|1942398,84
|66
|56310
|16/10/2025
|159
|52261
|1478653,73
|187
|66934
|17/10/2025
|153
|60000
|1687512,44
|106
|40000
|20/10/2025
|29
|10001
|285828,56
|188
|51843
|21/10/2025
|104
|32500
|932150,24
|138
|32500
|22/10/2025
|194
|46469
|1328654,64
|134
|41186
|23/10/2025
|103
|44004
|1274855,84
|25
|8343
|24/10/2025
|32
|34502
|1002378,12
|123
|33372
|27/10/2025
|85
|27311
|804191,19
|22
|8343
|28/10/2025
|47
|17269
|504839,99
|11
|4338
|29/10/2025
|0
|0
|0
|115
|33815
|30/10/2025
|140
|38008
|1130167,88
|56
|22248
|31/10/2025
|38
|9502
|284679,92
|71
|25029
|03/11/2025
|58
|14253
|427685,02
|22
|8343
|04/11/2025
|175
|47510
|1401117,41
|15
|4781
|05/11/2025
|52
|17183
|500960,44
|140
|43029
|06/11/2025
|160
|42759
|1246994,97
|108
|64427
|07/11/2025
|190
|57012
|1666745,82
|105
|38169
|10/11/2025
|19
|4751
|140677,11
|131
|43108
|11/11/2025
|20
|4752
|140706,8
|63
|14344
|12/11/2025
|14
|4751
|142577,51
|98
|31951
|13/11/2025
|234
|56261
|1699644,81
|0
|0
|14/11/2025
|56
|15253
|460593,13
|88
|58029
|17/11/2025
|236
|51261
|1551170,31
|203
|69081
|18/11/2025
|143
|66524
|1997735,24
|63
|26372
|19/11/2025
|57
|14175
|432011,95
|53
|16029
|20/11/2025
|90
|24733
|768772,93
|38
|14248
|21/11/2025
|135
|42859
|1308716,43
|93
|28686
|24/11/2025
|26
|4816
|148374,46
|46
|23905
|25/11/2025
|24
|4751
|147328,51
|141
|38248
|26/11/2025
|13
|4751
|150654,21
|32
|8905
|27/11/2025
|75
|19004
|609743,34
|27
|5343
|28/11/2025
|86
|10000
|323407,6
|61
|22000
|01/12/2025
|97
|33506
|1085406,65
|19
|4924
|02/12/2025
|45
|23755
|769424,45
|4
|1231
|03/12/2025
|71
|19004
|614494,34
|17
|6155
|04/12/2025
|14
|4751
|154930,11
|17
|4924
|05/12/2025
|95
|28506
|938132,46
|59
|17348
|08/12/2025
|59
|10000
|328633,11
|64
|16732
|09/12/2025
|78
|38724
|1270406,44
|40
|13117
|10/12/2025
|102
|22004
|723201,44
|46
|14924
|11/12/2025
|0
|0
|0
|153
|52579
|12/12/2025
|127
|33257
|1109786,09
|67
|16386
|15/12/2025
|66
|14253
|470491,53
|50
|9812
|16/12/2025
|69
|19004
|622571,04
|57
|13655
|17/12/2025
|241
|95020
|3149437,9
|117
|47539
|18/12/2025
|24
|6406
|206812,36
|150
|37310
|19/12/2025
|23
|9502
|311760,62
|72
|14924
|22/12/2025
|42
|14753
|484946,13
|74
|18655
|23/12/2025
|48
|14253
|471441,73
|75
|14924
|24/12/2025
|1
|1
|33,21
|27
|3731
|29/12/2025
|19
|9501
|316003,31
|47
|14924
|30/12/2025
|16
|4752
|158289,12
|62
|8483
|31/12/2025
|63
|12501
|417883,5
|60
|12615
|AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.
Présent dans 17 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,3 milliards d’euros en 2024.
Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com
|CONTACTS
ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS
|Ludovic DEBAILLEUX
|+33 1 42 85 76 12
|ludovic.debailleux@rexel.com
PRESSE
|Brunswick: Laurence FROST
|+33 6 31 65 57 06
|lfrost@brunswickgroup.com
Pièce jointe